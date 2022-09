Výborný postřeh Michala Skořepy o českém systému sociálních dávek

22. 9. 2022 / Boris Cvek

Ekonomický analytik Michal Skořepa to ve středu na Českém rozhlase Plus v pořadu Souvislosti vystihl dokonale (a musím říci, že jsem se styděl, že mne to nenapadlo dříve): tak dlouho jsme v Česku líčili (k tomu dodám, že to byla pravicová agenda, kde se prolínaly zejména krajní pravice s ODS) sociální dávky jako podezřelé a dehonestující, až se lidé stydí si pro ně jít. Je pak pikantní vidět, jak premiér Fiala z ODS vyzývá občany, aby se nestyděli jít si pro dávky. A i přesto naprostá většina z těch, kteří na ně mají nárok, je nebere.