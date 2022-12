Rusko připravují na mnohaletou mobilizaci

28. 12. 2022

čas čtení 4 minuty

Ruské úřady v rámci plánů na zvýšení velikosti armády o dalších 350 000 lidí radikálně rozšiřují schopnost armády vyhledávat a sledovat občany podléhající vojenské službě. Ruské úřady v rámci plánů na zvýšení velikosti armády o dalších 350 000 lidí radikálně rozšiřují schopnost armády vyhledávat a sledovat občany podléhající vojenské službě.

Od 1. ledna bude mít ministerstvo obrany přístup k jednotnému registru informací o obyvatelstvu, který sdružuje všechny údaje o Rusech, jež má stát k dispozici. Vyplývá to z nařízení vlády zveřejněného 23. prosince.

Registr, který vzniká od roku 2020 a na který jsou již napojeny Ministerstvo vnitra, Federální daňová služba a Ministerstvo práce, kromě základních údajů (jméno, datum narození, státní občanství a identifikátory dokladů) obsahuje daňové účetní údaje, informace z Penzijního fondu, Fondu povinného zdravotního pojištění a služeb zaměstnanosti.

Zahrnuje údaje o pasech, číslo v systému penzijního pojištění, IČO, informace o vzdělání a kvalifikaci (včetně čísel diplomů, osvědčení atd.); kompletní výčet informací ze systému veřejných služeb a matričních úřadů, včetně nejen aktuálního rodinného stavu, ale i všech minulých sňatků, rozvodů a dalších změn v občanském stavu. Systém bude podle vyhlášky napojen i na Ministerstvo digitálního rozvoje, které shromažďuje i jednotnou státní databázi biometrických údajů obyvatel.

Přístup do registru má pomoci ruským vojenským registračním a náborovým úřadům, které se setkaly s první mobilizací od roku 1941 s informačními systémy z dob SSSR. Statisíce karet a osobních spisů v zaprášených kartonových složkách vytvořily chaos a proměnily se v rekordní počet žalob na ministerstvo obrany kvůli nelegálním odvodům.

"Systém mobilizační přípravy nebyl plně přizpůsoben novým ekonomickým vztahům. S počátkem částečné mobilizace jsme se proto setkali s potížemi," přiznal vedoucí rezortu Sergej Šojgu na obranném kolegiu 21. prosince. Na stejném místě oznámil další nárůst velikosti ozbrojených sil – z 1,15 na 1,5 milionu lidí.

Tyto plány svědčí o přípravách na novou vlnu mobilizace, říká ředitel lidskoprávní organizace "Občan. Armáda. Právo" Sergej Krivenko. První mobilizační vlna v Rusku byla vyhlášena po podobném rozhodnutí – zvýšit velikost armády z 1,01 na 1,15 milionu lidí. Odpovídající dekret podepsal v srpnu prezident Vladimir Putin, připomíná Krivenko.

Ve skutečnosti v té době nesloužilo v ozbrojených silách RF více než 900 tisíc vojáků a navíc armáda utrpěla ztráty ve válce. K naplnění Putinova nařízení proto ministerstvo obrany potřebovalo povolat asi 300 000 lidí, vysvětluje Krivenko.

Nyní je zapotřebí ještě více vojáků a nová mobilizace je nezbytná. Putinovi to ale podle zdrojů The Wall Street Journal z řad ruských představitelů a lidí blízkých Kremlu nevadí. Prezident je podle nich připraven jít do mnoha let mobilizace obyvatelstva a ekonomiky, aby dobyl Ukrajinu, což se pro něj stalo utkvělou myšlenkou. Pokusy sdělit Putinovi informace o situaci na frontě jsou o ničem, říkají zdroje WSJ: Prezident je spolehlivě chráněn před negativními zprávami a dostává pouze informace filtrované FSB a Radou bezpečnosti.

Pokud jde o novou mobilizaci, ta může začít už v lednu, věří Krivenko. Do léta bude potřeba doplnění, ministerstvo obrany bude potřebovat nové vojáky. Jejich příprava bude trvat tři až čtyři měsíce. Takže nová vlna mobilizace může být vyhlášena zhruba za měsíc, vysvětluje odborník.

Přestože úřady prohlásily mobilizaci za ukončenou, Putin nikdy nepodepsal dekret, který by ji formálně ukončil. Nikdo nyní nemůže poskytnout záruky, že v Rusku nenastane žádná nová vlna mobilizace, řekl Andrej Klišas, ​​předseda výboru Rady federace pro ústavní legislativu a budování státu v rozhovoru pro Vědomosti 8. prosince. Další kroky k odvodům do armády budou podle něj záviset na tom, jak se bude vyvíjet situace na Ukrajině. "Nikdo nepřipravil vládní agentury o možnost učinit jakékoli rozhodnutí," zdůraznil Klišas.

Zdroj v ruštině: ZDE

