Čtyři hlavní faktory, které je třeba hlídat v současných konfliktech

16. 9. 2022

čas čtení 1 minuta

Nedávné války (ázerbájdžánsko-arménská a rusko-ukrajinská) nám potvrzují a – těm, kdo věci věnují soustavnou pozornost – připomínají, na čem v obraně skutečně záleží. A není to to, o čem běžně čtete, upozorňuje Sven Ortmann.

Pouze několik klíčových faktorů musí být bezpodmínečně pokryto dostatečně dobrým hardwarem, a to i proti prvotřídnímu protivníkovi:

-Musíte být schopni zničit mnoho tanků

-Musíte být schopni do značné míry zmírnit účinky nepřátelského letectva

-Musíte mít účinnou podpůrnou palbu

-Musíte být schopni obvykle udržovat rychlou komunikaci

Vše ostatní je pak o vůli (morálce), dostatečně dobré doktríně (co se učí a trénuje), dostatečně dobrém výcviku (kvantitativně a kvalitativně) a správném provádění toho základního.

Posledně uvedené zahrnuje zamezení vytváření "duté síly" [jakou svým šetřením na personálu a masivními nákupy bojové techniky do značné míry vytvořilo Rusko - pozn. KD].

Doktrína nepotřebuje velké aktualizace toho, co bylo nejmodernější už od 60. let. Většina věcí se stejně moc nezměnila a (téměř?) všechny armády stejně nejsou schopny dosáhnout takové úrovně nebo taktických, operačních a strategických dovedností.

Dát základy do pořádku je pracné, nenese to slávu, z velké části je to práce poddůstojníků a pro zbrojní průmysl je to sotva rentabilní. Politici vědí hodně o přidělování většího množství prostředků armádě - a téměř nic o tom, že základy jejich armády a letectva jsou v nepořádku a jak to napravit.

Zdroj v angličtině: ZDE

