Odpadem jsem?

7. 10. 2022 / Petr Haraším

Jeden jediný komunistický pohrobek a systémem nedoceněný občan dal a následně naletěl na soudružské vlny Raptor TV kremelské postavičky Žarka Jovanoviče a také na šéfa pravých českých komunistů soudruha Blažka, momentálně a mentálně dohlížejícího na separátní referenda na Ukrajině a vydal se, ozbrojen složenkou, pálit důkazy předražených cen ryze českých energií.



Soudruhu, žel tady ovšem neplatí ono pověstné: „Jedno jediné pírko ze slepice“, které silou rudé Aurory smete celou pekelnou fialovou říši. Ani kdyby to bylo pírko z pravé královny komunistických slepic Marty či Gusty. Smějí se mu, tomu osaměle jedinému, smějí, praví demokraté z fóra lotrovin.

Že se obdobné akce plánovaly, nebo ještě plánují i v anglické kolébce kapitalizmu, to je vedlejší. Protože tam na Západě přece vládnou zaplivaní neomarxisté. Tady u nás ve výstavní síni všech demokracií jsme zvyklí každému protestu za každé vlády, levicové, pravicové, středové, vystavit okamžitý odsudek následovaný hutným plivancem.

Ovšem, co to nehezkého říká o českých a hrdých a občanech, kteří si neustále nechají na ohnutých zádech vládou naštípat polen na minimálně 50 ukrutných ruských zim?

Protestuje se zde nějak proti energo státní politice přemrštěných cen? Nebo naopak ty, kteří zneužívají války na Ukrajině k vypasení již tak tučných prasátek, velebíme jako modly české verze totálního kapitalismu?

Nenechme se ošálit báchorkami ministra Stanjury, žádné nic moc daně z neočekávaně toužebně očekávaných zisků platit nebudou. Na to jsou už 33 let uvyklí a rozhodně na tom nic nehodlají měnit. S firmou na výdělky, známou pod zkratkou ODS, už vymysleli a protáhli parlamentem větší protilidské hovadiny.

Například, jak zajistit, aby oligarchům platil stát a platil jim i občan.

Spálit složenky, to u nás nikoho nezaujme, ani kdyby unavený soudruh zapálil omylem sám sebe.

Ovšem akce pořádána proruskou akční skupinou degraduje odpor proti vysokým cenám energií na hrozný čin proti demokratickému systému. My bez bázně a hany odvážně zaplatíme jakékoli ceny za elektřinu, plyn a teplo. Pak už stejně hrdě mlčíme a bojíme se oněch chybějících zubů pod řehtajícím se koněm Václavem.

Jaký jiný protest lid, utlučený komunizmem a Klausovým nijak neregulovaným lichvářským neokomunizmem, by si přál?

Fakt jsou schopni čeští občané jen tupě zírat na složenky od Klausových hochů tyjících z cen energie? Nadšeně nám stačí jásat nad úsporným tarifem, který by měl oprávněně dostat Jakešovu cenu za nejstupidnější nápad, jak zaplatit stovkou desetitisícové zálohy?

A den nato pak vítat odněkud shůry spadlý cenový strop, přitom gratulovat vládě, jak je ten úsporný tarif spořivě úsporný. Zmůžeme se jen, jen a jen na figurky typu Vrabela a Havla, kteří naivity českého občana zneužijí k pořádání proruských kočičin?

Kde je nekremelský protest proti nekonečnému navyšování českého ročního zadlužení Zbyňka Aleny? Kam chce, Stanjura, tento rok zajít? Chce snad snáz pokořit půl bilionu jako první český ministr financí a zároveň tvářit se jako nejúspornější ministr financí minimálně přilehlého vesmíru? A na příští rok navrhuje pochválit finance za nereálný rozpočet, který má do reality dál, než má Zeman do abstinenta.

Vládní koalice se teď nesmírně raduje, že porazila Babiše v ne referendu. Vyhráli jsme, řvou oni vítězní, a tudíž je vidět, že nás národ miluje víc než cukr, víc než mouku i víc než sůl. A když nás milují, tak nám vše přeci odpustí. Žáno?

A český občan doma sladce vrní a podřimuje. A když na to nemáš, když nemáš na složenky, musíš si najít jinou práci, kde dostaneš víc než minimální mzdu. Mzda u nás slouží pouze k tomu, abys zaplatil a nic ti už nezbylo.

