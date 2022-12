Je žaloba společnosti Dominion za pomluvu o odškodné 1,6 miliardy dolarů smrtelnou ranou pro Murdocha a Fox News?

12. 12. 2022

Mediální magnát Murdoch a jeho a společnost Fox Corp jsou terčem žaloby za vysílání lží o americké firmě Dominion vyrábějící hlasovací strojky



Rupert Murdoch se jen zřídkakdy musí zodpovídat z alternativní reality, kterou prezentuje jeho nesmírně výdělečná americká kabelová televize Fox News



Jeho lhaní na nejrůznější témata, až po klimatickou krizi a Covid-19 diváci Fox News hltají a většina osattní Ameriky jimi opovrhuje, ale se svět pohnul dál. V úterý však bude muset 91letý miliardář a mediální magnát odpovídat pod přísahou na závažní otázky týkající se vnitřního fungování Foxu.



Společnost Dominion Voting Systems žaluje tuto kabelovou televizi a její mateřskou společnost Fox Corp, kterou vlastní Murdoch, o 1,6 miliardy dolarů odškodného kvůli opakovaným tvrzením, že zmanipulovala hlasovací zařízení v rámci spiknutí s cílem ukrást prezidentské volby v roce 2020 Donaldu Trumpovi.



Žaloba vrhá světlo na Fox News při propagaci Trumpovy kampaně "Stop krádeži" a na její podíl na vyvolání vzpoury v Kapitolu 6. ledna. Právní experti však upozorňují, že společnost Dominion, která dodala hlasovací zařízení do 28 států, zřejmě buduje širší obžalobu, že Fox News dlouhodobě dezinformuje a paroduje fakta, která se jí nehodí do redakční linie.



V posledních několika měsících se právníci Dominionu propracovávali ke sruktuře producentů, vedoucích pracovníků a moderátorů Fox News výslechy pod přísahou o kultuře práce stanice a jejích dlouhých týdnech konspiračních a někdy až obskurních tvrzení o Trumpově porážce. V pondělí právníci vyslýchali Murdochova nejstaršího syna, předpokládaného nástupce a generálního ředitele Fox Corp Lachlana.



Nyní se Dominion dostal na vrchol manažerské pyramidy Fox Corporation. Očekává se, že měsíce hromadící se výpovědi postaví Murdocha, předsedu Fox Corp, do obtížné situace, kdy bude muset buď popřít, že má kontrolu nad děním ve své nejvlivnější americké zpravodajské společnosti, nebo obhájit svou kampaň na podporu největší lži v dějinách amerických voleb.



Murdoch se již potýká s nákladným dědictvím hackerských útoků na mobilní telefony, které provedly britské bulvární deníky News of the World a Sun. Jeho britská společnost zaplatila za posledních deset let více než 1 miliardu liber, aby se hrůzné podrobnosti nedostaly k veřejnému soudu, přičemž konec není v dohledu ani poté, co soudce Nejvyššího soudu na začátku tohoto roku odmítl zabránit podávání nových žalob.



Když byl Murdoch v roce 2011 předvolán, aby před britským parlamentem vypovídal o hackerských útocích na mobily zavražděné školačky a stovek politiků, celebrit a dalších veřejných osobností, prohlásil, že to byl nejpokornější den jeho života. Tvrdil také, že o ničem nevěděl, a uvedl, že byl uveden v omyl.



"Mám pocit, že lidé, kterým jsem důvěřoval... neříkám kdo... mě zklamali a myslím, že se zachovali hanebně," řekl v parlamentu. "A je načase, aby za to zaplatili."



Nic takového však nemůže tvrdit o Fox News, kde se naplno projevilo její zkreslování faktů. V této televizi zatím byli potrestáni jen ti, kteří lhaní odmítli.



Potíže začaly o volební noci poté, co Fox označila klíčový rozhodující stát Arizonu za stát, kde vyhrál Joe Biden. Tato informace vyvolala Trumpův hněv a rozpoutala proti televizi odvetu ze strany jeho příznivců.



