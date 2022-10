Je globalizace vyřízená?

10. 10. 2022

Všeobecný názor, že vlna globální integrace je u konce, je téměř ve všech směrech nesprávný, tvrdí Moisés Naím. Všeobecný názor, že vlna globální integrace je u konce, je téměř ve všech směrech nesprávný,

Říkají, že jsme dosáhli konce globalizace. Stačí se rozhlédnout. Trumpův protekcionismus, brexit, problémy dodavatelského řetězce způsobené COVIDem-19 a Putinova kriminální agrese na Ukrajině, to vše pomohlo vykolejit vlnu globální integrace, která byla spuštěna pádem Berlínské zdi v roce 1989. S krachem akciového trhu nepochybně úrokové sazby porostou a hrozí globální ekonomické zpomalení. Dorazili jsme na pohřeb globalizace a zvoní umíráček.

I když se tato perspektiva stala v poslední době velmi módní, je téměř ve všech směrech špatná. Především z hlediska ekonomického, ale také sociálního a kulturního. Překvapením posledních dvou let skutečně bylo, jak odolnou se globalizace ukázala být. Ve výjimečně turbulentním období byla síla a rozmanitost spojení mezi zeměmi více překvapující svou trvanlivostí než svou křehkostí. Data ve skutečnosti naznačují, že globální finanční krize z let 2008-2009 a velká recese, kterou vyvolala, měly větší negativní dopad na světovou ekonomiku a politiku než kterákoli jiná událost v posledním desetiletí.

Objem mezinárodního obchodu v období hyperglobalizace (1985-2008) značně vzrostl, a to z přibližně 18 % na 31 % celkové hodnoty světové ekonomiky. S krizí v roce 2008 toto číslo kleslo na přibližně 28 %. A tam, víceméně, od té doby zůstalo: Drží se stabilně navzdory všem ekonomickým a politickým otřesům posledních let.

Trumpův protekcionismus snížil integraci Spojených států se zbytkem světa. V USA se obchod propadl z 28 % hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2015 na 23 % v roce 2020. Vývoz Británie do Evropské unie se v roce po brexitu propadl o solidních 14 %. Ale tyto výkyvy, jakkoli byly velké, byly kompenzovány větší ekonomickou integrací ve východní Asii a Africe, kde se propojení a vzájemná závislost mezi zeměmi nadále prohlubují a rozšiřují.

Zdá se, že ekonomická integrace má svou vlastní setrvačnost, která odolává i tak velkým úderům, jako jsou obchodní války zahájené Trumpem nebo britským hlasováním pro brexit. Uri Dadush, mezinárodní ekonomický expert, zjistil, že protekcionistické bariéry vztyčené v posledních letech mají zanedbatelný vliv na globální obchod. Dodavatelské řetězce se samozřejmě dostaly do stresu a tato narušení přiměla společnosti přesunout některé ze svých výrobních závodů blíže ke koncovým trhům. Evropa nyní nepochybně zažívá bolestivé ekonomické důsledky své energetické závislosti na Rusku. Podle dostupných údajů však čistým globálním efektem, i když vezmeme v úvahu tyto významné změny, nebylo snížení ekonomické integrace.

Je také důležité mít na paměti, že globalizace jde daleko za hranice obchodu a dalších mezinárodních ekonomických toků. Globalizace je založena na globálním šíření znalostí, myšlenek, filozofií, politiky a lidí stejně jako na obchodu se zbožím. A v tomto širším smyslu se zdá, že globalizace zrychluje, nikoli zpomaluje. TikTok má například 1,4 miliardy uživatelů ve 150 zemích.

Věda je dalším příkladem síly globalizace. Vědci z celého světa soutěží se svými kolegy v jiných zemích. Ale také spolupracují tak často, jako nikdy předtím. Počet vědeckých snah o spolupráci v různých zemích vzkvétá. Důležitým příkladem je rychlost, s jakou byli vědci schopni vytvořit vakcíny proti COVIDu-19, poté je vyrobit ve velkém a distribuovat po celém světě v rekordním čase, čímž zachránili miliony životů. Pokud k tomuto úspěšnému příkladu globalizace mohlo dojít jednou, může se to stát znovu a znovu.

Globalizace přirozeně není nezranitelná a ne všechny její důsledky jsou pozitivní. Nepřijatelné jsou například úrovně nerovností, které koexistují s globalizací. Pokud by se válka na Ukrajině protáhla mnohem déle nebo – tragicky – přešla v jadernou, mohlo by to přerušit klíčové dodávky energie, potravin a hnojiv, které tvoří páteř ekonomické globalizace. Ještě horší je, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl zničit velkou část kapacity této země na výrobu mikročipů a ochromit svět, který je stále více závislý na digitálních technologiích. V blízké budoucnosti by mohla kvantová kryptografie učinit veškeré šifrování, které v současnosti na webu existuje, zastaralým. To by způsobilo vážnou krizi kybernetické bezpečnosti, která by omezila digitální globalizaci.

Tyto hrozby existují. Jsou skutečné a vážné. Ale mluvíme i nich v budoucím čase. V současnosti je svět hlouběji integrován, než tomu bylo před deseti lety. I přes své náklady, problémy a nehody integrace mezi zeměmi nezemřela. Před námi stojí výzva, jak se chránit před defekty a přitom co nejlépe využít dveře, které nám otevírá.

Zdroj v angličtině: ZDE

