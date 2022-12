Proč byste asi neměli volit Danuši Nerudovou

17. 12. 2022 / Oldřich Maděra

čas čtení 11 minut

Blíží se prezidentské volby. Máme celou řadu kandidátů a do čela se pomalu a jistě dostává kandidátka Danuše Nerudová. Do jisté míry je možné použít paralelu se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, které je podle mého názoru ve svém úřadu velmi úspěšná a zemi našich sousedů řídí dobře. Rozhodně překonala zažité klišé, že zemi může řídit jen starý a nemocný muž. To rozhodně není pravda. Do té míry je všechno v pořádku. I my Češi bychom si snad zasloužili někoho mladšího, zdravějšího, vitálnějšího a poprvé v historii ČR snad i ženu. I ta podoba tam tak trochu je. Ano, byl by to jistě přínos. Proto se i velká většina voličů zřejmě začala přiklánět k této kandidátce a její podpora raketově roste.



Ale:

Nedalo mi lo a poněkud podrobněji jsem se podíval na její podporovatele, dárce, na jejího manžela - v budoucnu prvního pána ČR (nebo prvního muže ČR?). Zde bych se trochu zastavil. Po létech a létech, kdy jsme spolu s novým prezidentem vítali jeho paní jako první dámu, jsme se najednou ocitli v situaci, kdy možná budeme vítat manžela paní prezidentky jako prvního pána (alternativa k oslovení Vážené dámy a pánové, nikoliv tedy Vážené ženy a muži).





Pokud jsem se podíval na tým paní Nerudové, tak jsem zjistil, že jsou v něm zastoupeni lidé různých profesí a různých předchozích zaměstnavatelů jako pan Josef Koukolíček (bývalý ředitel komunikace TV Nova), Vilém Franěk (bývalý marketingový manažer Mall TV), expert na reklamu Tomáš Mrkvička, koordinátorka marketingových projektů Martina Klepáčková (dříve Rekonstrukce státu, AIESEC, KPGM), Filip Vích (Seznam zprávy, Seznam), Veronika Vendlová (Milion Chvilek), Anna Zemanová (Akademie Včeliště) ... Ředitelem kampaně je Jan Králík z Rekonstrukce státu.







Na internetu je k mání video paní Bobošíkové k turbo diplomům zahraničních studentů na Mendlově univerzitě v Brně, kde byla paní profesorka Nerudová rektorkou – viz. To by tedy budoucí paní prezidentka ve funkci rektorky univerzity určitě měla pořešit. Toto nelze žádným způsobem omluvit.





Pak jsem se podíval na dárce finančních prostředků. Paní Nerudová k dnešnímu dni dostala cca 23 miliónů korun finančních darů. Zaujal mě dárce dvou miliónů Kč dne 24.8.2022. Je jím firma Inexad, s.r.o. Detail na justice.cz viz. Jejím jediným majitelem je Ing. Pavel Čmelík. Jak jsem zjistil dále, stejný Ing. Pavel Čmelík se stal v roce 2020 novým šéfem Geometu vlastněným ČEZem. Je to popsáno





O ložisku Cínovec jsem psal. Dospěl jsem tehdy k závěru:





Není Vám divné, že předlužená firma, ze které se odtrhla v roce 2016 jiná firma a vyvedla z ní majetek, najednou našla dva miliony korun na dar budoucí prezidentky ČR paní Nerudové? Není Vám divné, že jednatel a majitel této firmy je zároveň novým šéfem Geometu v majetku ČEZu? Není Vám divné, že ten kopec za 151 triliónů korun nyní tedy vytěží půl napůl pan Beneš z ČEZu společně s obývákovou geologickou firmou z Austrálie? Nemá to celé třeba náhodou paní Nerudová zakrýt svou pohlednou tváří? Samozřejmě je to jen spekulace do budoucnosti, doufejme, že tomu tak nebude.







