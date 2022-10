Bolsonarův krajně pravicový populismus bohužel zdaleka nekončí

3. 10. 2022 / Fabiano Golgo

I když křesťanský fundamentalista a autokratický brazilský prezident Jair Bolsonaro nezískal znovuzvolení hned v prvním kole, dosáhl impozantního procenta, které mu nepředpovídal žádný průzkum, což je další důkaz toho, že je třeba přehodnotit způsob, jakým se dělají průzkumy o hlasování lidí, neboť pokud se podíváme na předvolební průzkumy v kterékoli zemi v posledních pěti volbách, jsou rozdíly v jejich prognózách a konečných výsledcích evidentní. I když křesťanský fundamentalista a autokratický brazilský prezident Jair Bolsonaro nezískal znovuzvolení hned v prvním kole, dosáhl impozantního procenta, které mu nepředpovídal žádný průzkum, což je další důkaz toho, že je třeba přehodnotit způsob, jakým se dělají průzkumy o hlasování lidí, neboť pokud se podíváme na předvolební průzkumy v kterékoli zemi v posledních pěti volbách, jsou rozdíly v jejich prognózách a konečných výsledcích evidentní.





Nicméně Bolsonaro byl svědkem toho, jak jeho vybraní kandidáti na guvernéry nejdůležitějších federativních států Brazílie i na senátory a poslance ve volbách uspěli. To rozsvěcuje červené světlo: extremismus se stal mainstreamem. Nezmizí ani s levicovým Lulou, který za pár týdnů získá prezidentské křeslo. Pokud se mu to skutečně podaří.





Do parlamentu a guvernérských křesel v desítce států byli zvoleni Bolsonarovi spojenci, kteří slibovali takové věci, jako že zakážou chlapcům nosit růžovou barvu a ženám zkrátit si vlasy nebo že bude nezákonné nebýt křesťanem. Prezidentské volby sice Bolsonaro asi prohraje, ale moc má na mnoho dalších let dobře nastavenou. A Lula možná nebude mít v parlamentu většinu, aby mohl prosadit své vytoužené změny.





Předpokládá se, že pro druhé kolo se do první řady postaví Lulův kandidát na viceprezidenta, jeho bývalý úhlavní nepřítel ze středopravicové strany PSDB Geraldo Alckmin, který byl kdysi jeho oponentem jako kandidát na prezidenta. Lula tím bude chtít přilákatl středopravicovou střední třídu, která má stále předsudky vůči Lulovu nízkému třídnímu původu a korupcí prolezlé administrativě. Alckmin je protikladem Luly. Je to lékař, který mluví uklidňujícím tichým hlasem a oslovuje podnikatelskou sféru.





Bolsonarova síla je velmi podobná síle Donalda Trumpa. Počítá s náboženskými přívrženci a bude trvat dlouho, než se jejich vliv zlomí, pokud se tak vůbec stane. To, že Bolsonaro dostal přes 50 milionů hlasu, je smutné. Tak obrovské množství lidí, kteří s ním sdílejí jeho přesvědčení, že Amazonie není důležitá pro to, aby planeta dál dýchala, že domorodí indiáni nejsou lidé a měli by být vyhlazeni, že nekřesťané nejsou vítáni, že levici je třeba zakázat, že menšiny by neměly mít ochranu.





Svět je v sebedestruktivním módu.







