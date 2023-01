Ukrajinský raketový útok na Ruskem ovládané město Makijivka usmrtil až čtyři sta ruských vojáků

3. 1. 2023

Moskva nezvykle přiznala, že při útoku na budovu školy sloužící jako kasárna v Donbasu v Rusy okupovaném městě Makijivka zahynulo 63 jejích vojáků, přičemž tvrdí, že počet obětí může být vyšší. Ukrajina však konstatuje, že tam zahynulo zřejmě až 400 vojáků

Novoroční útok na komplex v Ruskem ovládaném ukrajinském městě Makijivka zabil desítky nedávno mobilizovaných vojáků vyslaných Moskvou. Byl to jeden z nejsmrtelnějších úderů proti ruským silám od začátku války.



Ruské ministerstvo obrany v pondělí v nezvyklém přiznání uvedlo, že 63 ruských vojáků zahynulo, když Ukrajina zasáhla "objekt dočasného rozmístění" čtyřmi raketami Himars dodanými USA.



Aniž by se k úderu přihlásilo, ukrajinské vojenské velení uvedlo, že ve městě, které se nachází v Moskvou kontrolované oblasti Doněcké oblasti, bylo zabito až 400 ruských vojáků.





I kdyby byly celkové počty nižší, úder v Makijivce by byl jedním z nejsmrtelnějších útoků s účastí branců a zvýší další tlak na vojenské vedení Moskvy.





K útoku údajně došlo poté, co si rekruti po příjezdu do budovy školy hromadně zapnuli mobilní telefony.



Fotografie kolující na sociálních sítích ukazují, jak vypadají trosky budovy v Makijivce, kterou ruská armáda používala jako kasárna. Z budovy nezbylo vůbec nic.







Potíž je, že nově rekrutovaní ruští vojáci byli ubytováni v budově, kde zároveň byl velký sklad munice. Ten po zásahu raketami samozřejmě vybuchl a přispěl k tomu, že budova byla naprosto srovnána se zemí.





Ruští váleční blogeři zuří nad "idiocií" ruských generálů, kteří shromažďují velký počet ruských rekrutů na jediném místě a k tomu ještě těsně vedle skladu munice.





Ruští vojáci v Makijivce byli u místní lidí nesmírně nepopulární, protože před Silvestrem a svou oslavou Nového roku rozkradli z místních obchodů veškerý alkohol a jídlo. Pro starší lidi je obtížné shánět potraviny daleko, uvedli svědci.



Daniil Bezsonov, vysoký představitel Moskvy v Ruskem okupovaném Doněcku, dříve uvedl, že ukrajinská raketa zasáhla dvě minuty po půlnoci na Nový rok odbornou školu v Makijivce, v níž byli ubytováni vojáci."Odborné škole byl zasazen mohutný úder americkými raketami MLRS Himars," napsal Bezsonov v příspěvku v komunikační aplikaci Telegram s odkazem na rakety dodané USA. "Jsou mrtví a zranění, přesný počet zatím není znám."Řada prominentních ruských pro-válečných blogerů a komentátorů naznačila, že počet obětí je vyšší než údaje uváděné ruským ministerstvem obrany."Pokud jde o počet obětí, stále nejsou k dispozici konečné údaje, protože mnoho lidí je vedeno jako nezvěstní (zůstali pod troskami). Každopádně mrtvých a zraněných je mnoho set," napsal na Telegramu Igor Strelkov, ruský ultranacionalistický komentátor a bývalý důstojník rozvědky."To, co se stalo v Makijivce, je strašné," napsal Archanděl Spetznaz Z, další ruský vojenský blogger s více než 700 000 sledujícími na Telegramu."Kdo přišel na nápad umístit personál ve velkém počtu do jedné budovy, kde i hlupák pochopí, že i když ji zasáhnou dělostřelectvem, bude tam mnoho zraněných nebo mrtvých?" napsal. Velitelé se podle něj "zjevně nestarali" o munici, která je na bojišti uložena v nepořádku. "Každá chyba má své jméno."Rybar, populární kanál na Telegramu s vazbami na ruskou armádu, v pondělí, kdy pokračovalo odklízení trosek, uvedl, že zemřelo nejméně 70 lidí a více než 100 bylo zraněno.Útok také vyvolal novou kritiku mezi blogery podporujícími invazi a některými představiteli ohledně stavu ruské armády a rozhodnutí využít k ubytování vojáků civilní infrastrukturu."Ubytování personálu v budovách namísto v krytech přímo napomáhá nepříteli. Ze situace v Makijevce je třeba vyvodit ty nejtvrdší závěry," napsal Andrej Medveděv, ultrakonzervativní novinář, který je místopředsedou moskevského městského parlamentu.Vladlen Tatarskij, vojenský blogger, s nímž se Putin v září setkal v Kremlu, ve svém příspěvku na Telegramu vyzval k tribunálu pro ruské vojenské vedení a označil nejvyšší důstojníky Moskvy za "nekvalifikované idioty".Přiznání Ruska k desítkám mrtvých při jednom incidentu nemá téměř obdoby. Moskva zřídkakdy zveřejňuje údaje o svých obětech, a pokud tak učiní, jsou tyto údaje obvykle nízké - v dubnu, kdy Ukrajina potopila ruský vlajkový křižník Moskva, přiznala Moskva pouze jednoho mrtvého ze stovky členů posádky.Nedělní smrtící úder přišel den poté, co ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov prohlásil, že Kreml plánuje uzavřít hranice a vyhlásit druhou vlnu masové mobilizace na začátek ledna. Kreml předtím popřel, že by existovaly plány na zahájení nového mobilizace rekrutů.Na veřejnosti se objevily projevy hněvu občanů nad způsobem, jakým byla první vlna mobilizace provedena, včetně stížností, že branci nejsou dostatečně připraveni a vybaveni.Mezitím Moskva pokračovala v bombardování Ukrajiny a zahájila několik vln útoků ruských dronů, které se zaměřily na kritickou infrastrukturu v Kyjevě a okolních oblastech.Při nočních úderech byla poškozena zařízení energetické infrastruktury, což způsobilo výpadky elektřiny a vytápění, uvedl v pondělí starosta Kyjeva Vitalij Kličko.Zdroj v angličtině ZDE