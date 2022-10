V moskevských elitních kruzích vládne strach

7. 10. 2022

čas čtení 11 minut

Reportéři deníku Guardian hovořili s patnácti bývalými vládními a obrannými úředníky, příslušníky armády, politickými pozorovateli, novináři, členy opozice a jedním vězněm z věznice, kde zakladatel společnosti Wagner Jevgenij Prigožin verboval vojáky do své žoldnéřské skupiny na Ukrajině.



Sedm měsíců trvající ruská invaze do sousední země uvrhla ruskou vládnoucí elitu do nejistoty, tvrdí zdroje, a v ní narůstá uvědomění, že tuto válku nelze vyhrát.



Někteří ambiciózní činitelé vidí v nynějším chaosu příležitost a předkládají Kremlu návrhy, jak zvrátit neúspěšnou válku a zpackanou mobilizaci. Jiní se drží při zemi a snaží se udržet u moci nebo se vyhnout trestu. Západní zpravodajské agentury hlásí vysokou míru nespokojenosti v ruské armádě a mezi elitou země. Některé dokonce naznačují, že by mohlo dojít k převratu.





"Putin je velmi destruktivní osobnost, bude hrát s různými frakcemi proti sobě a sledovat, jaký bude nejlepší výsledek," řekl deníku Guardian jeden bývalý činitel z ministerstva obrany. "Putin neumí napravovat vztahy, takže nakonec někdo padne za oběť. Putin chce jen zjistit, co je pro něj a pro válku na Ukrajině nejlepší."



Marat Gabidullin, bývalý velitel skupiny Wagner, který se s jejím velitelem Prigožinem zná z dob svého působení v této polovojenské skupině, řekl, že ho "nepřekvapuje, že Prigožin v tuto chvíli vstupuje do centra pozornosti".



"Na současné vlně vlastenectví se chce postavit do pozice zuřivého obránce vlasti, který vytvořil profesionální vojenskou organizaci. Chce ukázat, že umí bojovat lépe než pravidelná armáda. S ministerstvem obrany jsme vždycky měli napětí, opravdu jsme se neměli rádi."



Podle bývalého vysokého činitele ministerstva obrany, který spolupracoval se Šojguem a Prigožinem, je rivalita mezi oběma muži dlouhodobý konflikt, který sahá až k založení společnosti Wagner v roce 2014 po anexi Krymu. Podle této osoby se ještě vyostřila, když Šojgu nedávno propustil náměstka ministra obrany Dmitrije Bulgakova, úředníka, který údajně pomáhal Prigožinovi získat lukrativní zakázky na dodávky pro armádu.



"Prigožin se teď bude chtít Šojguovi pomstít," uvedl tento člověk. Prigožina popsal jako člověka "bez morálky, bez svědomí a bez koníčků... Je to stroj v tom špatném slova smyslu".



Prigožin našel nepravděpodobného spojence v Kadyrovovi, v čečenském vůdci, který tuto severokavkazskou republiku proměnil ve své osobní léno výměnou za zajištění její loajality vůči Rusku. Přesto se v nedávném konfliktu projevil jako jeden z nejtvrdších kritiků ruského ministerstva obrany, když tvrdil, že jeho vlastní bojovníci by mohli během několika dní dobýt Kyjev i poté, co by byla ruská armáda odražena.



Krátce po ruské porážce minulý týden u Lymanu, klíčového železničního uzlu v Doněcké oblasti, Kadyrov uskutečnil sžíravý útok na ruský generální štáb a na velitele ústředního vojenského okruhu Alexandra Lapina odpovědného za obranu města.



"Ostuda není v tom, že by Lapin byl neschopný," napsal Kadyrov na Telegramu. "Jde o to, že ho shora kryje vedení generálního štábu. Kdyby to bylo na mně, tak bych ho degradoval na vojína, odebral mu vyznamenání a poslal ho s puškou na frontu, aby si tu ostudu očistil krví."



"Vojenský nepotismus nikam k dobrému nepovede," dodal.



"Krásné, Ramzane, jen tak dál," ozval se Prigožin. "Tyhle pankáče by měli posílat na frontu bosé se samopaly."





