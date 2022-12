Na Ukrajině vzniká nový přístup k moderním konfliktům

9. 12. 2022

čas čtení 5 minut

Nedávno jsem se zúčastnil řady rozhovorů na vysoké úrovni o tom, jak využíváme technologie pro strategickou výhodu tváří v tvář hrozbám spojeným s technologiemi, napsal Michael Rogers. Nedávno jsem se zúčastnil řady rozhovorů na vysoké úrovni o tom, jak využíváme technologie pro strategickou výhodu tváří v tvář hrozbám spojeným s technologiemi,

Shromáždění pořádané Mnichovskou bezpečnostní konferencí následuje po podobném rozhovoru, který se konal v Mnichově v únoru, v předvečer Putinovy invaze na Ukrajinu. Tyto dva rozhovory se týkaly podobných problémů a konaly se s odstupem necelého roku, ale tón a obsah byly dramaticky odlišné. Je to proto, že válka na Ukrajině mění způsob, jakým svět na tyto hrozby reaguje – a pozoruhodná odolnost Ukrajiny byla inspirativní i poučná.

V únoru, když jsme se setkali v Mnichově, se ruské jednotky shromažďovaly na ukrajinských hranicích. V té době mnozí předpovídali ničivé ruské kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu Ukrajiny, útoky, které uvrhnou Ukrajinu do chaosu a urychlí to, co mnozí očekávali, že bude porážkou. V následujících měsících byl svět s hrůzou svědkem Putinovy brutální invaze. Ale byli jsme také svědky toho, jak Ukrajina vzdorovala skeptikům, úspěšně se bránila kybernetickým útokům na svou kritickou infrastrukturu a mistrovsky využívala technologie v širším smyslu, aby získala iniciativu.

Objevuje se nový přístup k modernímu konfliktu spolu s novým způsobem, jak se transatlantická komunita lépe situuje, aby využila své technologické výhody k překonání společných výzev.

Již před ruskou invazí technologické společnosti úzce spolupracovaly s ukrajinskou vládou na údržbě a zabezpečení digitální infrastruktury země. Po ruské invazi Ukrajinci používali chytré telefony a různé aplikace, aby sdíleli se světem – denně – příběhy o tom, co se dělo na zemi. Používali zabezpečené komunikace k otevření zásobovacích linek a koordinaci odporu vůči ruskému úsilí. Ukrajinští dobrovolníci dokonce vyvinuli aplikaci pro chytré telefony, která občanům umožňuje hlásit polohu ruských útoků, tanků, raket a dronů.

Pro Ukrajinu se široký přístup k těmto běžně dostupným technologiím ukázal jako zásadní a umožnil Ukrajincům vyvést Rusy z rovnováhy a bojovat proti většímu agresorovi v konfliktu, o kterém si Putin myslel, že potrvá několik dní.

Ukrajinští civilisté a nevládní organizace, vyzbrojeni chytrými telefony a přístupem k internetu, dokumentovali a sdíleli ruské válečné zločiny a pozice vojáků, někdy v reálném čase.

I když byl Kyjiv v obležení, prezident Zelenskij dokázal shromáždit svůj národ a každou noc burcovat svět pravidelnými videozprávami.

Softwaroví inženýři, vývojáři aplikací a další technologičtí pracovníci v Kyjivě budou stále pracovat, čímž posílí inovační sektor země. A ukrajinský arzenál doplnily drony, zařízení GPS a další spotřební produkty, které umožňují bezpečnou komunikaci.

Tyto nástroje a ekosystém, ve kterém se používají, představují nový dynamický přírůstek ke starým způsobům a my musíme strategicky přemýšlet o tom, jak vypadá úspěch v tomto novém prostředí. Více toho samého není receptem na úspěch. Bylo by selháním kreativity, kdybychom se nepřizpůsobili měnícím se okolnostem. Abychom vybudovali skutečně bezpečné a odolné systémy, nemůžeme se spoléhat pouze na vládní nebo soukromý sektor, potřebujeme, aby oba spolupracovali.

Potřebujeme využít odborné znalosti soukromého sektoru a využít špičkové technologické lídry naší země, aby inovovali. To však funguje pouze tehdy, když všichni uživatelé technologií – vláda, podniky i spotřebitelé – mohou důvěřovat, že jejich zařízení, jejich aplikace a služby, které používají, jsou bezpečné a spolehlivé, že jejich data jsou v bezpečí a jejich soukromí je chráněno.

Znamená to také pokračovat v investicích do technologií, které umožňují důvěru, jako jsou řešení kybernetické bezpečnosti a ochrany soukromí. Například v reakci na ukrajinskou válku společnosti rozšířily své využití technologií k ochraně cloudu a umožnily bezpečnější komunikaci. Pro miliony Ukrajinců to změnilo hru.

Pro vládu jsou úkoly jednoduché. Musíme i nadále vést svět v oblasti technologických inovací a budovat pracovní sílu zítřka. Zároveň potřebujeme bezpečnost zabudovanou jak do produktů, tak do procesu tvorby politik. To znamená vyhodnotit bezpečnost, soukromí a další dopady nových návrhů politik, stejně jako tvůrci politik provádějí posouzení dopadu na rozpočet před schválením legislativy a místní lídři provádějí hodnocení vlivu na životní prostředí před výstavbou nového projektu. Toto hodnocení "dopadu důvěry" může pomoci zlepšit výsledky a snížit pravděpodobnost, že tvůrci politik neúmyslně omezí naši schopnost využívat budoucí technologie, nebo, což je ještě horší, aktivně učiní zařízení a systémy méně bezpečnými, méně spolehlivými nebo méně odolnými.

Během 2. světové války využívaly spojenecké síly BBC ke komunikaci s francouzským odbojem a občané zakládali zahrady nebo sbírali kovový šrot pro válečné úsilí. Dnes byly skryté rádio a kódované zprávy nahrazeny stažitelnými aplikacemi, které může používat každý. Zahrady byly nahrazeny sítěmi občanského zpravodajství, které poskytují důležité informace prostřednictvím svých chytrých telefonů, nebo crowdsourcing pro vybavení.

Zdroj v angličtině: ZDE

0