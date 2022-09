Klíčem k pádu Ruska budou zřejmě jeho nedostatečné vojenské schopnosti

19. 9. 2022

Navzdory výjimečné palebné síle se ruským silám nepodařilo naplnit svůj potenciál a čelí skličující bitvě o znovuzískání převahy nad Ukrajinou





Viděno čistě z hlediska velikosti jejich formací a vybavení, ruské pozemní síly na Ukrajině stále představují vážnou hrozbu v několika směrech. V praxi je však velmi nepravděpodobné, že by se ruská armáda dokázala na bojišti vzpamatovat ze své stále více upadající trajektorie, ačkoli její porážka si vyžádá čas a urputné boje. Abychom pochopili proč, je nutné zkoumat síly nad rámec jejich vybavení a personálu, píše Jack Watling z britského výzkumného institutu RUSI.

USA hodnotí vojenské schopnosti pomocí zkratky DOTMLPF. Znamená: doktrína, organizace, výcvik, materiál, vedení a vzdělávání, personál a zařízení. Pohled na ruskou armádu v těchto kategoriích odhaluje, proč nevyužívá svůj potenciál.



Začněme ruskými silnými stránkami: Ruská doktrína - teorie o tom, jak by měla armáda bojovat - je jasná, přesná, dobře doložená a koncepčně elegantní. Ruská doktrína je často daleko před západní vojenskou teorií. To vytváří metodologickou výzvu pro zpravodajské hodnocení ruských operací, protože pokud jsou prováděny tak, jak je popsáno ve vyšších vojenských řádech, pak je často závěr takový, že by byly úspěšné. Praxe však zřídkakdy odpovídá teorii.



Ruská technika je obecně výjimečně dobře navržena a adekvátně konstruována. Vezměme si konkrétní příklad: Orlan-10, který je hlavním bezpilotním letounem ruských sil, je levný a jednoduchý na obsluhu. Není nijak sofistikovaný, ale protože létá příliš vysoko na to, aby se na něj dala zaměřit protivzdušná obrana krátkého dosahu, a je příliš levný na to, aby ospravedlnil použití protivzdušné obrany dlouhého dosahu, je navržen tak, aby byl důkladně nepohodlný ke zničení a zároveň poskytoval svým operátorům dostatečný výhled na bojiště k identifikaci cílů.



Slabinou ruského materiálu bývá, že je nepružný - navržený tak, aby dobře plnil jeden konkrétní úkol - a že souběžné použití více generací systémů ztěžuje údržbu. Tento problém se na Ukrajině masivně prohloubil, protože Rusové vytahují ze skladů další a další generace techniky, aby nahradili ztráty.



Rusové mají efektivní železniční síť optimalizovanou pro přepravu bojové techniky. Mají také mnoho továren na výrobu munice, přičemž zúčastněné společnosti jsou přímo pod kontrolou vlády. Tam, kde se Západ snaží o efektivitu na úkor odolnosti, mají Rusové stále nadbytečnou kapacitu svých výrobních linek. To platí v mnohem menší míře pro přesné zbraně, protože Rusko nemá vyspělý mikroelektronický průmysl, a proto musí kritické komponenty dovážet.



Tyto silné stránky však nekompenzují významné nedostatky ruské armády. Začněme organizací: Ruská armáda byla navržena pro vedení krátkých válek vysoké intenzity. Bez plné národní mobilizace je příliš malá, jejím jednotkám chybí logistické zabezpečení a její vybavení není vhodné pro vleklou válku. Když ruská armáda na podzim roku 2021 vydávala rozkazy svým jednotkám, odhadovala potřebu jejich nasazení na devět měsíců. Nyní se dostávají na tuto hranici. Naproti tomu Ukrajinci organizují svou armádu od roku 2014 právě pro tento druh války.



Vzhledem k absenci silného vedení jsou vojáci do značné míry nemotivovaní a nejsou ochotni riskovat životy jeden za druhého



Jedním z největších nedostatků ruské armády je vedení a vzdělání. Kultura vedení je diktátorská a vynucovaná strachem. Korupce je strukturálně podporována Kremlem, takže civilní orgány mají hrozbu právních kroků proti vojenským velitelům. Korupce však pustoší ruskou logistiku. Strach z trestu vytvořil armádu, v níž vojáci tvrdošíjně plní rozkazy, i když už nedávají smysl. Například ruské dělostřelecké jednotky běžně stíhají cíle v pořadí, v jakém dostávají palebné úkoly, bez jakéhokoli kontextuálního stanovení priorit. Dokonce i když nové zpravodajské informace naznačují, že se cíl přesunul, ruské jednotky často útočí na předchozí místo a teprve pak na nové, čímž dají cíli čas, aby se znovu přesunul.



Špatné vedení také znamená, že Rusko má vážné problémy s personálem. Kariérní postup pro dlouhodobě sloužící vojáky je omezený. To vede k problémům s udržením vojáků, které způsobily, že ruská armáda je nadále závislá na brancích.



Vzhledem k rychle stárnoucí populaci má Rusko nedostatek mladých rekrutů. Nízká životní úroveň ve většině země vytváří vojáky, kteří neznají mnoho moderních technologií. Navíc při absenci jasné ideologie nebo silného vedení jednotek jsou vojáci většinou nemotivovaní, nepracují efektivně jako týmy a nejsou ochotni riskovat životy jeden za druhého. Ruská pěchota proto postrádá ofenzivní bojovou sílu. Tyto problémy se s rostoucími ztrátami ještě zhoršily. I v této oblasti má Ukrajina jasné výhody.



Možná jednou z největších slabin vojenského systému země je však výcvik. Zaprvé se ho jednoduše nedělá dost. Například na začátku války bylo na hranicích s Ukrajinou méně než 100 plně vycvičených ruských pilotů, přestože Rusko mělo v divadle nasazeno nejméně 317 bojových letounů.



Zadruhé, ruští vojáci mají tendenci absolvovat výcvik, který je úzce ohraničen přiděleným úkolem. To způsobuje, že tito vojáci jsou nepružní, postrádají situační povědomí o tom, co se děje kolem nich, a nejsou schopni vzájemně pokrýt své úkoly.



Za třetí, Rusové provádějí většinu výcviku ve svých jednotkách. Vzhledem k tomu, že jednotky jsou na Ukrajině, existuje jen velmi malá kapacita pro výcvik nových rekrutů před jejich vysláním do války.



To vážně brzdí úsilí o mobilizaci a vytváření nových jednotek. Ukrajina se potýká s výcvikem, protože na rozdíl od Ruska jsou její zařízení pod raketovým útokem - proto je výcvik ve Velké Británii tak důležitý -, ale poskytovaný výcvik je mnohem lepší.



Navzdory tomu, že na začátku konfliktu mělo Rusko vůči Ukrajině převahu, výrazně zaostávalo za svým potenciálem. Navíc institucionální slabiny činí jeho armádu mnohem méně přizpůsobivou. Nyní, když jsou ruské jednotky ohroženy ukrajinskou přesilou, jsou nemotivované a jejich vybavení se zhoršuje, se vyhlídky Kremlu rychle zmenšují.









Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

