Putin naznačil možnost dohody o ukončení války na Ukrajině

9. 12. 2022

čas čtení 5 minut





Ruský prezident na tiskové konferenci v Kyrgyzstánu stále tvrdí, že "speciální vojenská operace" probíhá podle plánu



Vladimir Putin se v pátek zmínil o možné dohodě, která by ukončila válku na Ukrajině, a zároveň stále tvrdil, že jeho "speciální vojenská operace" probíhá podle plánu.



"Proces urovnání jako celek, ano, bude pravděpodobně obtížný a bude nějakou dobu trvat. Ale ať tak či onak, všichni účastníci tohoto procesu budou muset souhlasit s realitou, která se utváří na místě," řekl ruský prezident během vystoupení na tiskové konferenci v kyrgyzském Biškeku. Vladimir Putin se v pátek zmínil o možné dohodě, která by ukončila válku na Ukrajině, a zároveň stále tvrdil, že jeho "speciální vojenská operace" probíhá podle plánu."Proces urovnání jako celek, ano, bude pravděpodobně obtížný a bude nějakou dobu trvat. Ale ať tak či onak, všichni účastníci tohoto procesu budou muset souhlasit s realitou, která se utváří na místě," řekl ruský prezident během vystoupení na tiskové konferenci v kyrgyzském Biškeku.





Tyto výroky zazněly jen několik dní poté, co se zdálo, že Putin připravuje Rusy na vleklou válku na Ukrajině, když řekl, že jeho vojenská operace by mohla být "dlouhodobým procesem". Podle plánů zachycených na začátku války ruští velitelé původně očekávali, že válka bude trvat jen několik týdnů, než dojde k ruskému vítězství. Nyní trvá již desátý měsíc a Rusko je nuceno již několik měsíců ustupovat.



Navzdory všem důkazům o opaku Putin tvrdil, že jeho vojenská operace probíhá podle plánu. "Všechno je stabilní. Nejsou tam žádné otázky ani problémy," řekl a dodal, že informace jsou veřejnosti poskytovány transparentně.



Tyto výroky přišly den poté, co se Putin zjevně vyžíval v nedávných ruských útocích na ukrajinskou civilní infrastrukturu.



Při pití něčeho, co vypadalo jako šumivé víno, Putin se zapřísáhl, že bude pokračovat v útocích na ukrajinskou energetickou síť, přestože se proti systematickým útokům, které uvrhly miliony lidí do chladu a tmy, ozývají protesty.



Putin promluvil po čtvrtečním slavnostním předávání cen "Hrdinům Ruska" v Kremlu ke skupině vojáků. Putin přiznal, že Rusko provádí útoky na civilní infrastrukturu, což jsou válečné zločiny, a obvinil Ukrajinu, že "si začala", Poukázal na výbuch na Kerčském mostě mezi ruskou pevninou a anektovaným Krymským poloostrovem.



"Ano, děláme to," řekl Putin o úderech na ukrajinskou rozvodnou síť. "Ale kdo si začal? Kolem našich úderů na energetickou infrastrukturu sousední země je spousta hluku. To naše bojové mise narušovat nebude."



Na videozáznamu, který pořídila ruská státní televize Zvezda, je vidět, jak Putin drží v ruce skleničku, zatímco mluví o osudech desítek milionů Ukrajinců.



Ukrajina již dříve odmítla tvrzení Moskvy, že údery na její energetická zařízení byly odvetou za útok na Kerčský most.



Ukrajinská obranná zpravodajská služba prohlásila, že ruské vojenské jednotky dostaly z Kremlu pokyny k přípravě masivních raketových úderů týden před útokem na Krymský most.



V průběhu války novináři, nezávislé organizace a ukrajinští představitelé rovněž zdokumentovali ruské útoky na civilní budovy a infrastrukturu.



Putin dále obvinil Kyjev, že vyhodil do povětří elektrické vedení z kurské jaderné elektrárny a že nedodává vodu do Doněcku na východě Ukrajiny.



"Nedodávání vody do města s více než milionem obyvatel je aktem genocidy," řekl Putin a obvinil Západ z "naprostého mlčení" k těmto tvrzením a ze zaujatosti vůči Rusku.



Ukrajinský generální prokurátor Andrij Kostin minulý měsíc prohlásil, že ruské útoky na ukrajinskou energetickou síť jsou aktem genocidy.



V dubnu Unicef zjistil, že od roku 2014, kdy vypukly střety mezi Ruskem podporovanými separatisty a Ukrajinou, bylo v Doněcké a Luhanské oblasti zabito nebo zraněno nejméně 35 vodohospodářů. Některé vesnice jsou od té doby bez vody.



Putinovo ostřelování kritické infrastruktury po celé Ukrajině způsobilo, že s příchodem zimy jsou miliony lidí bez vody, topení, plynu a světla. Ruské síly ve čtvrtek ostřelovaly celou frontovou linii v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, uvedli ukrajinští představitelé.



"Rusové zintenzivnili své úsilí v Doněcku a Luhansku," uvedl ve čtvrtek ve videopříspěvku poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč. "Nyní se nacházejí ve velmi aktivní fázi pokusů o vedení útočných operací. Nikam nepostupujeme, ale spíše se bráníme, ničíme pěchotu a techniku nepřítele všude tam, kde se snaží postupovat."



Ukrajinský energetický operátor Ukrenergo ve čtvrtek uvedl, že se stále vzpamatovává z posledního úderu z tohoto týdne a je ve "značném deficitu".



V pátek Putin po výměně odsouzeného obchodníka se zbraněmi Viktora Bouta za americkou basketbalistku Brittney Grinerovou prohlásil, že by mohly být možné další výměny.



"Jsou možné nějaké další výměny? Možné je všechno," řekl. Bývalý americký voják Paul Whelan, který byl v Rusku zatčen a odsouzen na 16 let za údajnou špionáž, nebyl do výměny tento týden zahrnut.



Uvedl, že výměnu organizovala ruská bezpečnostní agentura FSB a že americké a ruské špionážní agentury o výměně vězňů pouze jednaly.



"Nebylo naším cílem přejít od těchto jednání k nějakým dalším. Ale samozřejmě vytvářejí určitou atmosféru, to je pravda," řekl.



Putin se ve svém pátečním vystoupení rovněž zabýval možností jaderné války, když uvedl, že ruská jaderná doktrína neumožňuje preventivní úder a že v případě totální války by údery proti Rusku byly "nevyhnutelné".





"Z nepřítele však nezůstane nic," dodal.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0