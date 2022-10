Ruská agrese na Ukrajině: Rusku hrozí ztráta kontroly nad městy, která jsou rozhodující pro udržení Chersonu a Krymu, konstatují západní představitelé

4. 10. 2022

- Západní představitelé varují, že situace na jihu země by se mohla stát "stále chaotičtější s potenciálně zoufalejšími ruskými silami



Petropavlivka liberated. #Kherson region. This place is in the middle of a cascade of villages that lead to Nova Kamyanka, which we saw marked as liberated on official #NaziRussia army maps. pic.twitter.com/I6e7cm975V — Smart Ukrainian Cat (@SmartUACat) October 4, 2022

Rusku hrozí, že ztratí kontrolu nad strategickými městy, která jsou rozhodující pro udržení města Cherson a nakonec i Krymu, uvedli západní představitelé, ale varovali, že boje podél řeky Dněpr "nebudou snadným náporem na omezené území".



Varovali, že situace na jihu "by se mohla stále více zamotávat s potenciálně zoufalejšími ruskými silami, které budou stát zády k řece Dněpr", a dodali, že ruské vedení nebude politicky schopno schváli ústup z Chersonu.



Na otázku, zda se Rusko chystá jednat na základě své opakované hrozby použít taktické jaderné zbraně, americký činitel trval na tom, že nezaznamenali žádné indicie nebo akce ze strany Ruska, které by se vymykaly normálu. Poukázali na to, že kremelský mluvčí Dmitrij Peskov smetl ze stolu výzvy čečenských vůdců k použití těchto zbraní s tím, že není správné uchylovat se k emocím.



Při jednom z nejoptimističtějších hodnocení vojenské bilance západní představitelé uvedli, že Ukrajina v současné době diktuje operační tempo, a vyjádřili pochybnosti, zda má Rusko ještě ambice nebo schopnost vrátit se do ofenzívy. "Ukrajinští velitelé na jihu a východě vytvářejí ruskému velení problémy rychleji, než Rusové dokáží účinně reagovat".



Pochybovali také o schopnosti 300 000 ruských branců zvrátit vojenskou rovnováhu a poukazovali na důležitost teplého počasí, oblečení a logistiky. "V současné době jsou k dispozici videa ruských rekrutů, kteří v noci při minus 5 °C zapalují ohně na polích - to nebude situace, kdy budete mít přes zimu vysokou morálku."



Západní představitelé vyzdvihli pokrok, kterého ukrajinské síly dosahují na jihu podél řeky Dněpr, přičemž se začíná vytvářet potenciálně osudová kapsa obsahující 20 000 ruských vojáků uvězněných na západní straně řeky. Představitelé však varovali, že jak se ukrajinské síly posouvají podél řeky na jih, mohou být potenciálně ohroženy dělostřeleckou palbou ruských sil na druhé straně řeky. "Nebude to snadný úprk přes neohraničené území. Považujeme za nepravděpodobné, že by ruské vedení schválilo úplné stažení z Chersonu z politických důvodů.



Činitelé uvedli, že město Nová Kachovka, vzdálené asi 50 km od nejpřednějších ukrajinských jednotek, je "kritickou výzvou pro životaschopnost ruských vojsk v Chersonu". Ve městě se nachází hlavní silniční most, elektrárna a přehrada, jakož i kanál přivádějící pitnou vodu na Krym, takže je západními vojenskými představiteli považováno za ústřední komunikační uzel. "Pokud se toto město Ukrajincům podaří ovládnout, umožní jim to mnohem větší vojenskou převahu, čímž ohrožují ruský vliv Chersonské oblasti a na Krymu".



Západní představitelé uvedli, že k bezhlavému víkendovému ústupu Ruska na severní frontě v Lymanu došlo navzdory ruskému rozkazu bránit se a zůstat.



- Giorgia Meloniová, která se má stát příští italskou premiérkou, v úterý v telefonickém rozhovoru s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským přislíbila "plnou podporu" Ukrajině, uvedla její strana Bratři Itálie.



Meloniová v jednom ze svých prvních telefonátů se zahraničním lídrem od vítězství ve volbách minulý týden zdůraznila svůj závazek k veškerémudiplomatickému úsilí užitečnému pro ukončení konfliktu" s Ruskem, uvádí se v prohlášení této strany.



