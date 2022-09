Ruské služby promořily opozici. Bývalý Navalného poradce se přiznal ke spolupráci s FSB

23. 9. 2022

čas čtení 2 minuty

Bývalý vysoce postavený aktivista v Navalného hnutí Michail Sokolov, který nyní žije v Nizozemsku, říká, že při práci s Navalným sloužil jako tajný informátor FSB - a že ruské zpravodajské služby důkladně pronikly do ruské opozice. Bývalý vysoce postavený aktivista v Navalného hnutí, který nyní žije v Nizozemsku, říká, že při práci s Navalným sloužil jako tajný informátor FSB - a že ruské zpravodajské služby důkladně pronikly do ruské opozice.

Podle Sokolova má FSB "mnoho" lidí, kteří pro ni pracují v Navalného organizaci a dalších opozičních skupinách. Pokud jde o Navalného lidi, říká, že věří, že "na každého člena personálu Navalného připadá jeden agent FSB".

On a ostatní byli obviněni z toho, že dali ruským agenturám vědět, kde a kdy aktivisté Navalného plánují demonstrace, i když to byly akce jednotlivců. Vyzbrojena těmito informacemi mohla FSB někdy zastrašit lidi, aby se nezúčastnili, nebo byla připravena zatknout ty, kteří se zúčastní.

Sokolov říká, že po celou dobu svého působení jako aktivista Navalného pracoval jako informátor pro FSB. Orgány si ho vybraly jednak proto, že byl sám již dříve opoziční postavou, jednak proto, že se mnohem více bál služby v armádě než zatčení.

Podle emigranta ho jeho pověst učinila cenným pro FSB; a jeho strach z vojenské služby umožnil FSB naverbovat ho. Když se FSB dozvěděla, že bude pracovat pro Navalného, ​​nechala si ho zavolat na vojenský komisariát, ekvivalent odvodního výboru. FSB mu řekla, že jen když bude pracovat pro ni, může se vyhnout vojenské službě.

Když Sokolov vystoupal v Navalného organizaci do té míry, že mu bylo vypláceno 30 000 rublů (500 amerických dolarů) měsíčně, FSB rozhodla, že mu musí něco zaplatit; ale to nejlepší, co mohly orgány vymyslet, byla třetina zmíněné částky. Bývalý aktivista řekl, že se snažil vyhnout poskytování škodlivých informací FSB a dvakrát se pokusil uniknout jejím chapadlům.

Nejprve se snažil dostat z Ruska do Polska přes Bělorusko, ale Poláci ho zablokovali. Poté odcestoval do Gruzie letem placeným FSB, protože orgány předpokládaly, že pro ně bude nadále pracovat. Ale po invazi na Ukrajinu to odmítl a neúspěšně se pokusil odejít na Ukrajinu bojovat proti Moskvě.

Nakonec emigroval z Gruzie do Nizozemska. Ale i poté se na něj FSB obrátila, ačkoli její snahu odmítl a v posledních měsících ho ignorovali.

Zdroj v ruštině: ZDE

0