Ruská agrese na Ukrajině: Rusko rozmístilo raketomety v jaderné elektrárně v Záporoží; pět mrtvých v Doněcku

9. 12. 2022

- V Moskvě hasiči bojují s požárem o velikosti fotbalového hřiště v nákupním centru



Požár vypukl v noci na pátek v obchodním centru Mega Chimki na severním předměstí Chimki.



Mega byla domovem mnoha západních maloobchodních řetězců před odchodem společností z Ruska v průběhu konfliktu na Ukrajině. Bývala tam jedna z prvních prodejen Ikea v Rusku.

Velký požár zachvátil obchodní centrum “Mega Khimki” na okraji Moskvy.



- Rusko instalovalo několik raketometů v Záporožské jaderné elektrárně



Ruské síly nainstalovaly několik raketometů v odstavené ukrajinské jaderné elektrárně Záporoží, sdělili ve čtvrtek ukrajinští představitelé. Vyvolává to obavy, že by největší evropská atomová elektrárna mohla být využita jako základna k ostřelování ukrajinského území a zvyšuje to nebezpečí radiace.



Ukrajinská jaderná společnost Energoatom ve svém prohlášení uvedla, že ruské síly okupující elektrárnu umístily několik raketometů Grad poblíž jednoho z jejích šesti jaderných reaktorů. Uvedla, že útočné systémy jsou umístěny na nových "ochranných konstrukcích", které Rusové tajně vybudovali, čímž "porušili všechny podmínky jaderné a radiační bezpečnosti".





- Britské ministerstvo obrany ve své nejnovější zpravodajské zprávě uvádí, že Rusko pravděpodobně obdrželo nové zásoby íránských dronů Shahed-131 a 136. Vposledních třech týdnech se objevily nové zprávy o útocích zahrnujících tato zařízení.



V úterý ukrajinský generální štáb oznámil sestřelení nejméně 14 kusů Shahed-136, zatímco ve středu ukrajinští představitelé informovali o použití Íránem dodaných jednosměrných útočných bezpilotních prostředků k útoku na Záporožskou a Dněperskou oblast.



Poslední hlášené sestřelení dronu Shahed-136 na Ukrajině se uskutečnilo 17. listopadu.



- Ruské síly ve čtvrtek 68krát ostřelovaly Chersonskou oblast, zaměřily se na obytné domy, uvedl gubernátor oblasti Jaroslav Januševič.



Při útocích bylo zraněno osm civilistů.



- Pět mrtvých a dva zranění v Doněcké oblasti



Při včerejších ruských útocích na Doněckou oblast bylo zabito pět civilistů, uvedl v ranní zprávě o obětech gubernátor Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko.



Tři byli zabiti v obléhaném městě Bachmut, jeden v Torecku a další v Netailovu. Další dva byli zraněni, řekl Kyrylenko.



- USA uvalí na Rusko další sankce



Spojené státy se v pátek chystají uvalit nové sankce na Rusko a Čínu, informuje deník Wall Street Journal s odvoláním na činitele obeznámené s touto záležitostí.



Opatření budou zaměřena na ruské nasazení íránských bezpilotních letounů na Ukrajině a také na porušování lidských práv ze strany Ruska.



- Britský ministr zahraničí James Cleverly v pátečním vydání deníku Guardian oznámil, že uvalí nové sankce na jednotlivé osoby v Rusku.



V článku nazvaném "Británie neí pasivním pozorovatelem na světové scéně. Chceme, aby se nás oligarchové a diktátoři báli", píše Cleverly:



"Poté, co Vladimir Putin v únoru zahájil svůj poslední útok proti Ukrajině, sestavila Velká Británie největší balík sankcí, jaký kdy byl proti ruské ekonomice zaveden. Doposud jsme se zaměřili na více než 1 200 ruských osob, včetně nejméně 100 oligarchů a jejich rodin, jejichž čisté jmění přesahuje 140 miliard liber. Zasáhli jsme celá odvětví ruské ekonomiky, znehybnili jsme rezervy ruské centrální banky, zabránili jsme ruským společnostem získávat finanční prostředky v londýnské City a finanční služby ve Spojeném království jsme dostali mimo dosah Kremlu. Společně se spojenci naše sankce podkopaly schopnost Ruska vést válku. Dnes oznámím nové sankce vůči jednotlivcům v 11 zemích, včetně Íránu, Ruska, Mali a Nikaraguy, zaměřené na osoby odpovědné za mučení, sexuální násilí a potlačování protestů."