Dodalo, že ji Zelenskij pozval, aby co nejdříve navštívila Kyjev, a vyjádřil vděčnost za zbraně, které Itálie poslala Ukrajině po ruské invazi.



Meloniová byla jedním z mála italských politických představitelů, kteří bezvýhradně podpořili rozhodnutí odstupujícího premiéra Maria Draghiho poslat zbraně Ukrajině, přestože byla v opozici vůči jeho vládě.



Naproti tomu dva političtí spojenci Meloniové, Liga a Forza Italia, kteří byli v Draghiho koalici, se vyjadřovali mnohem ambivalentněji, což odráželo jejich historicky úzké vazby na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Předseda Forza Italia Silvio Berlusconi minulý měsíc prohlásil, že Putin byl "dotlačen" k invazi na Ukrajinu a že chtěl do čela Kyjeva dosadit "slušné lidi".



- Ukrajina pokračovala v osvobozování území na východě a jihu, uvedl Volodymyr Zelenskij. Mapy ruského ministerstva obrany ukazují rychlé stahování jeho invazních sil.



Na každodenním videobrífinku ruského ministerstva obrany se o žádném stažení nehovořilo, ale na mapách, které se používají k zobrazení místa údajných ruských úderů, byla stínovaná oblast označující ruskou vojenskou kontrolu mnohem menší než den předtím.



Mapy zahrnuté do úterního denního vojenského brífinku v Rusku ukázaly, že ruské síly již nemají pod kontrolou obec Dudčany na západním břehu řeky Dněpr, kde se ukrajinské síly snažily získat zpět území dobyté na začátku ofenzívy Moskvy.



V severovýchodní Charkovské oblasti mapy ruského ministerstva obrany ukázaly, že jeho síly opustily pozice na západním břehu řeky Oskil.



- Americký prezident Joe Biden sdělil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že Washington poskytne Kyjevu novou bezpečnostní pomoc ve výši 625 milionů dolarů včetně odpalovacích zařízení vysoce mobilního dělostřeleckého raketového systému (Himars), uvedl Bílý dům.



- Frustrace z neúspěchů na bojišti se již dlouho projevuje na blozích na sociálních sítích, které provozují nacionalističtí znalci a prokremelští analytici, a jejich objem vzrostl po ukrajinské protiofenzívě, která se minulý měsíc uskutečnila v okolí Charkova na severovýchodě země. Nyní se frustrace přelévá i do vysílání státní televize a na stránky vládou podporovaných novin.



Méně smířlivý tón státních médií přichází v době, kdy prezident Vladimir Putin čelí široké ruské nespokojenosti s částečnou mobilizací záložníků a kdy se vládní představitelé snaží vysvětlit plány na anexi ukrajinských regionů v době, kdy je znovu dobývají kyjevské jednotky.



"Ruská porážka v Charkovské [oblasti] a Lymanu spolu s neschopností Kremlu provést částečnou mobilizaci efektivně a spravedlivě zásadně mění ruský informační prostor," uvádí se ve zprávě washingtonského Institutu pro studium války.



Tento krok otevírá cestu ukrajinským jednotkám k potenciálnímu dalšímu zatlačení Rusů pryč z území, které si Moskva neoprávněně nárokuje jako své vlastní. Ukrajinské síly zaznamenaly v pondělí další úspěchy v protiofenzívě na nejméně dvou frontách a postoupily právě v oblastech, které Rusko pohltilo.





- Dvě ženy na Ruskem anektovaném Krymu, včetně Miss Krym 2022, byly shledány vinnými z diskreditace ruské armády tím, že ve videu zveřejněném na sociálních sítích zpívaly vlasteneckou ukrajinskou píseň, uvedly místní úřady.



Olga Valejevová, která vyhrála soutěž krásy Miss Krym 2022, a její nejmenovaná kamarádka zpívaly na balkoně populární ukrajinskou píseň Červona Kalyna.



Video, na kterém ženy zpívají, bylo zveřejněno na Instagram stories, které se po 24 hodinách automaticky smažou.



