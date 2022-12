Írán byl vyloučen z orgánu OSN, který má za úkol posílit postavení žen

15. 12. 2022

čas čtení 4 minuty



Írán byl vyloučen z orgánu OSN, jehož úkolem je posílit postavení žen. Světové mocnosti hlasovaly pro návrh předložený Spojenými státy, že členství islámské republiky v této instituci je "ošklivou skvrnou" na její důvěryhodnosti.



Aktivisté a skupiny hájící práva uvedli, že role Teheránu v 45členné komisi pro postavení žen je fraška, vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly režimu bijí a zabíjejí ženy pokojně volající po rovnosti pohlaví. Írán byl vyloučen z orgánu OSN, jehož úkolem je posílit postavení žen. Světové mocnosti hlasovaly pro návrh předložený Spojenými státy, že členství islámské republiky v této instituci je "ošklivou skvrnou" na její důvěryhodnosti.Aktivisté a skupiny hájící práva uvedli, že role Teheránu v 45členné komisi pro postavení žen je fraška, vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly režimu bijí a zabíjejí ženy pokojně volající po rovnosti pohlaví.





Zástupce USA při OSN uvedl, že íránské aktivistky - z nichž některé byly přítomny během středečního hlasování v New Yorku - apelovaly na Washington, aby předložil rezoluci, která by Írán z tohoto orgánu vyloučila.



"Tato komise je hlavním orgánem OSN pro podporu rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen," uvedla velvyslankyně Linda Thomas-Greenfieldová. "Nemůže vykonávat svou důležitou práci, pokud je podkopávána zevnitř. Členství Íránu je v tuto chvíli ošklivou skvrnou na důvěryhodnosti této komise."



Pro návrh hlasovalo 29 z 54 členů Hospodářské a sociální rady OSN (Ecosoc), která na komisi dohlíží. Teherán se stal členem tohoto orgánu teprve letos, několik měsíců předtím, než v září vzniklo lidové povstání, které se bezpečnostní složky pokoušejí potlačit smrtící silou.



Írán se před hlasováním snažil získat podporu na mezinárodní úrovni. Jeho spojenci, včetně Ruska a Číny, hlasovali proti této rezoluci, zatímco 16 zemí se zdrželo hlasování, což signalizuje celosvětovou nejednotnost v této otázce.



Před hlasováním odmítl Amir Saíd Iravání, íránský zástupce v OSN, rezoluci jako součást "nepřátelské politiky Washingtonu vůči íránskému lidu".



Minulý měsíc samostatný orgán OSN, Rada pro lidská práva, drtivou většinou odhlasovala zřízení vyšetřovacího orgánu pro porušování lidských práv v Íránu, což by mohlo zvýšit pravděpodobnost stíhání viníků před mezinárodními soudy.



Podle OSN bylo při nedávných represích zabito více než 300 lidí, z toho nejméně 40 dětí. Zdravotníci sdělili deníku Guardian, že při protestech bezpečnostní síly střílejí z brokovnic do obličeje, prsou a genitálií žen.





Teheránský režim uvěznil stovky lidí a zahájil kampaň veřejných poprav. V pondělí úřady oběsily na jeřábu muže, který údajně zabil dva členy prorežimní milice. Byla to už druhá poprava za necelý týden.



V atmosféře diplomatického napětí je Teherán obviňován, že využívá zadržené cizince jako rukojmí. Ve středu belgický ministr spravedlnosti uvedl, že belgický občan, humanitární pracovník Olivier Vandecasteele, byl v Íránu odsouzen k 28 letům vězení za "sérii vykonstruovaných zločinů". Vandecasteele byl odsouzen jako odplata za trest odnětí svobody, který Belgie loni uložila íránskému diplomatovi, řekl Vincent Van Quickenborne v parlamentu.







Zdroj v angličtině ZDE

0

240

Ve středu byl ve vzácné výjimce odložen trest smrti mladému Íránci, který byl odsouzen k trestu smrti za to, že během protestu údajně vytáhl nůž, uvedl jeho právník. Amnesty International se však domnívá, že za údajné trestné činy v souvislosti s protesty hrozí poprava ještě dalším 20 lidem.Celonárodní protesty začaly téměř před třemi měsíci po smrti Mahsy Aminiové, 22leté íránské Kurdky, kterou zatkla mravnostní policie prosazující íránské zákony o povinném oblékání. Aminiová byla údajně zbita do komatu a v nemocnici zemřela.Demonstrace přerostly v lidovou vzpouru, která představuje jeden z největších problémů pro šíitskou duchovní elitu od roku 1979, kdy se revolucí dostala k moci.Írán z nepokojů obviňuje zahraniční nepřátele a média a tvrdí, že desítky příslušníků bezpečnostních sil byly zabity "teroristy".