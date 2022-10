USA zničí ruské jednotky, pokud Putin použije na Ukrajině jaderné zbraně

3. 10. 2022

USA a jejich spojenci zničí ruské vojáky a vybavení na Ukrajině - a potopí ruskou černomořskou flotilu - pokud ruský prezident Vladimir Putin použije na Ukrajině jaderné zbraně, varoval v neděli bývalý ředitel CIA a čtyřhvězdičkový armádní generál ve výslužbě David Petraeus.



Petreaus uvedl, že s poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem nehovořil o pravděpodobné reakci USA na jadernou eskalaci ze strany Ruska, o které byla podle představitelů americké administrativy Moskva opakovaně informována.





Petraeus řekl v televizi ABC News "Dám vám hypotetickou odpověď. Reagovali bychom tim, že bychom zahájili kolektivní úsilí NATO, které by zlikvidovalo všechny ruské konvenční síly, které identifikujeme na bojišti na Ukrajině a také na Krymu a všechny lodě v Černém moři."



Varování přichází několik dní poté, co Putin vyjádřil názory, které si mnozí vyložili jako hrozbu větší války mezi Ruskem a Západem.



Na otázku, zda by použití jaderných zbraní Ruskem na Ukrajině zapojilo Ameriku a NATO do války, Petreaus odpověděl, že by to nebyla situace, která by aktivovala článek 5 aliance, který vyzývá ke kolektivní obraně. To proto, že Ukrajina není součástí NATO - nicméně "reakce USA a NATO" by byla na místě, řekl Petreaus.



Petreaus připustil, že pravděpodobnost, že by se radiace po jaderném útoku rozšířila i na země NATO, by mohla být podle článku 5 zřejmě vykládána jako útok na člena NATO.



"Možná se tak argumentovat dá," řekl. "Druhá věc je je, že tohle je tak strašné, že musí přijít reakce - nemůže to zůstat bez odezvy."



Přesto Petreaus dodal: "Ovšem nechceme se dostat do jaderné eskalace. Ale musíte ukázat, že to nelze v žádném případě akceptovat."



Nicméně vzhledem k tomu, že po ukrajinských ziscích na východě země tlak na Putina roste a odpor vůči mobilizačním snahám uvnitř Ruska sílí, je podle Petreause moskevský vůdce "zoufalý".



"Realita na bojišti, které čelí, je podle mého názoru nezvratná," řekl. "Žádné množství šalamounské mobilizace, což je jediný způsob, jak to popsat, žádné množství anexe, žádné množství byť jen zastřených jaderných hrozeb ho z této konkrétní situace nedostane. V určitém okamžiku to bude muset být uznáno. V určitém okamžiku bude muset dojít k nějakému začátku vyjednávání, jak řekl [ukrajinský] prezident [Volodymyr] Zelenskij, a to bude ten úplný konec."



Petreaus však varoval: "Pro Putina a Rusko se však situace může ještě zhoršit. A ani použití taktických jaderných zbraní na bojišti na tom nic nezmění." Přesto dodal, že "je třeba brát tuto hrozbu vážně".



