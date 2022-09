Británie: Absolutní pozdvižení v médiích ohledně idiocie premiérky a jejího ministra financí

Podle nejnovějšího průzkumu veřejného mínění společnosti YouGov má britská Labouristická strana nyní nad vládnoucími konzervativci volební náskok 33 procent.

Poté co nový britský ministr financí Kwasi Kwarteng nové (nevolené) britské premiérky Liz Trussové způsobil svým nekompetentním minirozpočtem minulý pátek v Británii finanční krizi, se premiérka Trussová čtyři dny ukrývala před veřejností. Ve čtvrtek ráno poskytla britským regionálním rozhlasovým stanicím společnosti BBC osm rozhovorů (vyhnula se vystoupení v celostátním vysílání, kterého se bála. Ukázalo se, že místní reportéři byli stejně tvrdí). Rozhovory byly katastrofou.



Historik Simona Shama na Twitteru poznamenal, že dlouhé pauzy Trussové před odpověďmi na novináře byly opravdu bolestné: "Cítili jste intenzivně, jak se jí teprve pomalu rozjiždějí ozubená kolečka..."

Zde je pár ukázek:

Liz Truss’s actions have led to pensions at risk, mortgages rising, and prices soaring.



Across the country this morning, people had a lot of questions for her.



She didn’t have any answers. pic.twitter.com/B2mw9xkhNK — The Labour Party (@UKLabour) September 29, 2022

Překlad:



BBC Radio Stoke:



(...)





Liz Truss: Jde také o to, jak zvětšit velikost koláče, aby z něj měli prospěch všichni.

Reportér: Tím, že si budeme více půjčovat, a tak se nám zvýší platby za hypotéky.





(pauza)







Reportér: Nakonec utratíme všichni více na poplatcích za hypotéky kvůli tomu, co jste vy provedli ve vládě, než bychom ušetřili na energiích.







(mlčení)



* * *







BBC Radio Lancashire:











(mlčení)





Trussová: No, já... (huhlá) ... Ten ... Ten...



Reportér: Vypadá to, že o tom nemáte ani páru.







* * *







BBC Radio Bristol:



Reportér: Jedním z důvodů, proč Bank of England včera zasáhla a oznámila ten balík, je, že se obávala, že mnoho penzijních fondů se dostane do platební neschopnosti. Můžete dnes ráno zaručit mým posluchačům , že jejich důchody jsou v bezpečí?







(mlčení)



Reportér: To není odpověď, paní premiérko. Ale tohle nezavinil Putin. V této věci nejde o Putina. Váš ministr financí v pátek otevřel dveře stáje a pustil všechny koně ven tak, že bylo vidět, jak za sebou táhnou celou ekonomiku.







(mlčení)



Reportér: Takže včerejší intervenci Bank of England zavinil snad Vladimir Putin?





(mlčení)





BBC Radio Leeds:



Reportérka: Od pátku, od té doby, co váš ministr financi Kwasi Kwarteng sestavil svůj minirozpočet, klesla libra na rekordní minimum. MMF prohlásil, že byste měli přehodnotit svou politiku, a Bank of England musela vynaložit 65 miliard liber na podporu trhů kvůli tomu, co označila za podstatné riziko. Kde jste byla?





Trussová: Takže na jedné straně říkáte, že se vám ten balík nelíbí, a na druhé straně říkáte, že lidé potřebují, víc podpory pro účty za energie? (Trussová se směje)





BBC Radio Bristol:



To jste říkala, když jste byla součástí vlády Davida Camerona, nebo jste na to taky změnila názor, jako jste to udělala v případě brexitu?







BBC Radio Kent:



Reportérka: Posluchačka Carrie v Birchingtonu říká. Co jste si to proboha myslela? Vždyť země už byla v recesi.







Jiný posluchač říká: Jak můžeme konzervativcům ještě někdy věřit, pokud jde o naši ekonomiku? A Lydia říká: Stydíte se za to, co jste udělali?







* * *







Okamžitě se objevila lidová tvořivost: Parodie Liz Trussové v rozhlase - na Twitteru







Exclusive footage of Liz Truss appearing on BBC local radio this morning. pic.twitter.com/cHnruWhcJu — Sooz Kempner (@SoozUK) September 29, 2022









A jestliže budeme frakovat, to dělá ropu, ne vlastně plyn, nějaký plyn vyleze ze země a půjde do vašeho domu a nebude. Prostě půjde do vašeho domu. Nějaký plyn.



Liz Truss: Nesouhlasím s premisou vaší otázky.







Reportér: Proč?







Liz Truss: No. Jde o to. Co si myslíte, že já mohu vědět o souhlasu? Chris Pincher (sexuální násilník, pozn. red) je technicky vzato stále poslancem.



Je to jako čepice oslavující prémie pro bankéře, až na to, že tato čepice existuje.







* * *







Nick Ferrari, LBC radio, a náměstek britského ministra financí:







Nick Ferrari - Stop treating my listeners as fools. This is down to kwasi kwarteng's work & it needs to be changed.. doesn't it?



