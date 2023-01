Ruská agrese na Ukrajině: Rusko a Wagner pravděpodobně kontrolují většinu města Soledar, domnívá se britské ministerstvo obrany

10. 1. 2023

čas čtení 12 minut

Bývalý velitel NATO generál sir Richard Shirreff: "Jediná věc, kterou Rusové respektují, je síla."



- V Soledaru nezůstaly téměř žádné zdi, říká Zelenskij, pokračují prudké boje





- Rusko jmenovalo generálplukovníka Alexandra Lapina novým náčelníkem generálního štábu pozemních sil země, uvedla státní tisková agentura TASS.



Jeho jmenování přichází navzdory ostré kritice jeho působení na Ukrajině ve funkci velitele ruského centrálního vojenského okruhu, uvádí agentura Reuters.



Byl kritizován spojenci Vladimira Putina poté, co byly ruské síly vyhnány z města Lyman na východě Ukrajiny, které je klíčovým logistickým uzlem.

- Pokusy Itálie dodat Ukrajině systém protiraketové obrany se zpozdily kvůli technickým problémům, uvádí agentura Reuters.



"Neexistuje žádná brzda... ale chce to čas, protože existují technické problémy, aby přístroje fungovaly, vojenské velení na tom pracuje," řekl v úterý italský ministr zahraničí Antonio Tajani italskému rozhlasu.



List La Repubblica v pondělí informoval, že rozhodnutí o dodávkách nových zbraní na Ukrajinu bylo odloženo na příští měsíc kvůli politickému napětí, úvahám o nákladech a nedostatku vybavení.



Volodymyr Zelenskij před dvěma týdny po telefonátu s italskou premiérkou Giorgií Meloniovou uvedl, že Řím o dodávkách protivzdušné obrany uvažuje. List La Repubblica však v pondělí uvedl, že Meloniová, která je pevnou stoupenkyní Kyjeva, v této otázce naráží na odpor pravicových spojenců Mattea Salviniho a Silvia Berlusconiho, kteří mají vazby na Moskvu.





- Bývalý velitel NATO generál sir Richard Shirreff konstatuje, že Británie měla Ukrajině darovat tanky "již před několika měsíci".









Povolení ze dne 22. prosince bude "poskytovat komerční televizní vysílání jako komerční mediální instituce", uvedl regulátor.







- Německo nemá v plánu poslat na Ukrajinu tanky Leopard 2, uvedl mluvčí vlády. Robert Habeck, německý ministr hospodářství, v neděli uvedl, že Berlín nemůže vyloučit dodávku tanků Leopard - což jsou těžší bojová vozidla než Mardery - na podporu ukrajinských ozbrojených sil v budoucnu.





