Ruská agrese na Ukrajině: Prokremelští aktivisté na Ukrajině žádají Putina o anexi východních částí země

- Politici napříč Evropou varovali, že podezření ze sabotáže dvou plynovodů Nord Stream by mohlo být předzvěstí nové fáze hybridní války zaměřené na zranitelnou energetickou infrastrukturu s cílem podkopat podporu Ukrajiny. Norský premiér Jonas Gahr Støre uvedl, že jeho země posílí vojenskou přítomnost v norských zařízeních poté, co se tato země stala největším evropským dodavatelem zemního plynu.

