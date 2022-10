Nevím, nevím, jestli by se soudný člověk měl fotografovat s touto osobou

Nevím, nevím, jestli by se soudný člověk měl fotografovat s touto osobou, poznamenává Jan Čulík. Ona tam možná dlouho nebude, v té funkci britské premiérky. Ratingové agentury ve čtvrtek drasticky snížily hospodářský rating v Británii v důsledku "opatření" zavedených Trussovou. Ratingová agentura Fitch ve středu snížila výhled ratingu britského vládního dluhu ze "stabilního" na "negativní" s odkazem na rizika, která představují opatření oznámená v novém státním rozpočtu Trussové. Ratingové agentury konstatují, že hospodářská "strategie" Trussové je zcela nerealistická a nezdokladovaná. Libra dál klesá.





píše Guardian.

Liz Trussová se v Praze setkává s evropskými lídry zatímco boje mezi britskými konzervativci pokračují. Liz Trussová je odhodlána nezvýšit sociální dávky v souladu s inflací, přestože to požadují poslanci ze všech křídel strany. Snižuje zdanění superbohatých na úkor chudých. Jeden ze zasvěcených varoval, že pokud bude Trussová donucena k dalšímu obratu o 180 stupňů, rebelové v její straně se ještě více osmělí,

Na úvod pražského summitu Evropského politického společenství přijal český premiér Petr Fiala (ODS) v Kramářově vile britskou premiérku Liz Trussovou >> https://t.co/IbDIYtq8U2 pic.twitter.com/bOTWR6Ha73 — ČT24 (@CT24zive) October 6, 2022



K tomu Radek Mokrý:

Trussovic Líza a banda panáků v Praze



Líza dorazila do Prahy, koukám na příjezdy premiérů, prezidentů a dalších panáků, Fiala je vítá, poplácávaj se navzájem po ramenou atd. Patrně si vybírá, komu lézt do zadku a komu ne. Jsem rád, že se aspoň jako za Husáka nelíbaj. Polského Moravieckého nepřivítal a ten tak trochu bezradně postával na place.



Katarský emír se nespokojený vyzmizíkoval včera, zato Aliev provozující arménskou genocidu v Náhorním Karabachu právě přijel, před ním Fiala neprchnul naopak, měli nějakou pro ně zajímavou diskusi.



Přenos z nádvoří Hradu: https://ct24.ceskatelevize.cz/#live



Právě začal mluvit ten slizoun, kandidát na prezidenta senátor Fišer, to nedávám, k tomu ex Goldman Sachs Mario Draghi, co z ECB udělal tiskárnu cenin, teď ještě Fiala nadmíru vlezle srdečně vítá Erdogana takže raději přecházím na Bloomberga.



OPEC sníží těžbu ropy, aby vyšponoval ceny ještě vejš než je, cílem je 100 USD za barel, teď je za 88 dolarů. Na ropu je navázaná cena plynu a na něm sedí středověce feudální režimy. Teď na nich budeme závislí.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-05/oil-extends-rally-on-opec-output-cut-and-russian-supply-warning?cmpid=BBD100622_MKT&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=221006&utm_campaign=markets&leadSource=uverify%20wall#xj4y7vzkg

