Ruská agrese na Ukrajině: Kerčský most údajně poškodila bomba v nákladním automobilu

8. 10. 2022

Kyiv Independent:



⚡️Ukrajinská rozvědka: Rusko začíná zatýkat vojáky v Moskvě



Podle informací rozvědky ukrajinského ministerstva obrany začala ruská Národní garda a policie zatýkat vojenský personál v Moskvě. Kyjev Independent však dodává, že tato informace není nezávisle potvrzena.



⚡️Starosta: Okupovaný Enerhodar je po výbuchu odříznutý od elektřiny



Podle starosty Dmytra Orlova bylo město v Záporožské oblasti a okolní vesnice odříznuty od elektřiny po "dalším výbuchu".



V Enerhodaru se nachází Záporožská jaderná elektrárna.

- Šéf ukrajinské státní jaderné společnosti Energoatom Petro Kotin varoval, že dieselové generátory v Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárně mají v současné době pouze omezené zásoby paliva



Noční ostřelování přerušilo dodávku elektřiny do elektrárny, která potřebuje chlazení, aby nedošlo k roztavení, a donutilo ji přepnout na nouzové generátory.



Kotin řekl BBC World News: "Právě teď pracujeme na logistice, abychom mohli dodat více paliva pro tyto generátory.



"Pokud [generátorům] dojde palivo, poté se zastaví a poté dojde ke katastrofě ... dojde k roztavení aktivního jádra a uvolnění radioaktivity odtud."

- Několik hodin po výbuchu na kerčském mostě Rusko oznámilo, že jmenovalo známého veterána s krvavou minulostí svým vrchním velitelem pro válku na Ukrajině. Sergej Surovikin v 90. letech minulého století střílel do prodemokratických demonstrantů a v roce 2017 vedl ruskou vojenskou expedici v Sýrii, kde byl obviněn z používání brutální taktiky, včetně nevybíravého bombardování protivládních bojovníků. Jeho jmenování může naznačovat, že Moskva nyní chápe, že její armádě hrozí na Ukrajině kolaps, neboť kyjevské síly postupují ve všech čtyřech jižních regionech, které Putin podle svých slov anektoval.

- Při výbuchu kerčského mostu zahynuli tři lidé, tvrdí Rusko



Tři lidé zahynuli poté, co bomba v nákladním automobilu způsobila požár a zřícení části mostu spojujícího Rusko s Krymem, uvedli ruští představitelé.



Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že bomba nastražená v nákladním automobilu zapálila sedm železničních vagonů s palivem, což mělo za následek "částečné zřícení dvou částí mostu".



Výbuch zabil muže a ženu, kteří jeli v jednom vozidle přes most, a jejich těla byla nalezena, uvedl ruský vyšetřovací výbor. Podrobnosti o třetí oběti neuvedl.



Ruské ministerstvo obrany mezitím uvedlo, že ruské jednotky bojující v oblastech Mykolajiv, Kryvyj Rih a Záporoží na jihu Ukrajiny mohou dostávat veškeré potřebné zásoby prostřednictvím stávajících pozemních a námořních koridorů.



Sobotní výbuch na silničním a železničním mostě, který byl používán k přepravě ruských osobních a vojenských zásob přes poloostrov do dalších částí jižní Ukrajiny, zbořil úseky silnice odvádějící dopravu jedním směrem a poškodil také železniční tratě.



Na prokremelském kanálu Telegram Mash byly zveřejněny životopisné údaje o Mahiru Jusubovovi, muži, který podle ruských úřadů řídil nákladní automobil, jenž údajně explodoval a částečně zničil most Krym/Kerč.



Příbuzní Mahira Jusubova, údajného řidiče kamionu, který explodoval na Krymském mostě, žijí v Kazani.



Rodina se sem přestěhovala ještě v dobách Sovětského svazu.



Bratranec uvedl, že 52letý muž podnikal v nákladní dopravě: vozil ovoce, potraviny a další věci a pracoval na Kolchozním trhu. Měl nákladní auta "Valdaj", "Gazely" a nyní jezdil s "Amerikou".



Před dvěma lety se Mahir přestěhoval do Krasnodaru: jeho tři děti (dcera a dva chlapci) a manželka chtěli žít v teplejším podnebí.



Na jihu si rodina vzala hypotéku na dům; chtěli prodat kazaňskou nemovitost a požádali příbuzné, aby ji opravili, aby byla výnosnější.



Dnes dostal bratranec video, na kterém je vidět, jak Mahirův náklaďák vyletěl do povětří.



Bratranec si myslí, že to na Jusubova mohli narafičit - nikdy prý neměl s nikým konflikty a s bratrancem byl v kontaktu a volal mu. Nedávno mi řekl, že se chystá na Krym.





Příbuzného to překvapilo, protože obvykle jezdil opačným směrem - Kamyšin, Volgograd. Teď už Mahir není k dispozici.







Spekuluje se, že most mohl vyhodit do povětří dálkově ovládaný člun. Někteří poukazují na to, že železobetonový most bylo možno vážně poškodit pouze zezdola.







