Greenpeace kritizuje návrh pokácet 30 000 stromů v bučinách, které má od začátku letošního roku chránit smluvní ochrana

6. 10. 2022

tisková zpráva

Ústecký krajský úřad právě teď rozhoduje o návrhu lesního hospodářského plánu na území starých bukových lesů u Horního Jiřetína, vyjádřit by se k němu měl v příštích týdnech. Vlastník lesa nyní chce v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří pokácet zhruba 30 tisíc starých buků, organizace Greenpeace tento plán kritizuje.



Ve vzácném lese, který vlastní společnost I.H. Farm spojená s uhlobaronem Pavlem Tykačem, se v posledních letech výrazně kácelo, vznikaly zde rozsáhlé holiny a docházelo k devastaci starých porostů. Po kampani Greenpeace, během níž podepsalo petici za vyhlášení chráněného území s bezzásahovým režimem přes 10 tisíc lidí, byla krajský úřadem alespoň uzavřena s vlastníkem smlouva, která zajišťuje bezzásahovost na třetině území (200 hektarů), na zbývajících dvou třetinách se pak má nově hospodařit šetrněji než v minulosti.

Smluvní ochraně navzdory plánuje firma I.H. Farm vytěžit v příštích deseti letech 60 000 m3 dřeva, což je okolo 30 000 vzrostlých stromů, především starých buků.

Výši těžeb přitom v minulosti kritizoval i sám krajský úřad už u minulé verze lesního hospodářského plánu, kterou odmítl., Současný plán je však velmi podobný tomu, který na kraji neprošel, včetně výše těžeb - ta zůstává stejná. Společnost I. H. Farm v loňském roce tvrdila, že celé území v jejím vlastnictví může být bezzásahové. Přestože bezzásahovost území požadovala i veřejnost, krajský úřad takový typ ochrany nezařídil a nikdy se nevyjádřil, zda se k tomuto kroku neodhodlal kvůli nutnosti platit majitelům případné ušlé zisky či z jiného důvodu.

Krajský úřad by měl podle Greenpeace a města Horní Jiřetín vydat nesouhlasné stanovisko s návrhem lesního hospodářského plánu a požadovat minimálně razantní snížení těžeb. Zároveň by měla vláda rozhodnout o systematické ochraně starých lesů starších 130 let, a zabránit tak jejich destrukci.

Podle Greenpeace je evidentní, že současná smluvní ochrana není vzhledem k jedinečnosti a významu dané lokality dostatečná a vyzývá kraj, aby zajistil bezzásahovost na celém jejím území. Kácením dochází k výraznému poškozování předmětu ochrany této lokality, tedy bukových lesů, a snižuje se tím také biodiverzita. Nikol Krejčová, koordinátorka kampaně Greenpeace za záchranu bučin, říká: ”Krajský úřad musí požadovat razantní snížení těžby v lesním hospodářském celku Horní Jiřetín. Jinak smluvní ochrana uzavřená minulý rok nemá potřebný význam a vzácné bučiny budou dále ničeny. V době, kdy se všude mluví o sázení stromů, má být vykáceno 30 tisíc nejstarších a nejcennějších buků, které u nás vůbec rostou. Pokud myslí vláda a ministerstvo životního prostředí své závazky v ochraně biodiverzity a klimatu vážně, musí okamžitě zastavit kácení starých lesů, včetně těch v Krušných horách, na jejichž destrukci upozorňujeme dlouhodobě.”