V komentáři ke zprávě, že Británie zvažuje vyslání tanků Challenger-2 na pomoc Ukrajině při obraně proti Rusku, Shirreff řekl Nicku Ferrarimu z televizní stanice LBC: "Myslím, že bychom měli vyzvat Putina k blafu ohledně eskalace".Dodal: "Jediná věc, kterou Rusové respektují, je síla. A to byl vždy případ Ruska. Když Rusy převálcujete, stáhnou se. Takže si myslím, že spíše než abychom se obávali eskalace, měli bychom eskalovat více, měli bychom dát Ukrajincům více schopností, protože čím více jim jich dáme, čím rychleji jim je dáme, tím rychleji tato věc skončí."V odpovědi na otázku, zda tanky nepřicgházejí pozdě, řekl: "Je to opožděné. Tyto tanky měly být darovány již před několika měsíci."Měli jsme usilovně pracovat na tom, abychom Ukrajincům poskytli veškerý ozbrojený potenciál, který potřebují pro útočné manévry, a to hned od začátku války. Trvalo to tedy příliš dlouho, ale myslím, že je to případ lepší pozdě než nikdy.""Události na Ukrajině nejsou střetem mezi Moskvou a Kyjevem - jedná se o vojenskou konfrontaci mezi Ruskem a NATO, a především Spojenými státy a Velkou Británií," řekl Patrušev listu Argumenty i Fakty.Podle agentury Reuters Patrušev uvedl, že se Západ snaží Rusko rozbít. "Plány Západu jsou pokračovat v rozdělování Ruska a nakonec ho prostě vymazat z politické mapy světa," řekl."Tváří v tvář vznikajícím vojenským hrozbám je pro nás důležité mít takové ozbrojené síly a speciální služby, aby protivníky Ruska ani nenapadlo, že by s námi mohli bojovat," dodal.napsala agentura Reuters. Tento krok přichází poté, co Západ zavedl cenové stropy.Minulý měsíc Vladimir Putin podepsal dekret, který od 1. února na pět měsíců zakázal dodávky ropy a ropných produktů zemím, které tento limit dodržují.Cenový strop G7 umožňuje zemím mimo EU nadále dovážet námořní ruskou ropu, ale zakazuje lodním, pojišťovacím a zajišťovacím společnostem manipulovat s nákladem ruské ropy po celém světě, pokud se neprodává za nižší cenu, než je cenový strop.ny, informoval generální štáb ukrajinských ozbrojených sil na úterním ranním brífinku.Rusko podle brífinku soustřeďuje své úsilí na dobytí celé Doněcké oblasti tím, že se zaměřuje na východní oblasti Bachmut, Avdijivka a Lyman.Generální štáb uvedl, že Rusko za posledních 24 hodin podniklo osm raketových útoků, 31 leteckých úderů a 63 raketových útoků. Zasažena byla města Charkov, Cherson, Kramatorsk a Očakiv, přičemž zasažena byla i civilní infrastruktura., jak uvádí generální štáb ozbrojených sil.Tento součet, který nebyl ověřen, zvyšuje počet ruských obětí války na 112 470 podle ukrajinských záznamů., uvedlo ministerstvo obrany země.Podle agentury Reuters to ministerstvo uvedlo v úterý ráno: "Posádka fregaty 'Admirál flotily Sovětského svazu Gorškov' provedla cvičení protivzdušné obrany v Norském moři."Vladimir Putin minulý týden vyslal fregatu do Atlantského oceánu, což bylo čteno jako signál Západu, že Rusko neustoupí kvůli válce na Ukrajině.uvádí se v prohlášení na internetových stránkách regulátora.Lotyšsko počátkem prosince zrušilo licenci společnosti TV Rain poté, co byla považována za hrozbu pro národní bezpečnost.Liberálně orientovaná TV Rain neboli Dožď přešla v červenci na vysílání z Lotyšska a dalších zemí poté, co byla nucena uzavřít své moskevské studio po ruské invazi na Ukrajinu.Spojené státy údajně zvažují vyslání bojových obrněných vozidel Stryker na Ukrajinu. Tento krok by mohl být oznámen příští týden, ale konečné rozhodnutí ještě nepadlo, uvádí server Politico s odvoláním na dva zdroje obeznámené se záležitostí.Britské ministerstvo obrany ve své denní aktualizaci zveřejněné před malou chvílí uvádí, že Rusko a Wagner "pravděpodobně kontrolují většinu" Soledaru uprostřed prudkých bojů o toto donbaské město.Ministerstvo uvádí, že Rusko a Wagner v posledních čtyřech dnech zaznamenaly taktický pokrok, který označuje za "vysoce pravděpodobnou snahu obklíčit Bachmut ze severu a narušit komunikační linie".Dodává, že je však "nepravděpodobné, že by Rusko město bezprostředně obklíčilo, protože ukrajinské síly udržují stabilní obranné linie v hloubce a kontrolu nad zásobovacími trasami".Zelenskij zřejmě také spoléhá na to, že si od západních partnerů Ukrajiny zajistí další sofistikované zbraně, aby mohl odrazit útoky a nakonec vyhnat ruské jednotky, uvádí agentura Reuters.V pondělí pokračoval v diplomatickém úsilí a hovořil s Petrem Fialou, premiérem České republiky."Jsem si jist, že naši vojáci na frontě tyto zbraně a vybavení dostanou. Velmi brzy," řekl.Francie, Německo a USA se minulý týden zavázaly poslat obrněná bojová vozidla, čímž splnily dlouhodobou ukrajinskou žádost. Velká Británie poprvé zvažuje, že Ukrajině dodá tanky, uvedla Sky News s odvoláním na západní zdroj. Britské ministerstvo obrany se k tomu nevyjádřilo.uvedl v pondělí poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan.USA uvalily sankce na společnosti a osoby, které obvinily z výroby nebo převodu íránských bezpilotních letounů používaných Ruskem. Bílý dům minulý týden uvedl, že zvažuje způsoby, jak se prostřednictvím sankcí a kontroly vývozu zaměřit na íránskou výrobu bezpilotních letounů se zbraněmi.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí v nočních videopřenosech uvedl, že Bachmut a Soledar se drží navzdory rozsáhlému ničení.Zmínil nové a zuřivější útoky v Soledaru, kde podle něj nezůstaly stát žádné zdi a země je pokryta ruskými mrtvolami."Je to nesmírně obtížné - nezůstaly téměř žádné celé hradby... Díky odolnosti našich bojovníků jsme tam, v Soledaru, získali další čas a další síly pro Ukrajinu," řekl Zelenskij.Ukrajinští představitelé v čele s vrchním velitelem generálem Valerijem Zálužným však varovali, že Rusko připravuje čerstvé jednotky k nové, velké ofenzivě na Ukrajinu, možná i na hlavní město Kyjev.Ruské útoky se v posledních dnech zaměřily na Soledar ve zjevné snaze město odříznout.Dobytí Soledaru, který leží severovýchodně od Bachmutu, by vystavilo ukrajinské síly v oblasti nebezpečí obklíčení a nabídlo by Rusku potenciální přístupovou cestu k tomuto městu.Ve zprávách byli muži jmenováni jako dobrovolníci Andrew Bagshaw a Christopher Parry. Podle Sky News bylo známo, že dvojice naposledy cestovala 6. ledna z Kramatorska do Soledaru.uvedli úředníci. Mezi dvěma ženami, které zahynuly poté, co raketa zasáhla vesnické tržiště v Ševčenkově, asi 80 km jihovýchodně od města Charkov, byla i 60letá žena, uvedla regionální prokuratura.Novináři, kteří město navštívili, nebyli schopni najít důkazy o rozsáhlých ztrátách.Tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov ve čtvrtek pro veřejnoprávní televizi uvedl, že Dmitrij Kozak, zástupce vedoucího ruské prezidentské administrativy, se setkával s evropskými představiteli ve snaze přimět Kyjev k podpisu podle jeho slov nevýhodné mírové dohody.Italská premiérka Giorgia Meloniová čelí při schvalování dekretu o vyslání zbraní na Ukrajinu odporu svých spojenců Mattea Salviniho a Silvia Berlusconiho, uvedl deník la Repubblica, a také otázkám ohledně nákladů a nedostatku vojáků.uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Ministerstvo uvedlo, že Čchin vyzval k úsilí o mírové urovnání krize na Ukrajině.Ruská zmocněnkyně Taťjana Moskalkovová, kterou citovala agentura Interfax, uvedla, že setkání s ukrajinským zmocněncem Dmytrem Lubincem se uskuteční během mezinárodního fóra v Turecku od čtvrtka do soboty. Rozhovory budou pravděpodobně zahrnovat možnost další výměny válečných zajatců.