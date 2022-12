Nebezpečí, ale s ČEZem to nehne

14. 12. 2022

Pro pana Maděru - znovu pád drátů vysokého napětí na dálnici

MSK - Dle prvotních informací došlo na dálnici D48 na 40. km na úrovni Fryčovic k pádu drátů ze sloupu vysokého napětí. Následně projíždějící vozidlo nabouralo do sloupu. K vážnému zranění osob nedošlo. Na místě jsou složky IZS. Dálnice je v obou směrech neprůjezdná.#policiemsk pic.twitter.com/CLYiACQ17S — Policie ČR (@PolicieCZ) December 13, 2022

Podívejte se na další tweety pod tímto, viz výše.





Upozornili jsme pana inženýra Maděru. Napsal nám:







Ano, náš monitorovací systém tuto zprávu zaznamenal a to hned několikrát. Našel jsem ji já sám a ještě jsem dostal celkem 3 e-maily se stejnou zprávou.







Díval jsem se na to. Je to vedení 22 kV. Ten člověk měl štěstí, že ho to nezabilo, protože vedení 22 kV normálně vůbec nevypínají. Oni drží napětí tak dlouho, než je obsluha ručně vypne. Jsou známy případy, že tam tekl po hodiny zkratový proud do země a obvod nevypl. Zkratový proud je omezen tlumivkou v uzlu distribučního transformátoru. Má být jen asi 100 A. V praxi to ale tak není, protože ta tlumivka musí být dobře naladěna, což se v sítích ČEZ dost často neděje. Pak tam teče třeba 200 A po dobu několik hodin. Protože napětí je 22 000 voltů, tak výkon do toho místa je S = V3 * 22 * 0.2 = 7.62 MVA. To je výkon, který lehce taví železné dráty, pálí tenké plechy apod. Samozřejmě tam může vzniknout oblouk. Speciálně pokud to padne na terén, kde jsou stromy a keře, tak je to extrémně nebezpečné. Oblouk na 22 kV můžete vytáhnout až do vzdálenosti půl metru od vodiče.





V místě, kde dojde ke kontaktu vodičů se zemí, vznikne rozsáhlé krokové napětí. Je to obzvláště nebezpečné v zimě, kdy půda je zmrzlá a její rezistivita je vysoká. Zabíjí to spolehlivě nejen dobytek, ale i lidi.







Co k tomu říci? S ČEZem to ani nehne. Postaví dva stejné, nové betonové sloupy, natáhne dráty přes dálnici a jede se dál. Budeme čekat až na situaci, až tam dojede autobus plný dětí s paní učitelkou na výletě. Všechny to zabije, zapálí to autobus, řidič uhoří a jeden vybraný pracovník ČEZu dostane podmínku na 1 rok.





To je reálné ČEZko.





