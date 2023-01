Putinovo poselství na konci roku – Přijměte věčnou válku

2. 1. 2023

Nedávná rozhodnutí Vladimira Putina, koho oslovit a komu se vyhnout, odhaluje znepokojivou pravdu o bezprostřední budoucnosti Ruska, upozorňují Irina Borogan a Andrej Soldatov. Nedávná rozhodnutí Vladimira Putina, koho oslovit a komu se vyhnout, odhaluje znepokojivou pravdu o bezprostřední budoucnosti Ruska,

Ruská média se několik týdnů potýkala s nejistotou, protože Kreml nedokázal signalizovat, zda se Putinův výroční projev ve Federálním shromáždění (obě komory parlamentu) uskuteční. Nakonec byl odvolán.

Zrušena byla také tradiční tisková konference lídra na konci roku, poprvé za deset let. A 20. prosince, na Den čekistů, ruský prezident oslavu nestihl a omezil se na videoproslov. Toto není den jako každý jiný; je to každoroční profesní svátek ruských státních bezpečnostních důstojníků a oblíbený Putinův den, protože on sám je bývalý šéf FSB. V tomto okamžiku byly fámy v plném proudu.

Nakonec se Putin objevil a vybral si konferenci ministerstva obrany 21. prosince, aby pronesl projev.

Ruský vůdce zněl podrážděně západními protějšky, které údajně znovu a znovu nepochopily jeho logiku ohledně Ukrajiny. Na rozdíl od generálů zde přede mnou, řekl svému uniformovanému publiku, alespoň víte, o čem mluvím. Zpráva byla dostatečně jasná; hlava státu a jeho armáda pochodují v těsném závěsu.

Přesto to nebyla nepřikrášlená chvála. Generálům bylo řečeno, že musí naslouchat hlasům kritickým vůči průběhu války. Armáda věděla, o kom mluví, protože den předtím (na Den čekistů) byl Putin v Kremlu a předával vyznamenání účastníkům války na Ukrajině. Mezi nimi byli prováleční blogeři, kteří mají obrovské množství fanoušků v aplikaci Telegram, nesmírně populární sociální síti v Rusku a jedné z mála, která úřady neblokují.

Pro kremelské pozorovatele to znamenalo mnoho zpráv. Je třeba poznamenat, že Putin se rozhodl trávit čas spíše s blogery než se svými starými kamarády v Lubjance. Téhož dne vytvořil pracovní skupinu pro otázky mobilizace a sociální podpory pro "účastníky speciální operace na Ukrajině" a do skupiny zahrnul prominentní proválečné hlasy telegramu, jako je Semjon Pegov (WarGonzo, kanál Telegram), vojenský korespondent Jevgenij Poddubnyj, který se také těší velké sledovanosti na Telegramu, a bývalý vojenský důstojník Michail Zvinčuk (redaktor kanálu Rybar, který se zaměřuje na válku.)

Tak skončil nejdramatičtější rok Putinova působení v Kremlu, kdy vůdce vzal za své armádu a hlučnou skupinu ultranacionalistů spíše než poslance Dumy nebo média.

Armáda a válka jsou nyní absolutní fixací ruského vůdce. To, že se rozhodl propagovat proválečné kanály Telegramu, potvrzuje podezření, že jediné veřejné mínění, na kterém mu nyní záleží, je názor armády. Svým způsobem se vojenští a proválečtí blogeři Telegramu stali náhražkou ruské společnosti a veřejného mínění obecně.

Putin to měl jasně na mysli, když oslovoval armádu: Neomezoval se na vojenské záležitosti nebo na problémy armády, ale nastínil, co vidí jako budoucnost Ruska jako národa.

Je to budoucnost, která vypadá naprosto děsivě.

Totální válka, která začala v únoru jako údajně krátká vojenská operace s cílem "denacifikovat" Ukrajinu, bude dlouhou válkou. Nic nenaznačuje, kdy a jak by to mělo skončit. Putinův projev nemluvil o žádných nových cílech, ale uvedl, že jde o pokračování konfliktu. Nyní je čas, aby stát a ruský lid přispěli k této válce, řekl.

Putin poté okamžitě vyhověl žádosti ministra obrany Sergeje Šojgua o posílení ozbrojených sil o více než 30 %, z 1,15 milionu na 1,5 milionu bojového personálu. Nový plán také znamená více vojenských jednotek všeho druhu, od výsadkářů po dělostřelectvo a letectvo. Putin se zejména snažil vyvrátit jakoukoli představu, že by tato zvýšení mohla vrátit ruskou ekonomiku zpět na katastrofální cestu, která zničila sovětskou ekonomiku před 30 lety.

Šojgu také oznámil konec "outsourcingu" pro armádu. To znamená odmítnutí strategie, kterou přijal Anatolij Serďukov, předchozí ministr obrany. Serďukov, úředník s finančním zázemím, se snažil učinit armádu finančně a logisticky efektivní a zbavil ji těch prvků, které by mohly být dodány soukromým sektorem. Nyní Šojgu oznámil návrat k sovětskému modelu armády, kde se vše dělá interně.

V této nové realitě, s vyhlídkou na velmi dlouhou válku, byla ruská společnost svým prezidentem označena za bezhlasého dodavatele lidí a zdrojů pro armádu. Parlament, dokonce i takový, jaký dovolil Kreml, poklonkující média a jakákoliv jiná instituce, která by mohla doufat v určitou nezávislost, musí nyní všichni najít způsob, jak zapadnout do této nové reality.

