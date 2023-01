Rusko: Návrat politiky se odehraje v rámci protizápadního konsensu

2. 1. 2023

Většina pozorovatelů se zaměřila na střet mezi Kremlem, který udělal vše, co bylo v jeho silách, aby podpořil protizápadní vlastenecký konsenzus, a těmi několika zbývajícími Rusy, kteří nejsou součástí tohoto konsenzu, píše Alexej Makarkin.

Ale skutečným příběhem posledních měsíců byl vznik nesouhlasu nikoli proti tomuto konsensu, ale nesouhlasu uvnitř něj, přičemž různé frakce zaujaly různé postoje k tomu, jak jej nejlépe implementovat. Tyto dělící linie pravděpodobně umožní znovuobjevení se politiky v Rusku.

V rámci "vlasteneckého" konsensu se objevila skutečná debata o tom, co dělat s těmi, kteří uprchli z Ruska, aby se vyhnuli vojenské službě. Politická racionalita naznačuje, že nespokojení lidé v zahraničí jsou pro úřady méně nebezpeční než ti, kteří zůstávají v zemi, nicméně existuje emocionální touha potrestat ty, kteří porušili konsenzus.

Vznikly dva tábory, z nichž jeden chce drakonické tresty a druhý se chová racionálněji. To by nemělo nikoho překvapit v době, kdy ještě není rozhodnuto. Přesně tak dochází k návratu politiky – ne na nějakém akademickém semináři o alternativách, ale spíše ve vyprávění o tom, jaká míra brutality by měla být aplikována.

Dalším znakem toho, že se politika nevrací proti konsensu, ale v jeho rámci, jsou měnící se pozice, které obsazují různé osobnosti veřejného života. Dmitrij Medveděv, dlouho typický "systémový liberál", nyní zdůrazňuje svůj radikální patriotismus. Ruští imperiální nacionalisté obdivují Ramzana Kadyrova a Jevgenij Prigožin je nyní obchodníkem, který dokáže zaútočit na guvernéra.

Takové kroky se nemusí zdát příliš důležité, ale nepochybně jsou předzvěstí nové politiky v Rusku, v níž je předvídatelnost minulosti rychle nahrazována a obnovována, protože staré aliance a zájmové skupiny se rozpadají a vznikají nové. Tento trend je třeba pečlivě sledovat.

Zdroj v ruštině: ZDE