Celé mě to začalo zajímat do té míry, že jsem se podíval, kde ještě studovala paní Nerudová, a zjistil jsem takovou zajímavost. Ona vystudovala Gymnázium na třídě Kapitána Jaroše v Brně, obecně nazývané Jaroška. To by nebylo nic zvláštního, kdyby to stejné gymnázium nevystudoval i dnešní Ministr spravedlnosti ČR JUDr. Pavel Blažek a dokonce i předseda vlády Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. Stejnou střední školu absolvovala i jeho manželka, paní Jana Fialová.







To je tedy opravdu náhodička, že velmi dobré gymnázium v Brně bude mít najednou mezi svými absolventy nejen ministra spravedlnosti Blažka, předsedu vlády Fialu, jeho paní Janu, ale nyní navíc asi i prezidentku ČR Nerudovou.







neděje nic náhodou. Vždy to někdo v pozadí orchestruje. Je opravdu vyloučeno, že by to mohl být pan Blažek? Je to jistě dosud jen nepodložená spekulace.









Poté jsem se podíval, kdo je pan manžel paní Nerudové. Je to pan JUDr. Robert Neruda, PhD., partner v největší české právní společnosti Havel & Partners, která zaměstnává více než 300 právníků a má obrat 824 miliónů korun (2021). Pan doktor Neruda tam vlastní podíl 4,11%. To je již samo o sobě střetem zájmů. Takto vysoce postavený spolumajitel největší právní firmy v zemi by rozhodně neměl být prvním pánem České republiky.







Ptáte se proč?







Po 12 letech soudů s ČEZem Vám mohu velmi rychle odpovědět. Paní Nerudová, jako prezidentka, bude jmenovat všechny nové soudce včetně soudců Nejvyššího a Ústavního soudu. Její manžel bude mít tedy možnost tato jmenování ovlivňovat a to je ten střet zájmů. Věci nepomůže, pokud prodá svůj obchodní podíl. To by z té společnosti musel odejít a to dnem, kdy se stane prvním pánem ČR. Ten nádech střetu zájmů tam samozřejmě zůstane i poté. Takto vysoce postavený právník bude mít možnost po dobu čtyř let ovlivňovat zásadním způsobem justici v ČR.







Pan doktor Neruda pracoval podle jeho životopisu, viz zde , celkem osm let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Kratší dobu dokonce tento úřad řídil. Dovolím si poznamenat, že to byl právě on, kdo měl jako vedoucí úředník tohoto úřadu zajistit ochranu mé společnosti před nekalosoutěžním jednáním dominantního ČEZu na mou společnost, které byla ČEZem v podstatě zlikvidována, jako desítky podobných dalších. Pan doktor Neruda v tom podle mne selhal. To je další střet zájmů, protože pan doktor Neruda má v tom úřadu desítky známých.







Zajímalo mě, v jakém vztahu je právní kancelář Havel & Partners s ČEZem. Zjistil jsem, že kromě asi desítek jiných zakázek vyhrála již před několika lety zakázku na právní poradenství ČEZu při dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany viz zde . Stát podepsal s ČEZem dohodu o dostavbě Jaderné elektrárny již v roce 2020 viz zde . Pan doktor Neruda prohlásil, viz zde , že pokud bude jeho žena zvolena prezidentkou, tak on bude pokračovat ve své práci.







Připravme se tedy na situaci, kdy první pán České republiky bude zároveň radit ČEZu, jak má postupovat při dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany v ceně cca 186 miliard korun, která může být s klidem překročena třeba až pětkrát, jak je v tomto oboru dobrým zvykem.







Nepřipadá Vám toto vše jako obrovský střet zájmů? Nebude najednou v rukách jedné brněnské rodiny soustředěna naprosto nekontrolovatelná moc, kdy si bude polostátní energetický gigant ČEZ dělat, co bude chtít, protože to přikryje paní prezidentka a její manžel? Nebude při tom všem za spolupráce jakéhosi pana inženýra Pavla Čmelíka vytunelováno ložisko Cínovec v ceně 151 triliónů korun?







