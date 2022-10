Paradox černého pasažéra

7. 10. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

V sobotu pořádá Českomoravská konfederace odborových svazů v Praze protivládní demonstraci. Objeví se na ní její předák Josef Středula, prezidentský kandidát, který si přišel na Hrad pro podporu od Miloše Zemana. Kritikové namítají, že pořádání akce placené z odborářské pokladny s účastí Středuly je současně také snahou obejít zákonné limity financování prezidentské kampaně. Ostatní uchazeči o prezidentskou funkci pochopitelně nemají šanci Středulu napodobit.

Středula svůj střet zájmů vehementně popírá, stejně jako možnost, že by na demonstraci vedl prezidentskou kampaň. Podívejme se nicméně na věc blíže.



V dosavadních průzkumech Středulovy šance na postup do druhého kola prezidentské volby nebyly příliš vysoké a k favoritům rozhodně nepatří. To by se ovšem za určitých okolností mohlo změnit.

Kdyby Středula ve své "nekampani" předvedl, že dokáže s pomocí aktivit odborů vládu zatlačit do kouta a vymínit si ústupky, jeho kandidátská váha by mohla významně narůst - a s ní i šance, že sesbírá hlasy nejrůznějších nespokojenců a postoupí do druhého kola volby. Už se ale také mezi jeho příznivci hovoří o tom, že by Středula jako aktivistický prezident případně tlačil na vládu v sociálních otázkách. A to je pochopitelně další plán za hranicí platných ústavních pravidel.

Že by prý vláda měla odborářům "aspoň v něčem" ustoupit se přitom zdůvodňuje tvrzením, že takový postup prý bývá v civilizovaných zemích normální.

To je jistě pravda - otázkou ale zůstává, nakolik je současná česká opoziční politika ještě civilizovaná.

Paradox sobotní demonstrace spočívá v tom, že ten, kdo už nyní nedodržuje pravidla hry a signalizuje, že by je nedodržoval ani v případě zvolení, se domáhá stavu, kdy by protihráči pravidla striktně dodržovali, "jelikož je to v civilizovaných zemích normální" (rozuměj v zemích, kde odboroví předáci nevedou na odborových demonstracích protivládní prezidentské kampaně).

Existují ovšem situace, kdy hlavním zájmem všech zúčastněných hráčů je, aby ten, kdo porušuje pravidla, nezískal rozhodující výhodu na základě prostého faktu, že ostatní postupují korektně.

V této logice je zájmem Fialovy vlády, aby zpolitizované demonstraci odborů, jejichž předák se zastal i druhé proruské demonstrace na Václavském náměstí, ukázala co nejchladnější, ba nejnevlídnější tvář - a aby jí ustoupila co nejméně, pokud možno vůbec.

Jestli si tedy vedení odborů myslelo, že posvěcením Středulova střetu zájmů získají odborové požadavky vůči vládě na síle, s nejvyšší pravděpodobností tomu bude přesně naopak.

Protože kabinet nemá a ani nemůže mít nejmenší zájem na tom, aby do prezidentské volby na poslední chvíli naskočil populistický černý pasažér.

0