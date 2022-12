Proč by Danuše Nerudová neměla být prezidentkou

28. 12. 2022 / Bohumil Sláma

čas čtení 3 minuty

Prezidenty, jakými byli T. G. Masaryk a Václav Havel v dohledné době mít nebudeme, avšak postačí, když jím bude slušný, neškodící člověk.

„Nečistí pánové“ Klaus a Zeman byli zvoleni a škodili proto, že část jejich voličů to o nich dostatečně nevěděla nebo si to neuvědomovala a druhé části naopak vyhovovali. Je to memento, je to varování, abychom si tentokrát dali větší pozor.



Andrej Babiš – ne sedmilhář, ale stolhář - byl vždy nečistý a zůstane jím, Petr Pavel byl za totality nečistý, za posttotality se však očistil. Danuše Nerudová je nečistá už teď a jejím závažným handicapem je navíc to, že se neví, jak se jako prezidentka dál projeví. Velkým varováním je zde zkušenost, jak se mnozí čerstvě vynoření politici odhalili až poté, co se dostali k moci. U Petra Pavla je jisté, že se již nezmění, neboť na rozdíl od ní se k moci už dostal (co je víc, být českým prezidentem nebo představitelem NATO?) a chorobou sebestředných mocných (například miliardáře Janečka) zvanou hybris neonemocněl.





K čistotě-nečistotě Nerudové cituji z článku bývalého náměstka brněnského primátora Matěje Hollana, zveřejněného zde na blogu Aktuálně.cz: „V kauze ohledně odebrání institucionální akreditace Mendelce za pochybení z doby rektorky Nerudové, kterou nejlépe zatím zmapoval Deník N… Za jejího proděkanování pro tuto oblast na Provozně ekonomické fakultě (proděkanka v letech 2009-14) se ty agentury přitáhly, s vědomím toho, co dělají... Jako rektorka to věděla… že počty zahraničních doktorandů tvořily naprostou většinu ze všech doktorandů té univerzity, což je samo o sobě skandální… nedělala nic, ač k tomu měla přímé kompetence… Kvůli tomu přišla (zatím nepravomocně) univerzita o institucionální akreditace… Lze proto bez přehánění říci, že kvůli ní je teď Mendelova univerzita v obřích problémech. Ona nejenže o tomto problému věděla po celou dobu (byla to její mateřská fakulta, viděla ji pod drobnohledem i jako rektorka), ale naopak ho plně podporovala, protože to bylo pro ni ekonomicky zajímavé. Věděla, že počty doktorandů absolutně neodpovídají tomu, aby bylo jejich studium možné považovat za kvalitní, že se ty tituly jednoduše rozdávají za peníze… musela konat aktivně tak, aby se to nedělo, ale nekonala a celé roky to kryla.“







Což je hodně špatný začátek pro prezidenta, u něho si snad všichni přejeme, aby už konečně neškodil. Podle mne je Nerudová typickou sofistkou, tj. „člověkem, který vysvětlí vše“, což pranýřoval už Sokrates. Je n e a u t e n t i c k á, je á la Paroubek a mnozí další řízena marketingovými poradci a říká pouze to, co jí přináší volební profit. Chyby „samozřejmě“ (á la Babiš) nepřiznává, nebo, aby se neřeklo, jen takové, které jí nemohou uškodit.







Coby zapřisáhlý zastánce ženské emancipace naše ženy-voličky varuji, aby se nedopustily emancipace naruby, tj. aby ji nevolily hlavně proto, že je ženou. Žena nežena, muž nemuž, prezidentem má být ten, kdo je pro demokracii objektivně nejvhodnější a nejperspektivnější. Kdo po našem předsednictví v EU bude umět dál napravovat naši donedávna silně poškozovanou „akreditaci“, pověst či prestiž. Nerudová to určitě není.