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém čtvrtečním videoposelství uctil památku čtyř policistů, kteří zahynuli na nášlapných minách v Chersonské oblasti.



"Je to snad ještě krutější a zákeřnější než raketový teror," řekl Zelenskij.



"Neexistuje totiž žádný systém proti minám, který by dokázal odstranit alespoň část hrozby tak, jako to dělají naše protiletadlové systémy."



Obvinil ruské síly, že zanechávají miny, zaminované budovy, auta a infrastrukturu v místech, která opustili pod tlakem ukrajinské armády.



- Americká basketbalová hvězda Brittney Grinerová byla propuštěna v rámci výměny vězňů s Ruskem výměnou za bývalého obchodníka se zbraněmi Viktora Buta a ve čtvrtek se vracela zpět do Spojených států, čímž pro ni a její manželku skončilo několikaměsíční "peklo".



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek prohlásil, že Spojené státy jsou přesvědčeny, že Finsko a Švédsko budou brzy schváleny za členy NATO, přestože členové Turecko a Maďarsko ratifikaci odkládají. Po čtvrtečním setkání se svými finskými a švédskými protějšky Blinken uvedl, že obě země prokázaly svou dobrou vůli připojit se k alianci, zejména tím, že se připojily k NATO, aby poskytly podporu Ukrajině v boji proti ruské invazi.



- Vladimir Putin řekl, že bude pokračovat v útocích na ukrajinské energetické systémy navzdory celosvětové kritice těchto útoků. Ruský vůdce prezentoval údery jako reakci na výbuch na kerčském mostě, který spojuje Rusko s anektovaným Krymem, i na další útoky a obvinil Kyjev, že vyhodil do povětří elektrické vedení poblíž kurské jaderné elektrárny a nedodává vodu do Doněcka na východě Ukrajiny.



- Rusko je stále odhodláno zmocnit se částí východní a jižní Ukrajiny, které Putin prohlásil za své, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že Krymský poloostrov na jihu Ukrajiny, který Rusko anektovalo v roce 2014, je zranitelný vůči útokům ukrajinských sil poté, co tamní představitelé uvedli, že sestřelili dron poblíž klíčové námořní základny.



- Podle dokumentu, který ve čtvrtek viděla agentura Reuters, se Spojené státy chystají poslat Ukrajině balíček vojenské pomoci ve výši 275 milionů dolarů, který nabízí nové schopnosti k porážení dronů a posílení protivzdušné obrany.



- Podle ukrajinského představitele se předpokládá, že v ruských vězeňských zařízeních je zadržováno asi 10 000 příslušníků ukrajinských služeb a zhruba stejný počet ukrajinských civilistů. Oleksandr Kononěnko, který jménem ukrajinského parlamentu dohlíží na lidská práva v bezpečnostním a obranném sektoru, uvedl, že civilisté jsou zadržováni nezákonně jako váleční zajatci kvůli svému údajnému spojení s ukrajinskou armádou nebo státem.



- Ruské síly během války vypálily na ukrajinskou energetickou síť více než 1 000 raket a střel. Rozvodná síť je stále funkční, přestože utrpěla velké škody, uvedl jeden z vysoce postavených úředníků. Volodymyr Kudryckij, generální ředitel provozovatele sítě Ukrenergo, na setkání uspořádaném Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj rovněž uvedl, že jeho úředníci shánějí po světě složité vybavení potřebné k opravě.



- Ukrajina zavedla nové nouzové výpadky elektřiny, provozovatel rozvodné sítě Ukrenergo uvedl, že situaci komplikuje počasí: západní regiony se potýkají s mrazem, deštěm, sněhem a silným větrem, který způsobuje namrzání drátů, ale nejsložitější situace je ve východních oblastech, kde se bojuje nejostřeji.



- Podle ruského ministerstva obrany se ruské jednotky údajně účastní taktických cvičení v Bělorusku. Videoklipy zveřejněné ministerstvem ukazovaly ruské vojáky ve sněhové výstroji, jak cvičí v zimní krajině u tanků a střílejí ze zbraní včetně dělostřelectva.





- Podle uniklých dokumentů plánuje EU zpřísnit sankce vůči ruskému vojenskému a průmyslovému komplexu, prokremelským médiím a ruským nacionalistickým skupinám bojujícím na Ukrajině. Osobní sankce hrozí celkem osmi osobám, včetně ruských úředníků, kteří se údajně podílejí na nelegálním převádění a adopci ukrajinských dětí v Rusku, a také vůdcům pravicových nacionalistických skupin.





