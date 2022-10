"Kdo pro tohle hlasoval?"

Británie. Liz Truss ukončila rozhádaný sjezd Konzervativní strany agresivním, nekompetentním ideologickým projevem

6. 10. 2022

čas čtení 5 minut

Zaútočila na tzv. "protirůstovou koalici"



Liz Trussová se po bouřlivé konferenci toryů, po níž je její strana rozhádána a skleslá a její vedení ohroženo, pokusila sjednotit svou stranu kolem společného nepřítele, kterým je prý "koalice proti růstu" novinářů, odborů, labouristů, skotských nacionalistů, proevropských politiků a ekologických aktivistů.



Konzervativní strana se však vrací z Birminghamu do Londýně, kde se stále vzpamatovává z následků nedávno zveřejněného kontroverzního státního rozpočtu, který zlikvidoval pověst ekonomické kompetence Liz Trussové. Byla donucena k obranu o 180 stupňů v otázce zrušení daňové sazby ve výši 45 procent pro superbohaté, Ten obrat vyvolala vzpoura v její vlastní straně a byl pro její autoritu katastrofální. Trussová tímto rozpočtem brutálně znervóznila finanční trhy, protože byl rozpočet založen na nefinancovaných daňových úlevách. Došlo k razantním nárůstu úrokových měr, které tvrdě postihly miliony platičů hypoték, splátky se zvýšily tak horentně, že mnoho lidí je nebude schopno uhradit.



(Výdaje na zastropování cen energií nejsou financovány ovšem ani v ČR. I ČR se drsně propadá do zadluženosti, vláda odmítá zvýšit daně.)

Paradoxy😀@PiratIvanBartos nechtěl podpořit výdaje na stropy bez vyřešení příjmů👍



Stanjura prosadil rozdávání, bez vyřešení příjmů👎 — daniel hule (@DanielHule) October 5, 2022 Britští konzervativní poslanci na sjezdu oživli a sjednotili se v podpoře Trussové jen v okamžiku, kdy její projev přerušili aktivisté z organizace Greenpeace, kteří tam zaprotestovali proti frakování, proti snižování sociálních dávek, proti ničení přírody a proti likvidaci zaměstnaneckých práv, a rozvinuli transparent: "Kdo pro tohle hlasoval?" (Měli pravdu: Nikdo. Trussová je nevolená premiérka.)



Who voted for this? pic.twitter.com/KdRzOVDVqp — Greenpeace UK (@GreenpeaceUK) October 5, 2022



Premiérka se snažila uklidnit finanční trhy tím, že se znovu přihlásila k "fiskální odpovědnosti" a trvala na tom, že ona a kancléř Kwasi Kwarteng jsou ve svých plánech "zajedno", a zároveň obvinila z ekonomických turbulencí globální faktory.



Trussová přislíbila, že bude pokračovat v plánech, které zahrnují snížení daní, zrušení regulací v oblasti plánování a snížení veřejných výdajů, i když nevyhnutelně přinesou další střety s poslanci Konzervativní strany.



Reakce finančních trhů na její projev na konferenci byla nevýrazná, libra vůči dolaru klesla o 1,32 %. Náklady na vládní půjčky také klesly, ale během dne byly mírně vyšší.



Trussová argumentovala, že její vláda čelí "protirůstové koalici" labouristů, skotských nacionalistů, liberálních demokratů, odborů, odpůrců brexitu a ekologických aktivistů, jakož i "zájmovým skupinám převlečeným za thinktanky" - a to i přesto, že mnozí z jejích vlastních poslanců stojí jejím plánům v cestě.





"Skutečnost je taková, že raději protestují, než aby něco dělali. Dávají přednost mluvení na Twitteru před přijímáním tvrdých rozhodnutí. Ze svých domů v severním Londýně se taxíkem přesouvají do studií BBC, aby odmítli každého, kdo zpochybňuje status quo. Šíří stále stejné odpovědi," řekla.







Při vstupu Trussové na pódium na sjezdu hrála píseň britské skupiny M, ovšem bez jejího svolení. Skupina na to reagovala rozhořčeně.







Při projevu její stoupenkyně, ministryně zdravotnictví Theresy Coffey kamery zaznamenaly, že část delegátů spala.







Liz Truss’ Conservative Party conference speech. pic.twitter.com/rzPMjlJB28 — Sooz Kempner (@SoozUK) October 5, 2022





Liz Truss:





Dobrý den, přátelé. To jsem já, Liz Trussová. Stále ještě jsem předsedkyní vlády. Právě jsem si to ověřila na Wikipedii a jsem. Rozumím. A naslouchám.



Slyšela jsem skupinu M, kteří nám zřejmě nařídili, abychom už nepoužívali jejich písně. Teď už je pozdě a já vás prosím, abyste kvůli tomu tady zase neusnuli.



Společně jsme oplakali smrt té druhé Liz. Královnina smrt nás všechny těžce zasáhla. Například královnini psi snědli Kwaziho domácí úkoly, a tak ten ministr financí pořádně posral státní rozpočet. Ale bylo to také dobré a také nutné. Viděli jste, co dělá Putin?



Ten taky způsobil, že je náš státní rozpočet na hovno. Ale je zároveň životně důležitý.



Vzpomeňme si, že když jsem před dlouhými, dlouhými 29 dny nastoupila do úřadu, bylo všechno velmi špatné a já jsem to změnila.



Nemohla jsem se dívat na to, jak země je tam, kde byla, a proto je libra nyní na ještě jiném místě, než byla před těmi dlouhými 29 dny.



(Vystoupení Greenpeace)



Ano. Násilně odstranit Greenpeace a všichni křičte Ven, ven, ven, to je pro nás velmi dobré.



Strhněte jim šňůrky z krku. Vytrhněte jim srdce z těla. Ano.



Ano. Konečně mi nadšeně projevujete svůj souhlas. Tohle, tohle je ta naše pravá Konzervativní strana.



Tohle je to, co kurva jsme.



Pravděpodobně je poslali moji oponenti, liberálové Nadine Dorries a Michael Gove. Ať vám rostou koláče, Británie. A jestli vám ten koláč neporostě, tak to je kvůli Putinovi. Růst, růst, růst!







(drobný potlesk)





Aha, to není tak populární, jako když jsem Greenpeace řekla, vyhoďte Greenpeace. Tak jo.







0