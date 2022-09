Je načase dodat Ukrajině rychle co největší množství potřebných zbraní, aby kriminální Rusko porazila co nejdříve

23. 9. 2022 / Jan Čulík

čas čtení < 1 minuta

Jak uvedl Anthony Blinken v OSN, pokud by Rusko přestalo bojovat, agresivní válka na Ukrajině skončí. Pokud by Ukrajina přestala bojovat, skončí Ukrajina.





Svět musí nyní Ukrajině co nejrychleji poskytnout co největší množství potřebných zbraní, aby bylo Rusko co nejrychleji vyhnáno z ukrajinského území a zločinec a vrah Putin a jeho kumpáni byli postaveni před mezinárodní soudní dvůr.



-1