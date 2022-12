Putin uprostřed prohrávané války letos nebude pořádat svou dlouhou výroční tiskovou konferenci

12. 12. 2022

čas čtení 2 minuty



Vladimir Putin poprvé po nejméně deseti letech neuspořádá na konci roku tiskovou konferenci, což pozorovatelé Kremlu považují za porušení protokolu kvůli jeho válce na Ukrajině.



Maratón tiskových konferencí je pro ruského prezidenta tradičně příležitostí k vylepšení jeho image, jde o podívanou, která Putinovi umožňuje hrát si každý prosinec na populistu v celostátní televizi.



V pondělí Kreml oznámil, že letos tiskovou konferenci neuspořádá. V Kremlu se také nebude konat žádná novoroční recepce, uvedli úředníci, což je možná rozhodnutí ovlivněné neochotou slavit, protože ruská válka na Ukrajině neprobíhá podle plánu.





V předchozích letech věnoval Putin většinu akce odpovídání na měkké otázky obdivujících místních novinářů, včetně některých oblečených v kostýmech, a zároveň odháněl nepříjemné otázky zahraničních médií.



Putin se stal mnohem vzdálenějším od začátku pandemie koronaviru a nyní i ničivé války proti Ukrajině, která Kreml přivedla do mezinárodní izolace a doma přinesla téměř totální potlačení nesouhlasu.



Putin se na několik dní ztratil z veřejnosti, což někdy vede k vtipům, že se ruský vůdce skrývá v "bunkru". A jeho administrativa čelí tvrdým otázkám ohledně válečné strategie, vojenských ústupů, masové mobilizace a špatného zacházení s ruskými rekruty na frontě i při výcviku.



Zakladatelka politicko-analytické společnosti R.Politik Taťjana Stanovajová napsala, že Putin letos pravděpodobně považuje tuto událost za ztrátu času.



"Nemyslím si, že by Putin neměl co říct, zvlášť když toho v poslední době řekl tolik," uvedla. "Spíše má psychologickou nechuť 'vysvětlovat', odpovídat na nudné a rutinní otázky, ztrácet čas přípravami, hrát si na laskavého otce a tak dále.





"Pro zahraniční publikum může říkat vše, co uzná za nutné, příležitost si najde," pokračovala. "Pokud jde o domácí publikum, nevidí v tom smysl. Ať si s tím poradí jeho podřízení."







Podrobnosti v angličtině ZDE

