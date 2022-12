Čechy – idylický skanzen

30. 12. 2022 / Wenzel Lischka

čas čtení 4 minuty

Již dlouhou dobu se zabývám obsedantní myšlenkou, zda bychom my Čechové neměli jít raději cestou idylického skanzenu, než se štvát za nedostižným vědeckotechnickým pokrokem, který nás tak příšerně vyčerpává a ničí.

Uvedenou myšlenku testuji ve svém okolí, a podle potměšilých nebo pošetilých reakcí spoluobčanů zjišťuji, že je zcela správná. Buď se uvědoměle vrátíme k feudalismu, nebo nás k tomu donutí III. světová válka.

Nechci milé čtenáře BL unavovat rozsáhlým výčtem argumentů, které hovoří v prospěch zmíněné myšlenky. Předpokládám, že jsou natolik dostatečně inteligentní, že mohou uvažovat naznačeným směrem sami.



Například. Abychom soutěžili s Čínou ve vědeckotechnickém pokroku, považuji za holý nesmysl a šílenství. U nás například, osobní vlaky přece nikdy nebudou jezdit 300 km/hod., natož abychom měli rychlíky jedoucí 2000 km/hod., a zkoumali možnosti rychlovlaků s rychlostí 4000 km/hod.

U nás jsou železnice pořád z doby Rakousko-uherské monarchie, a kromě několika chabých výjimek jiné určitě nikdy nebudou. (Údaje čerpány z časopisu ČD. Není podivné, že vedení ČD takto provokuje cestující naštvané každodenním zpožděním vlaků a výlukami?)

Naší prostonárodní povaze lépe vyhovuje idylický skanzen. Dalším dobrým příkladem jsou třeba Pražáci, kteří vzdor svému uplatnění v moderním stylu zaměstnání tak převelice rádi chalupaří a dávají do pořádku své venkovské chalupy, zatímco venkov předtím pragocentricky obrali na kost.

Nebo. Bohatí superobčané, aby nebyli společensky vyřízení, si začasté pořizují koně, a relaxují kydáním jejich hnoje. Technokraté netráví volné chvíle v kancelářích, ale prchají do přírody, kterou technokraticky ničí. Ze zaměstnání, které člověk vykonává rád, přece nikam neprchá, neboť v něm rád tráví i volné chvíle, a dokonce i bydlí. Připadá vám to pošetilé?

Vědeckotechnický pokrok vytváří nezaměstnanost, stres, civilizační choroby, psychická traumata, mentální demenci a mnohá jiná neštěstí, kterých se mnozí občané chtějí zbavit přírodním způsobem života. Zahradničí a chovají v paneláku psy, kočky, děti a vnoučata. Mají rádi morčata. Možná také znáte nějaké občany, kteří pěstují na balkoně mrkev a chovají tam slepice?

Někteří občané jsou z technokratického života tak vystresovaní, že raději kvůli adrenalinu hazardují se životem - např. šplhají na strmé skály nebo lezou do vysokých hor, aby zde případně nalezli i místo svého posledního odpočinku.

Nebo. Nebylo by lepší se vrátit ke koňské a pěší dopravě? Vždyť jsme z těch automobilů a mobilů již úplně vyřízení. Všichni z toho máme vadu nohou a chůze, špatně vidíme a slyšíme.

Nebo. My venkované chvátáme do Prahy tzv. na otočku, abychom se za chvíli po vyřízení účelu návštěvy ihned vrátili domů. A potom abychom neznali Prahu mnohem hůře než kdejaký turista z Číny nebo Japonska. Cožpak si můžeme dovolit týden pobývat v hotelu v Praze a za vysoké poplatky si prohlédnout národní památky? Vždyť by nás to na rok finančně zruinovalo. Takto nás finančně celý rok ruinuje Praha. Divte se, cizinci nejezdí do Prahy kvůli zaostalým technickým vymoženostem, pizze, harmburgu a ukradené peněžence, ale kvůli středověkým památkám. Proč jim nevyhovět a nevydělávat na tom?

Už chápete to napětí mezi Prahou a venkovem, když chalupáři Pražáci jsou na venkově každý víkend, kdežto my křupani v Praze málokdy? A když vám tam nevykradou auto, tak vás aspoň na Hlavním nádraží okradou smělí kapsáři.

A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Sami jistě naleznete mnoho důvodů, proč bychom se měli vrátit k nějaké podobě romantického a idylického feudalismu, ale tentokrát na vyšší technické základně.







0