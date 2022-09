Bilance proběhlých voleb: piráti asi přijdou o post primátora Prahy

25. 9. 2022 / Boris Cvek

Volební účast v prvním kole senátních voleb a v komunálních volbách je letos podobná těm číslům, která jsme viděli před čtyřmi roky (senátní volby 42,65% letos vs. 42,26% v roce 2018, komunální volby 45,3% vs. 47,3%). Rozhodně se nestalo, že by masy nespokojených voličů přišly k volbám, aby to vládě spočítaly. Nejvíce znepokojující zpráva z těchto voleb je po mém soudu nějakých 8-10% hlasů pro krajní pravici ve velkých městech. Při vyšší volební účasti, jako je třeba ve sněmovních volbách, by to mohlo být ještě horší.

Znepokojivý je také patrný úspěch Hnutí Ano v prvním kole senátních voleb, protože právě Babišovi voliči k senátním volbám dříve moc nechodili. Složení Senátu je ale obrazem nikoli jen tohoto faktu, nýbrž i tradičního spojování „demokratů“ v druhém kole voleb do této komory parlamentu. Pozoruhodný je s ohledem na druhé kolo senátních voleb zejména obvod Kroměříž, kde při poměrně vysoké účasti (téměř 48%) vypadla místopředsedkyně lidovců paní Jelínková. Jako první v Kroměříži skončila kandidátka Hnutí Ano (necelých 21%) a hned za ní řečnice na nedávné vysoce sledované a diskutované akci krajní pravice na Václaváku. V obvodu Kroměříž se Ano stává paradoxně jedinou alternativou ke krajní pravici, což může být pro mnohé voliče tvrdý oříšek. Voliči krajní pravice naopak asi k druhému kolu přijdou, protože výsledek kola prvního pro ně musí být velkým povzbuzením.

Pokud jde o senátní volby, zdá se mi, že stojí za to upozornit na zjevný neúspěch Andreje Babiše v jeho výrazně inzerovaném pokusu zničit v obvodu Jihlava pana Vystrčila. Možná Babiš dokázal Vystrčilovi zabránit vyhrát už v prvním kole, ale i tak je rozdíl mezi ním a kandidátkou Hnutí Ano (která čelí spolu panem Babišem obžalobě z finanční trestné činnosti před soudem) asi 15% (45,62% vs. 30,56%). Představa, že si někdo, kdo má velké peníze a velkou moc, něco zamane, pokud jde o svobodné volby, a ono se to stane, není realistická. Hnutí Ano to bude mít, jak už jsem zmínil, v druhém kole senátních voleb obecně těžké. Výsledky včetně volební účasti budeme znát za týden. Teprve pak bude možno bilancovat změny ve složení Senátu a rozhodnout, která z politických formací vlastně uspěla.

Pokud jde o komunální volby, celostátní význam mají výsledky ve velkých městech. Začnu Prahou. Vítězem komunálních voleb v Praze se stala pravicová koalice kolem ODS. Piráti s Prahou sobě a STAN mají jen 29 mandátů, takže tato koalice vládnout již nemůže, dokonce i kdyby chtěla, což je vyloučeno, spojit síly se třemi zastupiteli za krajní pravici. Primátorem hlavního města už těžko bude člen pirátské strany. Praha sobě, která odmítá zároveň ODS i Ano, skončí zřejmě v opozici. Na vládnutí by naopak těsně dosáhla právě koalice obou zmíněných formací: ODS plus Ano rovná se 33 mandátů. Možná by se zapojili i zastupitelé ze STAN. Asi nejvíce logickou by ovšem byla „vládní“ koalice ODS-piráti-STAN, která má 35 mandátů. Případné spojení Ano s piráty a STAN by jen těsně nedosáhlo na většinu. Zdá se tedy, že je nevyhnutelné, že primátorem Prahy bude staronový Bohuslav Svoboda z ODS.

V Brně, kde hlavní volební střet vedl po linii ODS vs. lidovci, ODS jasně vyhrála a bude zřejmě pokračovat v držení postu primátorky. Opět i zde může vzniknout „vládní“ koalice s lidovci a piráty, která by měla jasnou většinu třiceti mandátů. Ano nejspíše zůstane v opozici. Jediný problém pro tento scénář by mohla být pokračující neshoda mezi ODS a KDU-ČSL, a pak by mohlo přijít na řadu vyjednávání s Ano.

Pokud o Praze a Brnu můžeme hovořit jako o potvrzení vládní koalice, Ostrava je zcela jiný a specifický příklad. Ano si udrželo svých 21 mandátů a jasnou převahu nad všemi. Zřejmě se opět spojí Ano s pravicí a piráty. Už jen koalice Ano + pravice by stačila na většinu. Zajímavý je vývoj v Plzni, kde sice vyhrála pravice, vládnout ale podle rychle vzniknuvší koaliční smlouvy má Ano s piráty, STAN a krajní pravicí. Předseda pirátů kvůli spojení s krajní pravicí protestuje a hodlá prý zasáhnout. V Olomouci jasně vyhrálo Ano a může pohodlně pokračovat v koalici s pravicí. Spojení pravice, STAN a pirátů naopak na většinu nedosáhne, leda by přibralo krajní pravici nebo menší uskupení „spOLečně“. Ani situace v dalších větších městech nevypadá po těchto komunálních volbách nijak převratně.

Mohu tedy uzavřít tím, že v komunálních volbách nejviditelnější ztrátu utrpí zřejmě piráti, protože přijdou o post primátora města Prahy, který až dosud představoval pozici, která je nejvíce reprezentovala jako samostatnou a svébytnou politickou sílu.