Připadá mi, že letci z Plzně mohou protestovat jak chtějí. O své letiště již dávno přišli. Nyní se již jen čeká na paní prezidentku, aby to vše posvětila. Její manžel bude při tom všem ČEZu radit za nějakých těch mizerných 25 miliónů.







Měli bychom si uvědomit ještě některé další souvislosti. V současné době jsou v ČR tři hlavní Putinovi muži. Jsou to pánové Zeman (spřátelený prezident, který sice nyní na oko otočil, ale nikdo mu to nevěří), dále JUDr. Daniel Křetínský (majitel Slovenské trubky, kterou teče velké většina všeho ruského plynu do západní Evropy) dále Ing. Daniel Beneš, který pálí velká množství ruského plynu, za které posílá pěkné peníze do Ruska.







Nyní se tato koalice asi rozpadne, protože prezident Zeman zakrátko skončí, a pan Beneš, se možná ukryje v té části ČEZu, která bude rabovat Cínovec. Doktor Křetínský nebude mít již ruský plyn, na kterém nyní vydělal obrovské peníze z peněženek nebohých českých poplatníků.







Potřebuje je nyní někam investovat a tím by mohla být ta tiskárna na peníze, ČEZ Distribuce, kterou by mu stát za dobrý peníz určitě neváhal odprodat. Stát sám by si koupil tu soustavu vyšlehaných tepelných a jaderných elektráren, která je již bezcenná, a zaplatil by tak 30% předražené ceny neznámým minoritním akcionářům, kteří by tyto peníze již nikdy nikde jinak nedostali. Zaplatili by to Češi ze svých peněženek.







Protože Křetínský zřejmě přijde o ruský plyn, a nebude mít tedy dostatek peněz v jeho firmách v daňových rájích, tak mu bude nutno otevřít nový penězovod. Tím by se mohla stát dostavba jaderné elektrárny Dukovany, kde by si jeho energetická firma EPH jistě přišla na své. Přitom není vyloučeno, že on by navíc vlastnil i distribuci, které všechnu tuto en er gii bude nejen rozvádět, ale i prodávat.







Dovedeme si představit, kam by pak tyto peníze z Křetínského daňových rájů začaly plynout. Nebudou jejich příjemci náhodou české politické strany? To se samozřejmě nikdy nepodaří dokázat, ale ani vyvrátit. Konečného příjemce peněz z Křetínského daňových rájů neznáme.







Ještě taková technická poznámka. Pokud se podaří vybalancovat odběry jednotlivých krajů, velká část energie z Dukovan se vyveze do Rakouska a Maďarska, tak nebude potřeba přenosová soustava. Tu v poklidu nahradí distribuční soustava 110 kV. Pan Křetínský by tak měl možnost koupit za levný peníz nejen distribuci, ale i přenos a pak by z této pozice diktoval ceny elektrické energie po léta a léta.







Stát by si podle mne měl distribuci ponechat a nikoliv ji prodávat. Její prodej do soukromých rukou by byl naprosto nelogický. Stát by měl umožnit rychlé přebudování energetiky na lokální obnovitelné zdroje a vlastnictvím sítě a prodeje energie by měl zajistit rozumné ceny pro koncové odběratele – domácnosti a průmysl.







Pokud by se vše, které výše předvídám, stalo, zcela jistě by to vyvolalo bouři nevole českých odběratelů energií, kteří by tyto velečachry zaplatíli ze svých peněženek.







Někdo to musí celé řídit a ohlídat. Není vyloučeno, že by to mohlo být to nové trio Fiala, Blažek a Nerudová s Benešem v pozadí. Je čas se poohlédnout po nějakém jiném prezidentském kandidátovi.







Jen prosím ne pana Babiše, ten by byl podle mne plánem B, pokud by paní Nerudová náhodou nebyla zvolena.

