Ruská agrese na Ukrajině: Připravuje se Rusko na jaderný úder? Snad ne...

4. 10. 2022

čas čtení 8 minut

Jeden nezávislý polský vojenský analytik vyvolal poplach tím, že identifikoval vlak, který se zřejmě pohybuje centrálním Ruskem a je naložen nákladními auty, jako vlak patřící 12. hlavnímu ředitelství ruských ozbrojených sil, které se zabývá skladováním, přepravou, údržbou a vydáváním jaderných zbraní.



Tato informace přichází v době, kdy Vladimir Putin a jeho nejvyšší představitelé signalizují, že Rusko použije všechny síly, které má k dispozici, k obraně ruského území, které Kreml, ale téměř nikdo jiný, nyní definuje jako území zahrnující velkou část východní Ukrajiny.



Analytik Konrad Muzyka ve vlákně na Twitteru uvedl, že pohyb vlaku nemusí nutně znamenat přípravy na použití jaderných zbraní. Podle něj může jít jen o další signalizaci, nebo o výcvik či o pravidelné válečné hry.

This "another train with military equipment" is actually carrying kit belonging to the 12th Main Directorate of the Russian MoD. The directorate is responsible for nuclear munitions, their storage, maintenance, transport, and issuance to units. 1/ https://t.co/41QlVUpEGO — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022

Does that mean that this video shows preparations for a nuclear release? Not really. There are other more likely explanations. 1) It could be a form of signalling to the West that Moscow is escalating 2) Russian RVSN forces usually train extensively during autumn 2/3 — Konrad Muzyka - Rochan Consulting (@konrad_muzyka) October 2, 2022

Tato informace přichází v době, kdy Vladimir Putin a jeho nejvyšší představitelé signalizují, že Rusko použije všechny síly, které má k dispozici, k obraně ruského území, které Kreml, ale téměř nikdo jiný, nyní definuje jako území zahrnující velkou část východní Ukrajiny.



Muzyka jasně neuvádí, co ho na vlaku nebo nákladních automobilech vedlo k tomu, že je identifikoval jako pocházející z 12. hlavního ředitelství, a na dotaz ohledně toho zatím neodpověděl. Obrazoví analytici z Middlebury Institute of International Studies v Monterey prostudovali krátký film, který Muzyka retweetoval jako svůj zdroj, a identifikační údaje nenašli.



"Ano, 12. hlavní ředitelství má takové vozy, ale to má každá jiná vojenská jednotka," řekl Jeffrey Lewis, jaderný expert z institutu. "Nevidím nic, co by mě vedlo k domněnce, že ty kamiony jsou 12. ředitelství na rozdíl od něčeho jiného."



- Rusko již nemá plnou kontrolu nad žádnou ze čtyř ukrajinských provincií, které podle svých slov minulý týden anektovalo. Ruská armáda přiznala, že kyjevské síly prorazily v Chersonské oblasti. Uvedla, že ukrajinské armádě a jejím "nadřazeným tankovým jednotkám" se podařilo "proniknout do hloubky naší obrany" v okolí obcí Zoltaja Balka a Alexsandrovka.



- Ukrajina "plně vyklidila" ruské jednotky z klíčového východního města Lyman, potvrdil její prezident Volodymyr Zelenskij den poté, co Moskva přiznala, že se její jednotky stáhly poté, co byly obklíčeny. Znovudobytí Lymanu ukrajinskými jednotkami je největší ztrátou Ruska na bojišti od zářijové bleskové protiofenzívy Ukrajiny v severovýchodní Charkovské oblasti.



Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov uvedl, že ruské jednotky obsadily podle jeho slov "předem připravenou obrannou linii". Jeho komentáře jsou přiznáním, že jižní protiofenzíva Ukrajiny dva měsíce po svém zahájení dramaticky nabírá na obrátkách. Zdá se, že ukrajinské brigády dosáhly největšího průlomu v regionu od začátku války, prorazily frontovou linii a rychle postupují podél řeky Dněpr.



Prezident Zelenskij uvedl, že Ukrajina má vojenské úspěchy nejen v Lymanu, ale také v Chersonu. Ve svém nočním prohlášení uvedl, že ukrajinské síly osvobodily malé osady Archanhelske a Myroljubivka v Chersonské oblasti. Vladimir Saldo, šéf Ruskem dosazené autority v oblasti, připustil, že Ukrajinci získali určité pozice.



- Ukrajinská armáda uvedla, že její síly v neděli dobyly vesnici Torske u Lymanu v Doněcké oblasti. Podle mluvčího východní skupiny ukrajinských ozbrojených sil Serhije Čerevatého jsou ruské síly, které byly nuceny ustupovat směrem k luhanskému městu Kreminna, zasahovány palbou ukrajinských raketových jednotek, dělostřelectva a letectva.



