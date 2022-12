Warnock vítězí a Trump opět prohrává

8. 12. 2022

Poslední kolo senátních voleb v Georgii připadlo na 5. ledna 2021, což znamenalo, že jej v představách národa okamžitě převálcovaly události z 6. ledna. Ale vše, co se od té doby stalo, nás nějakým způsobem vrátilo tam, kde jsme se nacházeli těsně před vzpourou v americkém Kapitolu, přičemž další kolo voleb v Georgii nabídlo další případovou studii toho, proč se Republikánská strana zoufale potřebuje odpoutat od Donalda Trumpa, píše v New York Times Ross Douthat.

V případě předchozích druhých kol byl Trumpův vliv na výsledek přímý: z celého období před druhým kolem si udělal scénu pro své výmysly o volebních podvodech a republikánské kandidáty do Senátu Kelly Loeffler a Davida Perdueho dotlačil k útokům na poctivost voleb, které se snažili vyhrát. A téměř jistě oslabil účast republikánů tím, že jim naznačil, že je klání zmanipulované - což ještě umocnili jeho šílenější spojenci, kteří republikány od hlasování přímo odrazovali.



Tentokrát byl Trumpův vliv o něco nepřímější, ale přesto důležitý. Veřejně povzbuzoval svého starého kamaráda z U.S.F.L. Herschela Walkera, aby kandidoval do Senátu, čímž zajistil, že Republikánská strana bude mít v jednom z nejdůležitějších senátních klání roku nekompetentního a morálně podezřelého kandidáta. A pak Walkera přinutil, aby se potácel ve druhém kole proti Raphaelu Warnockovi ve stínu Trumpova vlastního předvolebního oznámení, které vystřídala Trumpova výzva k pozastavení platnosti ústavy, aby se mohl vrátit do prezidentského úřadu.



To vše předvídatelně přispělo k tomu, že druhé kolo voleb se stalo fraktálem většího vzorce z roku 2022: Republikánská strana pod Trumpovým vlivem a s Trumpovými preferovanými kandidáty nejprve obětovala potenciální většinu v Senátu a pak pro jistotu obětovala ještě jedno křeslo v Senátu.



Pokud by se Trumpovi po šílenství 6. ledna 2021 nějakým způsobem podařilo zůstat v čele kandidátky v roce 2024, proč by ho jeho věrní opouštěli po pouhém politickém zklamání 8. listopadu a 6. prosince 2022?



Jednou z odpovědí je, že nejvěrnější loajalisté to neudělají; v jakýchkoli myslitelných republikánských primárkách, kde předčasně neodstoupí, se najde silný Trumpův hlas. Ale pro republikány, kteří nejsou největšími loajalisty - pro ty, kteří nehlasovali pro Trumpa v předčasných primárkách v roce 2016, a pro ty, kteří tu a tam dávají Ronu DeSantisovi náskok v předčasných primárkových průzkumech - existují dva důvody k podezření, že následky tohoto druhého kola budou jiné než následky kola minulého.



Prvním je právě sčítající se efekt vícenásobných porážek. Stejně jako marocké fotbalové mužstvo z letošního mistrovství světa si Trump svým ohromujícím neúspěchem v roce 2016 vysloužil rezervoár víry. Že pak Republikánská strana v roce 2018 přišla o Sněmovnu reprezentantů - no, to se dalo čekat, protože etablované strany obvykle v polovině volebního období bojují. Že v roce 2020 ztratila prezidentský úřad - no, byla tu morová rána, masové protesty, upravená volební pravidla, a stejně se průzkumy mýlily a Trump to málem vyhrál ve Sboru volitelů.

Ale zklamat znovu v roce 2022, v situaci, kdy mnozí republikáni očekávali, že si povedou mimořádně dobře - a co víc, že tolik Trumpových preferovaných kandidátů propadlo, zatímco jiní republikáni snadno vyhráli - no, v určitém okamžiku vzpomínka na rok 2016 vybledne a zásoba víry a dobré vůle se vyčerpá. V určitém okamžiku i silný demagog potřebuje vykázat nějaká skutečná vítězství, aby udržel svou koalici pohromadě. V určitém okamžiku - možná to ještě není tady, ale blíží se to - začne lídr, který prohraje, prostě vypadat jako poražený.



Druhým důvodem, proč by to tentokrát mohlo být jiné, je, že bude čas na to, aby se realita porážky a poučení z ní vstřebaly, aby se rozšířil zápach poraženectví - zatímco minule Trumpovi ve snaze udržet si vliv a moc pomohlo, že se výsledky v Georgii rozplynuly v dýmu vzpoury v Kapitolu.

Ano, byl tu krátký okamžik, kdy ho jeho zjevný vliv na chování davu dramaticky oslabil a učinil ho potenciálně zranitelným vůči soustředěnému tlaku republikánů v Kongresu. Ale když tento tlak nepřišel, když se vedení místo toho vydalo opatrnou (v případě Mitche McConnella) nebo zbabělou (v případě Kevina McCarthyho) cestou, jejich rozhodnutí pomohla obnovit Trumpovu moc.



Stejně jako zvláštní povaha samotného 6. ledna, který byl navzdory veškerému úsilí svých mediálních vykladačů vždy předurčen k tomu, aby byl nestabilním prvkem - z jednoho úhlu pohledu smrtelně vážnou vzpourou, z jiného však spíše absurdní záležitostí, definovanou spíše podívanou na šamana QAnona, který se potuloval po senátní půdě, než hrozbou skutečného státního převratu. Jakkoli ostudné byly některé výmysly, na nichž se Trumpovi obhájci zasekli, aby vysvětlili násilnosti toho dne, měli materiál, s nímž mohli pracovat, v samotné podivnosti výtržnosti, která v polarizované atmosféře nevyhnutelně podléhala bojovným výkladům jejího smyslu.



Na druhou stranu výrazné volební porážky jsou sice méně závažné a méně extrémní než násilné narušení činnosti Senátu, ale také se hůře reinterpretují způsobem, který z vlastní strany udělá mučedníky, a ne jen poražené.



Trumpovu narativu o volebním podvodu se taková reinterpretace podařila jen jednou. Ale pokud bude muset Trump v roce 2024 kandidovat proti DeSantisovi, bude čelit soupeři, který nebude muset reinterpretovat porážky jako ukradená vítězství.



