USA: Kevin McCarthy konečně zvítězil - až v 15. volbách předsedy Sněmovny reprezentantů

7. 1. 2023

čas čtení 3 minuty

Těsný výsledek každých voleb dává obrovskou sílu extremistům. Tak se tomu stalo i v tomto případě



Kalifornskému republikánovi se po týdnu vyjednávání a ústupků podařilo naklonit si na svou stranu své odpůrce z řad tvrdé pravice



Republikánský lídr Kevin McCarthy byl v dramatickém nočním hlasování konečně zvolen předsedou Sněmovny reprezentantů Kongresu USA poté, co potlačil několikadenní vzpouru bloku krajně pravicových konzervativců a na historicky 15. pokus se konečně zmocnil předsednického kladívka.

Kevin McCarthy byl po patnácti pokusech zvolen do čela dolní komory amerického Kongresu. Jeho projev v nové roli ale zcela zastínil projev lídra demokratické menšiny Hakeema Jeffriese. Nový Obama, příští hvězda americké politiky. — Jiří Pehe (@JiriPehe) January 7, 2023











McCarthyho nástup do funkce předsedy sněmovny přišel po 14 porážkách a řadě ústupků ultrakonzervativním zákonodárcům, které by výrazně oslabily jeho moc a zároveň posílily jejich vliv na novou, těsnou republikánskou většinu ve sněmovně.







Vleklý boj ochromil nový Kongres a odhalil hluboké rozpory v rámci Republikánské strany ve Sněmovně reprezentantů, které předznamenaly, že nově zvoleného předsedu čekají dva roky plné otřesů. Konflikt znamenal, že se poprvé za sto let nepodařilo zvolit předsedu Sněmovny hned v prvním hlasování.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

352

Podívaná skončila ohromujícím způsobem během napjatého nočního zasedání na půdě Sněmovny reprezentantů, které propuklo v křik a ukazování prstem. Jeden z republikánských zákonodárců musel být fyzicky zadržen svým kolegou. Krutá bitva o křeslo předsedy, nejdelší od roku 1859, však skončila krátce poté, co poslední zbývající odpůrci změnili své hlasy na "přítomný", čímž snížili hlasovací práh a umožnili McCarthymu zajistit si post.Konečný výsledek hlasování byl 216-212, přičemž demokraté hlasovali pro svého lídra Hakeema Jeffriese.Rozzářený McCarthy objal členy svého týmu a spojence, kteří při něm stáli po celou dobu několikadenní ságy. V sále i na galeriích nad ním, kde hlasování sledovali rodinní příslušníci, propukl jásot. Vystoupil na řečnický pult, zvedl kladívko a dvakrát do něj rázně udeřil. "To bylo snadné, co?" řekl a vyvolal smích."Můj otec mi vždycky říkal, že nezáleží na tom, jak začneš, ale jak skončíš," pokračoval McCarthy a prohlásil: "Teď začíná tvrdá práce."Demokraté ve Sněmovně reprezentantů zůstali až do posledního hlasování jednotní za Jeffriesem, kongresmanem z New Yorku. Ve znamení "okamžiku přechodu" po čtyřech letech demokratické kontroly nad Sněmovnou Jeffries prohlásil, že demokraté se budou snažit spolupracovat s republikány, kde to bude možné, ale slíbili, že vždy upřednostní "americké hodnoty před autokracií".Joe Biden poblahopřál McCarthymu k získání předsednického křesla a vyzval novou republikánskou většinu ve Sněmovně reprezentantů, která touží vyzvat jeho administrativu k dlouho slibovaným předvoláním a vyšetřováním, aby "vládla zodpovědně".