Putin už léta štve své podřízené proti sobě, aby jim zabránil spojit se proti němu. Od počátku války kolovaly Moskvou zvěsti o pěstních soubojích v Kremlu, do nichž se prý zapojil Šojgu a další úředníci.











Podrobnosti v angličtině ZDE

"Tato hra na vyvažování mohla fungovat v době míru, ale právě teď odvádí pozornost od válečného úsilí," řekl Marat Gelman, bývalý poradce Vladimira Putina a nyní kritik kremelského vůdce.Tento druh veřejných roztržek je "nový, důležitý a také bezprecedentní", řekl Dmitrij Oreškin, veterán ruské politologie. "Tak otevřený a veřejný boj mezi elitami o Putinovu pozornost jsme ještě nezažili."Jeden z pozorovatelů Čečenska uvedl, že Kadyrovova kritika armády odráží jeho ambice být "něčím víc než jen hlavou regionu". Bývalý představitel obrany podobně uvedl, že Kadyrov usiluje o vysokou roli ve vládě."Ví, že válka je jeho čas zazářit, musí udeřit hned," řekl bývalý představitel obrany."Všichni hrají hru na obviňování a Kadyrov je v jejím čele," řekla Farida Rustamová, ruská novinářka, která píše o konfliktech ruské elity. "Sám sebe vidí jako jednoho z vůdců války. Jako syn, kterého Putin nikdy neměl. Připadá mi to jako sněhová koule, která se s každou porážkou zvětšuje a zvětšuje."Tito dva muži nejsou jediní, kteří vedou štvavou kampaň proti ruské armádě. Televizní propagandisté jako Margarita Simoňjanová a Vladimir Solovjev otevřeně kritizují provedení mobilizace a obviňují armádu z podněcování nestability v zemi tím, že se snaží rekrutovat Rusy nezpůsobilé ke službě."Naši lidé nejsou hloupí," prohlásil Andrej Kartapolov, bývalý armádní generál a šéf výboru Státní dumy pro obranu, a zároveň obvinil armádu, že ve svých každodenních zprávách o válce lže. "Vidí, že jim není říkána pravda."Ruskem dosazený činitel na Ukrajině dokonce navrhl, aby se Šojgu kvůli selháním v ukrajinském konfliktu zastřelil.Útoky na ministerstvo obrany přicházejí v jednom z nejnebezpečnějších momentů války poté, co ruská armáda ztratila tisíce kilometrů čtverečních území a nebyla schopna stabilizovat své linie v Charkově, Doněcku a nyní ani v Chersonské oblasti."Kreml hledá obětní beránky. Došlo ke třem zjevným selháním: začátek války, poslední vojenské neúspěchy a zpackaná mobilizace," řekl Gelman, bývalý Putinův poradce.Šojgu a další vrcholní vojenští představitelé jsou zjevným terčem. Šojgu, který byl kdysi ruskou veřejností vnímán jako muž, který modernizoval ruskou armádu a dohlížel na úspěšnou operaci na Krymu v roce 2014, nyní čelí kritickému postoji za selhání armády. A existují jasná pokušení ho vyhodit."Vždycky se najdou způsoby, jak se zbavit tlaku," řekl jeden z dobře informovaných moskevských politických pozorovatelů, který si při diskusi o armádě nepřál být jmenován. "Máme skvělého ministra obrany. Fantastického náčelníka generálního štábu armády. Pokud budou porážky pokračovat ... vždycky existují možnosti [je propustit]. A všichni to podpoří. Budou říkat, že [Putin] konečně jedná tvrdě, že trestá viníky."Tento pocit může být oboustranný. Podle bývalého představitele obrany "jak znám Šojgua, opravdu věřím, že by byl rád, kdyby ho teď vyhodili. Chce se z téhle šlamastyky dostat."Tento rodák z Tuvy byl vždy velmi nenadšeným zastáncem války v Donbasu v roce 2014, ale byl přehlasován kádrem jestřábích kremelských poradců včetně Nikolaje Patruševa, uvedl tento člověk. Rovněž Šojgu nebyl příznivcem novějších "anexí" okupovaného ukrajinského území, dodal.Putin však ví, že Šojguovi může důvěřovat, a jeho