⚡️Ruský zmocněnec tvrdí, že po ranním výbuchu byl na Krymském mostě obnoven automobilový provoz.



Zmocněnec Ruska na okupovaném Krymu Sergej Aksenov uvedl, že auta a autobusy mohou po projití bezpečnostní kontrolou opět přejíždět přes most přes Kerčský průliv.



Podle Aksenova bude během několika hodin zahájen trajektový provoz pro nákladní automobily a železniční doprava na mostě by měla být obnovena do konce 8. října.







⚡️Ukrajinska pravda: Za výbuchem na Krymském mostě stojí SBU.



Internetové noviny Ukrajinska pravda se odvolávají na zdroje z bezpečnostních složek. Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) zprávu nepřímo potvrdila.



"Most krásně hoří za úsvitu. Na Krymu se setkává slavík s SBU," vtipkovala SBU a parafrázovala ukrajinského básníka Tarase Ševčenka.





* * *







Podle ruských úřadů způsobila požár a zřícení části mostu spojujícího Rusko s Krymem bomba nastražená v nákladním automobilu.



Ruský národní protiteroristický výbor uvedl, že bomba zapálila sedm železničních vozů s palivem, což vedlo k "částečnému zhroucení dvou částí mostu".



Výbor bezprostředně neurčil viníka.



Devatenáctikilometrový most přes Kerčský průliv spojující Černé a Azovské moře je nejdelší v Evropě.



Jeho výstavba stála miliardy dolarů a zajišťuje zásadní spojení Ruska s Krymským poloostrovem, který Rusko v roce 2014 anektovalo od Ukrajiny.



Ukrajinští představitelé opakovaně hrozili, že na most udeří.





Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022





- V sobotu brzy ráno otřásla Charkovem série výbuchů, které vynesly k obloze obrovské chuchvalce dýmu a vyvolaly sérii sekundárních explozí. Podle agentury Associated Press nebyly bezprostředně hlášeny žádné oběti.

V komentáři pro médium Ukrajinska pravda Podoljak uvedl, že nákladní automobil, který explodoval na mostě spojujícím okupovaný Krym s Ruskem, pocházel z Ruska."Vidíme eskalaci konfliktu mezi ruskými vojenskými a donucovacími orgány, který se vymyká kontrole Kremlu," řekl Podoljak.Ukrajinský prezident v rozhovoru pro BBC popřel, že by vyzýval k úderům na Rusko, a místo toho vyzval k uvalení preventivních sankcí na Moskvu.Oblastní guvernér Oleksandr Staruch uvedl, že drony Šach-136 íránské výroby poškodily ve městě dva objekty infrastruktury. Uvedl, že město opět zasáhly i další rakety, které zranily jednu osobu. Íránské ministerstvo zahraničí popřelo, že by tyto drony do Ruska dodalo.", což je označení, které se používá k pronásledování kritiků Kremlu a novinářů. Oxxxymiron - vlastním jménem Miron Fjodorov - byl zařazen na seznam zahraničních agentů spolu se čtyřmi novináři a Dmitrijem Gluchovským, významným spisovatelem. Rapper označil ofenzívu Kremlu na Ukrajině za "katastrofu a zločin".uvedl v pátek v internetovém příspěvku regionální gubernátor Pavlo Kyrylenko. Samostatně pak agentura Ukrinform s odvoláním na vysokého policejního úředníka uvedla, že hrob obsahuje 180 těl.uvedl Serhij Bolvinov z národní policie v Charkově. Z toho 447 těl bylo nalezeno v Iziumu. Uvedl také, že vyšetřovatelé našli důkazy o tom, že 22 míst bylo využíváno jako "mučírny".uvedla zpravodajská agentura RBC. Jeho údajný odchod je posledním z řady vrcholných představitelů, kteří byli propuštěni po porážkách a poníženích ve válce na Ukrajině.Americký prezident se dosud nejotevřeněji vyjádřil k hrozbě jaderné války a prohlásil, že svět je nejblíže jaderné katastrofě za posledních 60 let, "od dob Kennedyho a kubánské krize".uvedl Bílý dům. Na otázku ohledně Bidenových komentářů odpověděla mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová: "Potvrdil to, co jsme říkali, tedy jak vážně ... bereme tyto hrozby."Šéfka centra Oleksandra Matvijčuková po udělení ceny na Facebooku uvedla, že Vladimir Putin i běloruský vůdce Alexandr Lukašenko a další "váleční zločinci" by měli stanout před mezinárodním tribunálem a Rusko by mělo být vyloučeno z Rady bezpečnosti OSN "za systematické porušování Charty OSN".uvedl deník Washington Post s odvoláním na americké zpravodajské služby.uvedla ruská tisková agentura Tass.Kim hovořil o Putinových úspěších při "budování mocného Ruska" a uvedl, že se ruský vůdce "těší vysoké úctě a podpoře širokých lidových mas".