Chris Philp - The Bank of England intervention appears to be successful



NF - God Almighty what's failure in your book? #LBC pic.twitter.com/zNywYI2vwv — Haggis_UK 🇬🇧 🇪🇺 (@Haggis_UK) September 29, 2022

Náměstek: Hrozí že ceny energií vzrostou na šest, respektive 7000 liber ročně, kvůli Putinově invazi na Ukrajinu, a naše vláda zasáhla, aby tomu zabránila. V průměrné domácnosti nyní neuvidí účet vyšší než dva a půl tisíce liber, navíc dáme až 1200 liber podpory.

Kupodivu tady není ani slovo o Ukrajině.







Financial Times: Vypůjčím si výrok od Ernesta Hemingwaye: "Vláda ztrácí důvěryhodnost postupně, a pak najednou rychle." Británie je toho nyní učebnicový příklad.

Letos v zimě si musíme půjčit více na energetickou krizi, které čelíme, a myslím, že to bylo správné.Scott Benton, konzervativní poslanec za Blackpool South, ve svém tweetu uvádí, že lidé v Blackpoolu nepodporují frakování. Získali jste s tím souhlas místních lidí?Ministr pro energetiku podrobněji vyloží, jak přesně to bude vypadat, ale znamená to zajistit, aby existovala místní podpora pro frakování.No, Bank of England dělá velmi, velmi dobrou práci při zajišťování finanční stability.Tohle zavinil Putin a válka na Ukrajině. To je důvod, proč čelíme...Myslím, že lidem vadí hlavně to snížení daní, které bylo oznámeno především pro bohaté, které budou lidé považovat za nespravedlivé?Protože pokud budete mít tak vysokou míru veřejných výdajů, neměly by být vynaloženy v jiných oblastech? Vždyť to vaše rozhodnutí vyděsilo trhy.Státní zadluženost vystřelila vzhůru. Myslel jsem, že věříte ve vyrovnaný rozpočet. Myslel jsem, že věříte v nízkou zadluženost.Dobrý den, místní rádio BBC. Tohle bude tak snadné. Ano, to jsem já, Liz Trussová. Neříkejte tomu comeback. Věděli jste, že když sníte semínko jablka, vyroste vám v břiše strom? Nedělejte to. Je čas na frakování.Poslanec Mark Menzies ve Sněmovně: "Pokud má premiérka dodržet slovo, zůstat ženou, které můžeme věřit v což věřím, že jí je, může pan ministr nyní nastínit, jak bude tento místní souhlas s frakováním získán a prokázán v mém volebním obvodu, Fylde?"Jak by tento místní souhlas s frakováním vypadal, paní premiérko?Já nejsem. Já jsem. J... j...Ministrem pro energetiku je jiný muž, ... který je a já nejsem on a ...Ale vaši místní poslanci to frakování nechtějí, všichni konzervativci to nechtějí. V minulosti krajská rada řekla, že to nechce. Ale vaše vláda jejich názory ignoruje a frakování prosazuje. Proč nám dnes ráno nemůžete říct, že v Lancashiru se k frakování nevrátíte?Víte vůbec, kde je Preston New Road, kde se prováděla frakovací činnost?Je to v Prestonu. Což je? ... ve Velké Británii?Tam jsem já premiérkou a jako vaše premiérka - tam nemám v úmyslu jet.Neměl byste tam jet?Chtěl byste čepici s nápisem Udělejme frakování znovu velkým?Dobře, pojďme si promluvit o tom, jak se lidem propadly důchody. Možná bych vám mohl přečíst pár titulků. Tohle nejsou bulvární noviny.The Times: Vláda zaviněně neuznala, že není možné dramaticky zvyšovat státní zadluženost, což vedlo k rychlé finanční krizi a politickému ponížení.Bezohledný a neodpovědný minirozpočet Kwasiho Kwartenga minulý pátek, libra se dotkla historického minima vůči dolaru, úroky placené ze státních půjček prudce vzrostly, banky stáhly své hypoteční produkty a MMF vydal zdrcující výtku rozhodnutí ministra financí.Pane náměstku. Ani Financial Times se tu nezmiňuje o Ukrajině. Ostrá kritika bláznivého rozpočtu Kwasiho Kwartenga. (Důrazně):Tohle zavinil váš šéf a je třeba to změnit, ne?: Ne, ale když si poslechnete reakce britských podnikatelských organizací, ty všechny náš plán růstu důrazně uvítaly, a to jsou organizace, které zastupují britské podniky.Taky silně uvítaly kolaps svých penzijních fondů?Pro růst ekonomiky včera Bank of England zasáhla výjimečně velmi cíleně. Několik dní předtím výjimečně zasáhla na měnových trzích Bank of Japan. Tato intervence se zdá být úspěšná. Trhy se uklidnily.Vy jste srazili libru na historické minimum. Je to úspěch? Bože všemohoucí, co je tedy podle vás neúspěch?(...)