- Kreml stále ještě rozhoduje, které oblasti okupované Ukrajiny "vlastně anektoval", uvedl mluvčí Vladimira Putina. Putin přislíbil, že bude chránit nově nárokovaná území Ruska za použití "všech dostupných prostředků", což naznačuje možný jaderný úder. Absence jasné hranice může podkopat jeho pokusy o využití jaderného odstrašení k zastavení úspěšné ukrajinské protiofenzívy a západní podpory Kyjeva.



- Kreml uvedl, že Rusko upřednostňuje "vyvážený přístup" k otázce jaderných zbraní, který není založen na emocích. Výroky kremelského mluvčího Dmitrije Peskova zazněly poté, co Ramzan Kadyrov, Kremlem jmenovaný vůdce čečenského regionu, prohlásil, že Moskva by měla zvážit použití jaderné zbraně s "nízkým účinkem" na Ukrajině.



- Podle šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaela Grossiho byl propuštěn vedoucí Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Podle státní společnosti, která má elektrárnu na starosti, byl Ihor Murašov v pátek zadržen ruskou hlídkou, když cestoval ze Záporožské elektrárny do města Enerhodar.



- Rusko odvolalo velitele Západního vojenského okruhu, generálplukovníka Alexandra Žuravljova, uvedla zpravodajská agentura RBC. Oznámený odchod Žuravljova, který vedl jeden z pěti vojenských okruhů tvořících ruské ozbrojené síly, je posledním z řady vrcholných představitelů, kteří byli propuštěni po sérii porážek a ponížení ve válce na Ukrajině.



- Podle místního představitele byly tisíce lidí povolaných do bojů na Ukrajině z jednoho z regionů na dálném východě Ruska poslány domů kvůli neoprávněné mobilizaci. V Chabarovském kraji, který leží asi 8 500 km východně od Moskvy, gubernátor Michail Děgťarjov uvedl, že za neoprávněnou mobilizaci byl suspendován jeden z důstojníků, který se podílel na odvodech.



- Čečenský vůdce a spojenec Vladimira Putina Ramzan Kadyrov uvedl, že jeho tři nezletilí synové míří bojovat na Ukrajinu. Kadyrov uvedl, že "nastal čas", aby se jeho synové ve věku 14, 15 a 16 let "ukázali ve skutečném boji", a že "brzy odejdou na frontu".



- Rusko zařadilo Marinu Ovsjannikovovou, bývalou redaktorku státní televize, která přerušila vysílání na protest proti válce na Ukrajině, na seznam hledaných osob poté, co údajně unikla z domácího vězení. Čtyřiačtyřicetiletá Ovsjannikovová, narozená na Ukrajině, v březnu získala mezinárodní pozornost poté, co vstoupila do studia Prvního kanálu, svého tehdejšího zaměstnavatele, a během živého zpravodajství odsoudila válku na Ukrajině. Vruce držela plakát s nápisem "žádná válka".





- EU si předvolala nejvyššího ruského diplomata v Bruselu na protest proti "nezákonné anexi" čtyř ukrajinských území prezidentem Vladimirem Putinem.

Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для @DefenceU танк - модернізований T-72 AVANGER. Йому дали ім'я Томаш (на фото ліворуч). 33 млн. крон (понад 1,3 млн. дол.) через ініціативу "Подарунок для путіна" зібрали понад 11 тис. людей. Дякуємо!https://t.co/wyOJMt0EvH — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) October 3, 2022

Tento krok v podstatě dává USA právo veta nad ukrajinskými cíli proti Rusku a má přesvědčit Bidenovu administrativu, že Ukrajina tyto nové zbraně nepoužije k úderům uvnitř ruského území.Pouze 4 % respondentů uvedla, že by hlasovala proti vstupu do NATO, a 9 % uvedlo, že by nehlasovalo.-Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak se vysmál Elonu Muskovi za to, že navrhl, aby Kyjev přijal ruskou anexi Krymu výměnou za ukončení války.Na kampaň nazvanou "dárek pro Putina" přispělo 11 288 individuálních dárců a podpořilo ji české ministerstvo obrany a ukrajinské velvyslanectví v Praze.Česká republika se stala první zemí, kde obyčejní lidé koupili tank pro ukrajinské vojáky, uvedl na Twitteru náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyinis.Modernizovaný tank T-72 ze sovětské éry, pojmenovaný Tomáš, bude odeslán na Ukrajinu.







0