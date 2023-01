Írán celosvětově odsouzen za popravu dvou mladých mužů

8. 1. 2023

Po smrti Mohammada Mahdího Karámího a Seyyeda Mohammada Hosseiniho vyzývají účastníci boje proti íránské autokracii k větší celosvětové akci





Írán vyvolal mezinárodní odsouzení poté, co popravil dva muže za údajné zabití příslušníka polovojenských sil v listopadu během protestů vyvolaných smrtí mladé ženy ve vazbě.



Nejnovější popravy v Íránu zdvojnásobily počet dosud popravených v souvislosti s celonárodními protesty. V prosinci byli odsouzeni k trestu smrti dva muži, což vyvolalo celosvětové pobouření.



"Mohammad Mahdí Karámí a Seyyed Mohammad Hosseini, hlavní pachatelé zločinu, který vedl k mučednické smrti Ruhollaha Ajamiana, byli dnes ráno oběšeni," uvedla v sobotu soudní tisková agentura Mizan Online.



Úřad OSN pro lidská práva odsoudil popravy, které podle něj následovaly po "nespravedlivých procesech založených na vynucených přiznáních".



"Vyzýváme Írán, aby zastavil všechny popravy," uvedl na Twitteru.



Britský ministr zahraničí James Cleverly popravy odsoudil a vyzval Írán, aby "okamžitě ukončil násilí proti vlastnímu lidu".



"Poprava Mohammada Mahdího Karámího a Sejeda Mohammada Hosejního íránským režimem je odporná," uvedl Cleverly na Twitteru. "Spojené království se důrazně staví proti trestu smrti za všech okolností."



Americké ministerstvo zahraničí "co nejdůrazněji odsoudilo" to, co označilo za "fingované soudní procesy a popravy" těchto mužů.



"Tyto popravy jsou klíčovou součástí snahy režimu potlačit protesty," uvedl na Twitteru mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price. "Pokračujeme ve spolupráci s partnery v úsilí o vyvození odpovědnosti za brutální potlačení íránských represí."



Írán oběsil dva muže za údajné zabití příslušníka bezpečnostních sil během celonárodních protestů, které začaly po smrti dvaadvacetileté kurdské Íránky Mahsy Amíníové loni v září.



Evropská unie uvedla, že je popravami "zděšena".



"Je to další projev násilného potlačování civilních demonstrací íránskými úřady," uvedl mluvčí šéfa zahraničních věcí bloku Josep Borrell a vyzval k okamžitému ukončení rozsudků smrti nad protestujícími.



Íránský soud první instance odsoudil oba muže k trestu smrti počátkem prosince, uvedl a v úterý nejvyšší soud rozsudky smrti potvrdil, přičemž je obvinil ze zabití Adžamjána 3. listopadu.



Obětí byl člen milice Basídž - napojené na Sbor islámských revolučních gard - který zemřel v Karadži západně od Teheránu.



Prokuratura již dříve uvedla, že sedmadvacetiletý Adžamian byl svlečen do naha a zabit skupinou truchlících, kteří vzdávali hold zabitému protestujícímu Hadisovi Nadžafimu.



Karamiho rodiče v prosinci zveřejnili video, v němž žádají úřady, aby ušetřily jeho život.



"Uctivě žádám justici, prosím vás, žádám vás ... abyste z případu mého syna odstranili trest smrti," řekl Mashallah Karami.



Popsal svého syna jako bývalého člena národního týmu karate a íránským médiím řekl, že rodinný právník neměl přístup ke spisu.



Podle Mohamada Aghasiho, jeho příbuzní chtěli, aby se případem zabýval, nebylo Karamimu umožněno poslední setkání s rodinou a na protest se zřekl jídla a vody, jak uvedl ve svém vyjádření na Twitteru.



Mahmood Amiry-Moghaddam, šéf organizace Iran Human Rights se sídlem v Oslu, uvedl, že oba muži "byli podrobeni mučení, odsouzeni po fingovaných procesech ... bez minimálních standardů řádného procesu".



Nazanin Boniadiová, britská herečka íránského původu a velvyslankyně Amnesty International ve Spojeném království, na Twitteru uvedla, že "politická cena íránských poprav" se musí zvýšit.



Organizátoři kampaně po posledních popravách vyzvali k důraznějším mezinárodním opatřením.



Centrum pro lidská práva v Íránu se sídlem v New Yorku uvedlo, že země musí odvolat své velvyslance z Íránu a vyzvat k moratoriu na popravy a státní násilí proti pokojnému disentu.



"Truchlíme jako národ," uvedl v příspěvku na Twitteru významný disident žijící v USA Masih Alínežád. "Pomozte nám zachránit ostatní."



Íránské úřady zatkly tisíce lidí v rámci vlny demonstrací, která začala smrtí ve vazbě Aminiové, kterou mravnostní policie zatkla za údajné porušení přísných pravidel oblékání žen.



Od začátku protestního hnutí soudy v souvislosti s demonstracemi odsoudily 14 lidí k trestu smrti, jak spočítala agentura France-Presse na základě oficiálních informací.







Čtyři z nich byli popraveni, dvěma trest potvrdil nejvyšší soud, šest čeká na nový proces a další dva se mají právo se odvolat.







