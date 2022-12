Povolení cestování do zahraničí pro Číňany vyvolává obavy z šíření nových variant covidu

28. 12. 2022

Odborníci varují , že kvůli nedostatku údajů je obtížné posoudit riziko potenciálních nových kmenů covidu v době, kdy se má obnovit cestování do dlouho uzavřené země.



Čína od 8. ledna zruší karanténu pro zahraniční návštěvníky





Vzhledem k tomu, že Čína náhle zrušila některá ze svých nejpřísnějších omezení procCovid-19 - včetně zrušení karanténních pravidel pro cestující - virologové nervózně sledují, jaký to může mít dopad na varianty covidu a jejich globální šíření. Některé země již zvýšily preventivní opatření. Vzhledem k tomu, že Čína náhle zrušila některá ze svých nejpřísnějších omezení procCovid-19 - včetně zrušení karanténních pravidel pro cestující - virologové nervózně sledují, jaký to může mít dopad na varianty covidu a jejich globální šíření. Některé země již zvýšily preventivní opatření.



Australský lékař zabývající se infekčními nemocemi, profesor Dominic Dwyer, říká, že nedostatek transparentnosti ohledně covidu v Číně je znepokojující, protože "nevíme, jaké varianty v Číně v současné době cirkulují ... [a] zda se tyto varianty liší z hlediska reakce na očkování".



Ukončení čínského úsilí o nulový výskyt covidu přichází v souvislosti s prudce rostoucím počtem případů a nízkou mírou proočkovanosti zejména u starších lidí. Zjistit šíření a závažnost infekce covidem je obtížnější než kdy jindy, protože Peking přestal zveřejňovat denní počty případů a ukončil hromadné testování.



Zatímco oficiální statistiky z Číny uvádějí za úterý pouze tři nová úmrtí na covid, britská společnost Airfinity, která se zabývá modelováním zdravotnických dat, odhaduje, že nyní je tam více než milion případů a více než 5 000 nových infekcí každý den.



Vedoucí epidemiologického oddělení společnosti Airfinity, Dr. Louise Blairová, uvedla, že Čína také změnila způsob evidence úmrtí na covid-19 tak, aby zahrnoval pouze ty, kteří zemřeli na selhání dýchacích cest nebo zápal plic po pozitivním testu.



Podle odborníků nedostatek údajů pravděpodobně maskuje počet a závažnost případů a lékaři v Číně hlásí masivní nárůst infekcí a úmrtí. Pekingský lékař Howard Bernstein agentuře Reuters řekl, že pacienti přicházejí na pohotovost nemocnější a ve větším počtu a že oddělení JIP, kde pracuje v pekingské nemocnici United Family Hospital, je "plné".



V důsledku toho okolní země přijímají vlastní opatření, aby zabránily nárůstu infekcí. Japonský premiér Fumio Kišida v úterý oznámil, že od 30. prosince budou muset příchozí, kteří kdykoli v předchozích sedmi dnech pobývali v pevninské Číně, předložit při příjezdu negativní test na covid, nebo budou muset být sedm dní v karanténě.



Japonsko, které teprve v říjnu zmírnilo svá vlastní pohraniční omezení, rovněž omezuje počet příchozích z Číny.



Američtí představitelé údajně zvažují, zda jsou zapotřebí další opatření ke sledování čínských cestujících.



Generální ředitel WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval Čínu, aby sdílela údaje a provedla příslušné studie, které by světu pomohly pochopit, které varianty covidu kolují. Na brífinku 21. prosince Ghebreyesus řekl: "WHO je velmi znepokojena vývojem situace v Číně, kde přibývá zpráv o závažných onemocněních."



"Aby bylo možné provést komplexní posouzení rizik situace na místě, potřebuje WHO podrobnější informace o závažnosti onemocnění, hospitalizacích a požadavcích na podporu na jednotkách intenzivní péče."



Tyto údaje jsou podle Dwyera klíčové, protože v zemích, kde se covid-19 vymkl kontrole, je vzhledem k obrovskému počtu nakažených lidí pravděpodobnější, že dojde ke vzniku nové znepokojivé varianty.



Dlouhodobý lockdown v Číně také znamená, že značná část populace nebyla nakažena novějšími variantami a vakcíny Sinovac a Sinopharm, na které Čína spoléhá, se zdají být méně účinné než mRNA vakcíny používané jinde.



"To je prostředí, kde by se daly očekávat nové varianty," řekl Dwyer.





"Proto bude důležité sledovat lidi přijíždějící z Číny, kteří onemocněli. Nevíme, ... zda se tyto varianty [v Číně] liší od těch, které jsme pozorovali jinde."

V Malajsii se ministerstvo zdravotnictví připravuje na vlnu nákazy tím, že prosazuje, aby lidé dostávali posilovací vkcíny a propaguje antivirové léky. V Indii musí mezinárodní příchozí z Číny, Japonska, Jižní Koreje, Hongkongu a Thajska povinně podstoupit PCR test.Nárůst počtu případů prozatím neodrazuje ty, kteří letí do Číny navštívit své blízké. Dwyer uvedl, že každý, kdo cestuje do Číny, by se měl ujistit, že má aktuální všechna očkování včetně posilovacích dávek a že je očkován proti chřipce, která se v Číně také rychle šíří."Vzhledem k zatížení zdravotnického systému nebudete chtít v Číně čímkoliv onemocnět," řekl Dwyer."A pokud lidé byli v Číně a vrátí se nemocní, měli by si nechat udělat PCR test. A pokud bude pozitivní, lze jej sekvenovat, abychom pochopili, jaké varianty se tam vyskytují."