vyhazov by byl hluboce trapný, uvedl tento činitel."I když Šojgu není spokojen s tím, co se děje, bude vždy loajální vůči Putinovi a bude dělat svou práci," uvedl tento člověk. "Putin ví, že mu může plně důvěřovat."To odráží pocit řady ruských elit, že navzdory výzvám, které představují vzbouřenci, váha hlavních ruských ministerstev: armády, FSB, policie a dalších, bude daleko větší než hrozba, kterou představují.Kadyrov nemá pravomoc říci Putinovi, aby vyměnil svého ministra obrany, uvedl jeden z bývalých vysokých úředníků. A Kadyrov je ve svých soukromých interakcích s Putinem podstatně odměřenější než ve svých veřejných prohlášeních, uvedl tento člověk. Prigožin je jen "operátor"."Nedovedu si představit, že by FSB dovolila Prigožinovi nebo Kadyrovovi získat jakoukoli politickou moc," řekla Jevgenija Albatsová, ruská investigativní novinářka a redaktorka deníku Novoje vremja. "To je nemožné."Albatsová, která nedávno opustila Rusko poté, co se opakovaně stala terčem útoků kvůli svým reportážím, uvedla, že podle jejích kontaktů mezi ruskými představiteli je nejméně 70 % nejvyšších činitelů - lidí, které označila jako nomenklaturu - proti válce.Jiná novinářka s dobrými kontakty, která pracuje ve státní televizi, uvedla, že "intenzivní strach" zachvátil velkou část politické elity."Čím výš jdete, tím větší zoufalství cítíte. Nyní panuje všeobecné uvědomění, že válku nelze vyhrát."Albatsová řekla, že prozatím je nepravděpodobné, že by odpor k válce, který se prosadil mezi vysokými představiteli, ohrozil samotného Putina."Mají velký strach. Dokonce i lidé, které znám celý život, znám je několik desetiletí, moji přátelé. Už se nemůžeme setkávat, protože jsem se stala tak toxickou.""Aby došlo k rozkolu, musí se lidé přestat bát," řekl Albats. "Kde by se ti lidé měli vůbec setkávat? Telefony jsou odposlouchávány, byty jsou odposlouchávány".Podle politologa Oreškina je riziko, že by se jakákoli skupina postavila proti Putinovi, pro ni prostě příliš vysoké."Celý tento systém je postaven kolem vůdce. Pokud se zbavíte Putina, musíte být schopni přinést rychlé výsledky, ale všichni vědí, že to teď není možné."Na druhou stranu se zdá, že Kadyrovova a Prigožinova machistická osobnost pronikla i do Kremlu. Jeden člověk, který zná Sergeje Kirijenka, představitele prezidentské administrativy, jenž byl pověřen řízením politiky na okupovaných územích, řekl, že jeho rozhodnutí obléknout se do uniformy a navštívit ten region bylo pravděpodobně inspirováno právě jimi: "V době zrůd se musíte obléknout také jako zrůda," řekl.Valerij Fjodorov, vedoucí státního volebního střediska WCIOM, řekl, že Prigožin je stále do značné míry neznámý a dokud se minulý měsíc neobjevilo video s ním ve vězení, byl "mužem bez tváře".Ale Kadyrov má dobrou podporu i mezi Rusy, řekl. "Říká správné věci... Prezentuje se jako pěšák Putina. A tak ho lidé vnímají ... neprezentuje se jako čečenský bojovník, ale jako ruský."A v době, kdy jsou ruští vojenští představitelé považováni za rozvláčné a nečitelné, může být agresivní bývalý trestanec s vlastní soukromou armádou nebezpečný."Prigožin mluvil velmi sebevědomě," řekl Ivan, vězeň z trestanecké kolonie č. 8 v Tambovské oblasti. "Všichni jsme poslouchali, když mluvil, a věřte mi, že není snadné umlčet pořádný [počet] vězňů. Nakonec je to jeden z nás, bývalý vězeň. Myslím, že mnozí, kteří se přihlásili, tak učinili proto, že Progžinovi důvěřují. Nevěří úřadům, ale věří Prigožinovi, když jim říká, že je pustí na svobodu."