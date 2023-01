Dotaz pánům Hořejšímu, Stropnickému a Kavanovi: Co si myslíte, že se asi stane, až budou splněny požadavky vaší petice?

8. 1. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Útok ruské armády fosforovými bombami proti městu Cherson, sobota 7. 1. 2023. K útoku došlo během tzv. vánočního příměří vyhlášeného Vladimírem Putinem. Užívání fosforových bomb proti civilnímu obyvatelstvu je jedním z desetitisíců válečných zločinů, které páchá kriminální a prolhaná Putinova vláda.



Russia's incendiary attack on Kherson last night



"Fortunately, no one was injured"

📹https://t.co/Her7t9KRbh pic.twitter.com/sKqcJHk5J1 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) January 8, 2023



Apel na sponzory petice, požadující zastavení zahraniční vojenské podpory pro Ukrajinu: Můžete prosím vysvětlit, co si představujete, že se stane, pokud Západ přestane vojensky podporovat Ukrajinu proti brutální ruské agresi, agresi režimu, který je založen na absolutní kriminalitě, který porušil dosud všechny uzavřené mezinárodní dohody a který otevřeně hovoří o nutnosti vyvraždit miliony Ukrajinců, a anexi "našich jižních provincií", aby Rusko "nebylo ohroženo"?

Sledujete ruská média? Vnímáte kult smrti, který je vštěpován ruským vojákům? Zaznamenáváte, že Rusko otevřeně hovoří o nutnosti vojensky si podrobit celou východní Evropu? Nebojíte se bombardování českých měst?



Velmi by nás zajímalo, co si představujete, že se stane, až budou požadavky vaší petice splněny. Prosíme, rozepište podrobněji svou představu, k jakým podle vás dojde krokům. Rádi zveřejníme. Děkujeme. Jan Čulík

PS. Ono je mimochodem docela pravděpodobné, že požadavky této petice budou časem mezinárodně splněny. Putin počítá se zradou a s nedostatkem výdrže západních společností. Koho by zajímalo nějaké vyvražďování nějakých národů? V Africe se to děje běžně a nikomu to nevadí. Proč by se rozsáhlé vraždění nemělo pod tlakem signatářů této petice tolerovat i v Evropě?

Tak trochu mi to celé připomíná masakr na olympijských hrách v Mnichově v roce 1972. Byl tam vyvražděn izraelský tým sportovců. Česká média o masakru referovala tak, že československé olympijské delegace se to nijak netýkalo a "československý tým sportovců nerušeně pokračoval v tréninku".



Jsou opravdu dobré důvody se bát.



Do novinářského mailu mi dorazila petice od Matěje Stropnického, kterou zatím podepsalo několik desítek lidí. Asi vyvolá velkou polemiku. Jako zpravodajský novinář ji sem dávám pro informaci, většího komentáře se zdržuji. Podpis bych ale nepřipojil. https://t.co/Q4wfUaUPNd pic.twitter.com/477x2a60S8 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 8, 2023











1