Tehdy generální ředitelka Fox News Suzanne Scottová varovala před tím, aby se televize podvolila tlaku a přijala alternativní realitu a odvolala arizonskou výzvu.



"Nemůžeme těm šílencům ustoupit ani o píď," řekla podle soudních záznamů.



Jak se ukázalo, "blázni" ale zvítězili, protože Fox News v následujících týdnech postavila do popředí přehlídku Trumpových právníků, poradců a apologetů, kteří propagovali nesčetné množství konspiračních teorií o tom, jak byly volby Trumpovi údajně ukradeny, včetně prostřednictvím údajného falšování hlasovacích zařízení.



Spolu s nimi se k výkřiku o podvodu přidala i některá největší jména Foxu. Stanice NPR odhalila, že během procesu zjišťování informací získala společnost Dominion e-mail napsaný producentem Fox News, který prosil kolegy, aby jednu z moderátorek, Jeanine Pirro, nepouštěli do vysílání, protože šíří konspirační teorie o volbách r. 2020. Pirrová, bývalá okresní prokurátorka a soudkyně, která má blízko k Trumpovi, však přesto pokračovala ve vysílání.



Právníci také získali kopie interních zpráv, které jsou "důkazem toho, že Fox News věděla, že lži, které vysílá o Dominionu, jsou jen lži" a jsou součástí kultury politicky zaujatého zpravodajství a vysílání, které má daleko k tvrzení stanice, že je "férové a vyvážené".



Společnost Dominion tvrdí, že bez Foxu by "tyto výmysly" o volebních podvodech nikdy nezískaly takovou popularitu mezi velkým počtem Američanů.



"Fox TV vzal amalý plamínek a udělala z něj lesní požár," tvrdí firma Dominion ve své žalobě.



V srpnu právníci vyslechli dalšího moderátora Seana Hannityho, který byl označen za "součást Trumpova volebního aparátu". Tvrdě ho vyslýchali více než sedm hodin, mimo jiné kvůli vysílání dva týdny po prezidentských volbách, v němž byl hostem Trumpův právník a konspirační teoretik Sidney Powell.



Powell tvrdil, že Dominion "spustil algoritmus, který Trumpovi ubral hlasy a přidělil je Bidenovi". Uvedl, že firma "použila hlasovací strojky k tomu, aby do nich vložila a přidala obrovské množství hlasů pro Bidena". Powellrovněž tvrdil, že společnost Dominion používala software vyvinutý s cílem pomoci zesnulému venezuelskému vůdci Hugo Chávezovi ukrást volby.



Společnost Dominion uvedla, že varovala televizi Fox News, že tato tvrzení jsou nepravdivá, ale že Fox News je nadále vysílala ve snaze uklidnit Trumpovy příznivce z obavy, že by přešli k jiným pravicovým televizím.



Zatím jediní zaměstnanci Foxu, kteří na tento debakl doplatili, jsou ti, kteřílži kritizovali. Několik týdnů po volbách televize propustila svého politického ředitele Chrise Stirewalta, který Trumpa a další republikány rozzuřil tím, že odmítl ustoupit od informace, že Arizona hlasovala pro Bidena. Washingtonský šéfredaktor Bill Sammon, který Stirewaltovo rozhodnutí podporoval, odešel do důchodu.



Fox tvrdí, že Hannityho a ostatní moderátory chrání právo na "novinářskou svobodu", ale tento postoj zkomplikoval vlastní popis Hannityho role.





Při obhajobě své zjevné zaujatosti ve prospěch Trumpa a republikánů Hannity nejednou prohlásil, že není novinář, ale moderátor talk show, a proto nemusí dodržovat etické normy této profese. Stejný postoj zaujal i na začátku letošního roku poté, co kongresový výbor 6. ledna odhalil desítky jeho zpráv šéfovi Trumpova štábu Marku Meadowsovi, v nichž mu nabízel rady a hledal pokyny, když Bílý dům zpochybňoval výsledek prezidentských voleb.



