Tanky, co nejsou tanky: Zaklínání Ukrajinu nezachrání

5. 1. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Podle vyjádření Volodymyra Zelenského a Emmanuela Macrona dodá Francie ukrajinským obráncům "lehké tanky". - Potíž ovšem spočívá v tom, že poté, co v 80. letech vyřadila ze služby typ AMX-13, francouzská armáda už více jak tři dekády žádné lehké tanky ve výzbroji nemá.



O čem je tedy řeč? Oba politici mají zjevně na mysli francouzské bojové vozidlo AMX-10 RC z výzbroje "kavaleristů" vybavené středotlakým kanónem ráže 105 mm, tedy standardní ráže západních tanků z doby zavedení do výzbroje, tj. ze 70. let minulého století - ovšem s méně výkonnou municí. Zkratka v závěru typového označení znamená "Roues-Canon", tj. "kanón na kolech". Lehce pancéřované kolové AMX-10 RC je tedy možno korektně označit jako "průzkumné kanónové bojové vozidlo" nebo s přihmouřením oka jako "stíhač tanků" (u vědomí toho, že skutečné kanónové stíhače tanků z výzbroje světových armád postupně vymizely po zavedení protitankových řízených střel). Žádné kolové vozidlo bez pásového podvozku však nelze korektně označovat za "tank".

Modernizované verze vozidla AMX-10 RCR s výkonným elektronickým a optickým vybavením by mohly za příznivých podmínek úspěšně bojovat s ruskými tanky starších modelů, zejména se stále častěji se vyskytujícími muzeálními T-62. Ovšem obecně se k protitankovému boji nehodí a nedokážou v něm běžně obstát, protože postrádají odolnost vůči přímé i nepřímé palbě protivníka.

AMX-10 RC s využitím moderních senzorů dohlédne dále než zastaralé ruské tanky a dokáže je podkaliberní municí zničit na vzdálenost větší než 2 000 m, přičemž T-62 měly díky slabému systému řízení palby praktický účinný dostřel kolem 1 000 m. Ukrajinský průzkumník by tedy mohl úspěšně nasadit taktiku "shoot and scoot", tj. několikrát vystřelit z patřičného odstupu a zmizet, než si protivník stihne vyžádat dělostřeleckou podporu (která by francouzské vozidlo snadno zničila). S novějšími, lépe vybavenými a pancéřovanými verzemi tanků T-72, T-80 a T-90 si ale vozítko tímto způsobem neporadí. Dokážou ho detekovat na srovnatelné vzdálenosti a pro jejich děla ráže 125 mm by bylo snadnou kořistí.

Je jistě dobré, pokud ukrajinští obránci získají tato výkonná průzkumná vozidla. Ocení zejména jejich optoelektronické vybavení, jaké na většině toho, s čím běžně jejich průzkumníci pracují, rozhodně nenajdeme. Jako "oči" tankových jednotek, jejichž vozidla jsou vesměs vybavena horšími infračervenými senzory než moderní ruské protějšky, by AMX-10 RC také nebylo k zahození.

Jaký má ale smysl tvrdit, že AMX-10 RC je "tank"?

Toto hraní se slovíčky zcela nepochybně míří proti Berlínu - a kancléři Olafu Scholzovi osobně. Ten se neustále vymlouvá, že prý žádná západní země nedodala Ukrajině moderní západní tanky - a tedy prý nemůže vyslyšet prosby Kyjiva, aby poskytl německé tanky Leopard 2, pokud tak neučiní i ostatní spojenci.

Je ovšem dávno jasné, že Scholz tanky Ukrajině prostě dodat nechce, i kdyby kvůli tomu ruská armáda měla znova stát na Seelowských výšinách v Braniborsku. Že ani jiné země NATO nedodaly novější tanky je čtvrtá nebo pátá výmluva v pořadí. Scholz nemá v úmyslu Leopardy dodat a většina Němců s ním souhlasí v názoru, že dodány být nemají. Prý by to špatně vypadalo, kdyby německé tanky znova bojovaly proti ruským. Vyvolávalo by to špatné historické reminiscence a kdesi cosi.

Macron se sice může kvůli AMX-10 RC tvářit, že Francie v podpoře Ukrajiny předstihla Německo, a Zelenskij bude prohlašovat, že "alespoň jedna západní země dodala moderní západní tanky" - se Scholzem to však s pravděpodobností hraničící s jistotou nijak nehne.

Za prvé, slovní ekvilibristiku kolem "lehkých tanků" nelze dlouho udržet. Za druhé, Scholz si prostě vymyslí další výmluvu. Veřejné mínění stojí většinově na jeho straně a voličům tedy nemusí vysvětlovat, proč neustále mění důvody, ačkoliv postoj zůstává stále stejný.

Zaklínání Ukrajinu nezachrání. Pomoci může snad jen iniciativa finských a možná i dánských zákonodárců, která slibuje vyústit v dodávky malého množství tanků Leopard 2 z výzbroje zmíněných zemí Ukrajině.

V takovém případě musí sice Berlín pořád schválit reexport německých výrobků - jenomže to primárně závisí na ministerstvu zahraničí řízeném Annalenou Baerbockovou (Zelení), nikoli na kancléři Scholzovi (SPD). A Baerbocková v tomto bodu se Scholzem zjevně nesouhlasí.

Snaha za každou cenu zablokovat dodávky moderních tanků Ukrajině by pak od Scholze vyžadovala tak bezprecedentní úroveň politické aktivity, jakou jsme u něj od začátku války ještě nezažili.

