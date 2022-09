Bank of England vydává 65 miliard liber, aby zabránila finanční krizi

29. 9. 2022

Poté, co britský ministr financí Kwasi Kwarteng svým nekompetentním státním minirozpočtem vyvolal v Británii finanční krizi, byla Bank of England nucena přistoupit k mimořádným opatřením, aby zastavila útak trhů na britské penzijní fondy.



Anglická banka uvedla, že následky dramatického nárůstu nákladů na vládní půjčky po prohlášení kancléře jí nedaly jinou možnost než zasáhnout, aby ochránila britský finanční systém.



Dodala, že během příštích 13 pracovních dnů vyčlení 65 miliard liber na nákup státních dluhopisů, jejichž hodnota se propadla, aby zmírnila tlak na britské penzijní fondy a pojišťovn, jimž v důsledku činnosti britského ministra financí nyní hrozí bankrot. Anglická banka uvedla, že následky dramatického nárůstu nákladů na vládní půjčky po prohlášení kancléře jí nedaly jinou možnost než zasáhnout, aby ochránila britský finanční systém.











Nevolená britská premiérka Liz Trussová ve středu čelila výzvám nervózních konzervativních poslanců, aby Kwartenga odvolala, nebo čelila vzpouře poté, co mimořádná intervence Bank of England vyvolala srovnání s černou středou, dnem v září 1992, kdy byla konzervativní vláda Johna Majora pokořena spekulanty vedenými Georgem Sorosem.



Konzervativní poslanci vyžadují, aby Kwarteng odstoupil, aby jejich strana přežila finanční krizi, a naléhají na Trussovou, aby zrušila rozhodnutí zrušit horní sazbu daně pro lidi, kteří vydělávají více než 150 000 liber ročně, ve výši 45 pencí, který podle nich šokoval britskou veřejnost.



Předseda labouristů Keir Starmer obvinil vládu, že "ztrácí kontrolu nad ekonomikou", a vyzval k mimořádnému svolání parlamentu před výroční konferencí Konzervativní strany, která se koná tento víkend v Birminghamu.





Anglická banka uvedla, že ji znepokojily turbulence na trzích po minirozpočtu ministra financí z minulého pátku, a zvláště ji znepokojil výprodej státních dluhopisů, které vydává ke krytí svých půjček.



"Pokud by dysfunkce na tomto trhu pokračovala nebo se zhoršila, vzniklo by podstatné riziko pro finanční stabilitu Spojeného království. Vedlo by to k neopodstatněnému zpřísnění podmínek financování a omezení toku úvěrů do reálné ekonomiky. V souladu se svým cílem finanční stability je Bank of England připravena obnovit fungování trhu a snížit případná rizika plynoucí z nákazy úvěrových podmínek pro britské domácnosti a podniky."



Zpráva přichází v době, kdy krach na trhu se státními dluhopisy přivedl některé penzijní fondy na hranici bankrotu.



Úrokové sazby státních dluhopisů prudce vzrostly po přijetí balíku daňových škrtů v hodnotě 45 miliard liber, který schválil ministr financí, a pro tisíce penzijních fondů se tak stalo financování jejich zajišťovacích aktivit velmi nákladné.



Simon Hoare, tkonzervativní poslanec za Severní Dorset, napsal na Twitteru: "Slovy Normana Lamonta z černé středy: 'Dnes byl velmi těžký den'. Nejde o okolnosti, které by vláda/ministerstvo financí nemohly ovlivnit. Tohle všechno zavinila vláda. Toto neschopné šílenství nemůže pokračovat."







Předseda výboru konzervativních poslanců pro ministerstvo financí Mel Stride prohlásil, že strana se musí snažit vyhnout tomu, aby se k ekonomické krizi přidala ještě krize politická.





Kwarteng a Trussová nebyli ochotni se veřejně vyjádřit, aby uklidnili trhy a uklidnili veřejnost. Místo toho vyslali finančního tajemníka ministerstva financí Andrewa Griffitha, který tvrdil, že "všechny velké ekonomiky" zažívají stejné výkyvy jako Velká Británie v důsledku ruské války na Ukrajině. Potíž je, že jiným ekonomikám se jejich měna brutálně nepropadá v hodnotě.



