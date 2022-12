Vadim Zajdman: Rusko nemá jen fašistický režim. Je to fašistická společnost

9. 12. 2022

Mnoho komentátorů je nyní připraveno označit Putinův režim za fašistický - ale musejí jít dále a uznat, že v dnešním Rusku nejsou fašisty jen držitelé moci, ale také velká část ruské populace, napsal Vadim Zajdman. Mnoho komentátorů je nyní připraveno označit Putinův režim za fašistický - ale musejí jít dále a uznat, že v dnešním Rusku nejsou fašisty jen držitelé moci, ale také velká část ruské populace,

Je jistě pravda, že mnozí, kteří neschvalují Putinovu válku na Ukrajině, neprotestují, protože se obávají osobních důsledků takového jednání. Ale nikdo nemůže tvrdit, že Rusové neznají pravdu nebo nevědí, že kdyby jich milion vyšel do ulic Moskvy, režim by padl.

Diskuse o tom, proč je tak málo Rusů, kteří protestují proti válce, ignorují důležitou skutečnost. Velká část populace otevřeně, dokonce nadšeně podporuje to, co Putin dělá, alespoň dokud to nezasáhne do jejich vlastních životů. A i když taková podpora může být menší, než tvrdí Kreml, je rozhodně vyšší, než si myslí opozice.

Jakkoli je vhodné zacházet se soucitem a porozuměním s těmi, kdo jsou proti válce, ale bojí se protestovat, není vhodné zapomínat, že většina Rusů jistě na jaře a v létě, před začátkem mobilizace, byla zcela upřímně pro Putina a jeho válku.

Podle komentátora lidé, kteří podporují zabíjení v jiné zemi, nejsou jen nemorální; jsou to fašisté. A určitě přesně vědí, co podporují. Ti, kdo říkají něco jiného, ignorují realitu, že Rusové jsou dnes mnohem méně důvěryhodní než Němci po Hitlerovi, když tvrdili, že nevědí, co se dělo.

V době internetu "je nemožné" přijmout tvrzení, že někdo nezná tu či onu skutečnost. Samozřejmě, že "nechtít vědět" a rozhodnout se ignorovat realitu je úplně jiná věc. Takové "dobrovolné šílenství" svědčí o fašizaci společnosti a její úplné dehumanizaci.

Fašistická podstata ruské společnosti se vůbec nezměnila tím, že někteří Rusové přestali podporovat válku poté, co se v důsledku mobilizace obávali, že by jim mohli být odebráni jejich synové, manželé nebo další příbuzní. Tím brání pouze sami sebe, nestaví se proti Putinově válce jako takové.