Krymská policie uvedla, že Valejevová dostala pokutu 40 000 rublů (asi 16 000 Kč), zatímco její kamarádka byla odsouzena k desetidennímu vězení.



Ruské mapy zřejmě ukazují rychlé ústupy na východě a jihu Ukrajiny



- Na severovýchodě Ukrajiny, kde Rusko minulý měsíc utrpělo porážku, se zdálo, že jeho síly podél frontové linie vedoucí asi 70 km jižně od Kupjanska podél řeky Oskil ustoupily asi 20 km na východ, až k hranicím Luhanské provincie.



To by znamenalo, že vyklidily poslední zbytky ukrajinské Charkovské oblasti - kde Rusko několik měsíců udržovalo okupační správu - s výjimkou malého úseku mezi městem Dvořichna a ruskou hranicí.



V Chersonské provincii na jihu Ukrajiny se linie ruské kontroly na pravém břehu řeky Dněpr posunula na mapě o 25 km na jih, na linii vedoucí západně od města Dudčany na břehu řeky.



Obě oblasti jsou bojištěm, kde Ukrajina hlásí postup, i když bez uvedení podrobností.



Nebylo by to poprvé, co Moskva takto okatě přiznala ústup. Mapa, kterou 11. září představilo ministerstvo obrany, ukázala, že ruské síly po bleskové ukrajinské ofenzívě opustily většinu částí Charkova, které kontrolovaly, až po Oskil.



- Mezinárodní vyšetřovací komisi OSN pro Ukrajinu bylo v souvislosti s ruskou invazí do severního města Černihiv a okolních vesnic předloženo přibližně 2 000 videí, fotografií a zvukových souborů válečných zločinů zachycených prostřednictvím aplikace určené k vytvoření ověřitelných důkazů.



Pocházejí z aplikace eyeWitness to Atrocities, která umožňuje lidem pořizovat záběry se záznamem času, data a místa. Poté jsou uloženy zašifrované, takže je nelze upravovat.



Wendy Bettsová, ředitelka britské charitativní organizace eyeWitness to Atrocities, řekla: "Svědectví o krutostech je velmi důležité: Během ruského obléhání byly zdevastovány domy, školy, společenské prostory a zásoby potravin v Černihově a jeho okolí. Vzhledem k věrohodnosti a kvalitě záběrů existuje důvodné podezření, že incidenty uvedené v tomto podání představují přinejmenším hrubé porušování lidských práv a do další analýzy i porušování mezinárodního humanitárního práva.



Materiál se týká údajných porušení spáchaných v období od konce února do konce března 2022.



Týká se čtyř klíčových oblastí, kde došlo k ničení: obytných čtvrtí, škol a dětské knihovny, kulturních památek a klíčových supermarketů. Předpokládá se, že při obléhání Černihova zemřelo několik set lidí, než Rusové město opustili.



- Ministři financí Evropské unie se v úterý dohodli na začlenění plateb podpory EU Ukrajině do evropského rozpočtu na rok 2023, aby byly platby strukturovanější a předvídatelnější, uvedl místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.



V rozhovoru s novináři po zasedání ministrů Dombrovskis připustil, že letošní platby EU Ukrajině byly jen stěží pravidelné - což Kyjev, který potřebuje vyplácet mzdy státním zaměstnancům a důchody, znepokojuje.



EU se v květnu dohodla, že Ukrajinu podpoří částkou 9 miliard eur, ale první platbu ve výši 1 miliardy eur uskutečnila až v červenci. Dombrovskis podle agentury Reuters uvedl, že další platba ve výši 5 miliard eur bude vyplacena do poloviny října a zbývající 3 miliardy eur ve dvou splátkách v listopadu a prosinci.





- Japonsko nařídilo ruskému konzulovi v Sapporu, aby do 10. října opustil zemi jako odvetu za vyhoštění japonského konzula ve Vladivostoku minulý měsíc, uvedlo ministerstvo zahraničí.





Náměstek ministra zahraničí Takeo Mori si předvolal ruského velvyslance Michaila Galuzina a informoval ho o rozhodnutí Japonska. Země prohlásila ruského konzula v Sapporu za "personu non grata" a požadovala, aby konzul do šesti dnů opustil Japonsko.