A to jen v tom lepším případě, v tom horším, si musíš půjčit, abys přežil diktát cen. Všichni teď budeme, dle rad moudrých, bankéři, informatici a právníci a rovněž doktoři. Český, komunismem zcela atomizovaný, občan totiž bere život tak, že když on vyjde, tak je režim správný a v pořádku. Kdo nemá na zaplacení, ten se nesnaží, je lenivý, pitomý, odpad a proruský kretén bez zubu, ale s usměvavým exekutorem v zádech.

Co dělá Babiš a Okamura? Opozice, která by měla plnit opoziční roli, práci vůbec nezvládá. Jeden cestující v obytňáku si řeší své soudní řízení a s ním všichni jím vlastněni poslanci a zastupitelé, druhý vyřvává ruskou propagandu, ale pro českého občana neudělá nic.

Takže jsme v haj… nepěkné situaci. Vláda posílená úspěchem v Senátu si potvrdila, že může dál v klidu rozdávat rozumy, jak si má občan správně navléknout svetr a smyčku. Nevěřit na covid a v tichosti připravovat placená řešení ve zdravotnictví. Propagovat jedinou ekonomickou teorii, které rozumí, a to je neustálé snižovaní daní.

A hlavně neřešit ruské oligarchy na českém území. Opozice se bude dál snažit vysekat Babiše od soudu a Okamura bude dostavovat další tubus svého státem placeného protiislámského minaretu.

Neparlamentní síly mezitím potáhnou na Hrad či do Lán, aby azbuckou petici za demisi Fialovy vlády Milouš zastoupený trestně stíhaným Mynářem a ruským agentem Nejedlým, přijal a jal se do už tak velkého chaosu české politiky vrazit Milošovy nehezké smrduté vidle.

O ekonomiku českého státu se nikdo nestará, český občan je pro všechny až na posledním místě a zima je tady dříve než Putinova hnědá jaderná nálož.

Má tedy český člověk opět odjet hovět si na chatu? Tam ulehnout se stádem piv a jedním tuzemákem na gauč a horlivě přemýšlet, kde oni udělali zase zatracenou chybu, že on tady musí ležet a také leží jako placka a ležet bude jako placka do doby, než někdo jiný hýbne prdelí?

Za těch všech 33 let po Sametu jsme už měli dost času, abychom se naučili jakékoliv vládě ukázat, že její nesmysly nepatří do normální západní společnosti. Jinak řečeno, ukázat prostředníček. Nikoli, jako to pověstné stádo ovcí a koz jednou bečíme pro Babiše a za chvíli stejným bekotem mečíme pro Fialu.

Na jakou demonstraci má tedy vyrazit poctivý, slušný a morálně nezkažený člověk, aby se mu vláda, politické strany, novináři a politologové nevysmívali až do bezvědomí?

K Vrábelovi ne, ten smrdí Kremlem. Což také pravda pravdoucí jest. Ke Středulovi také ne, ten též zavání Ruskem a Čínou a je to Zeman převlečený za Středulu, nebo Středula za Zemana.

Takže na jakou demonstraci? Chvilkaři zatím chvíli nemají a momentálně miliónově mlčí, levice neexistuje a Babiš pořádá demonstrace před soudní síní.

Takže sedět doma zbývá, koukat na paní Bídu a pana Chudobu, jak se kradmo blíží a cení tesáky na další desetitisíce občanů, kteří ani nemohou vyjádřit své základní právo na protest proti pokroucené vládě vysokých cen, exekučních příležitostí a nesplatitelných dluhu, neboť by byli ostrakizováni coby odpad. Jak tedy, když ne s proruskou scénou, ne s antisystémovými stranami, ne s odbory, protože dávají pětistovku ze svého na koblihu a párek, ne s ekology? Demokratické strany jsou v klidu, protože vládnou, takže tady se protestovat ani moc nedoporučuje.

Ledažeby každý občan řádně vyrazil sám za sebe, nezávisle na ostatních, kteří by také vyrazili individuálně sami za sebe. Nebo to vezmeme tradičně s komunistickou tradicí a spolehneme na osvědčený gauč, pivo, víno, rum a chlebíček!

A budeme čekat, až naplno zavládne ultra konzervativní verze neoliberalizmu nízkých daní pro menšinu a vysokých cen pro většinu, nebo Babiš s koblihou Okamurou, nebo Zeman ze smrtného lože vzkřísí další vládu proruských odborníků. Čest práci!





