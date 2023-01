Historie se opakuje nejprve jako tragédie, pak jako fraška: Brazílie přináší svou verzi invaze do Kapitolu

Scény násilí, které vybuchlo v Brazílií, jsou kronikou ohlášené tragédie. Od 31. října, kdy volby udělily Lulovi třetí funkční období, se vzdorné skupiny snažíly zabránit inauguraci nově zvoleného prezidenta. Prvním aktem tohoto divadla hrůzy byl pokus o zablokování řidičů kamionů, jejichž účelem bylo paralyzovat zemi, vyvolat chaos a vynutit si anachronickou vojenskou intervenci. Další činy, jako okupace před kasárnami a Bolsonarovo mlčení tváří v tvář protidemokratickým demonstracím, byly také součástí přípravných aktů k zločinům této neděle.





Tuto neděli bolsonaristické hordy radikalizované sociálními sítěmi a komunikačními bublinami, z velké části živené prezidentem, jeho dětmi a příznivci, explodovaly ve vandalismu a násilí. Akty na tuto neděli organizovaly sociální sítě během minulého týdne s výzvami ke soustředění v Brasílii a São Paulu. V těchto výzvách byly zaručeny doprava, ubytování a jídlo, což ukazuje na skrytou organizaci a bohaté zdroje financování.





Bývalý prezident Jair Bolsonaro se v neděli večer prostřednictvím sociálních sítí vyjádřil k teroristickým činům propagovaným jeho příznivci v městě Brasília. „Pokojné demonstrace ve formě zákona jsou součástí demokracie. Avšak pustošení a invaze do veřejných budov, ke kterým došlo dnes, stejně jako ty, které praktikovala levice v letech 2013 a 2017, unikají pravidlu“, napsal bývalý kapitán. Události z let 2013 a 2017, na které odkazuje, nezahrnovaly pokus o státní převrat ani svržení tří demokratických institucí. Mnohem méně se tehdy počítalo se shovívavostí policie. Při těch předchozích demonstracích byly stovky lidí zraněny zraněními a dokonce jedna reportárka zasažená gumovým projektilem od policisty, který na ni mířil, přišla o oko. Tentokrát se policie – kterou tvoří většinou bolsonaristé – jenom tvářila. Zpočátku byl přítomen pouze tucet policistů, kteří se snažili zadržet tisíce teroristů.





Bylo to provedeno záměrně: za veřejnou bezpečnost zodpovídají jednotlivé státy, nikoli federální vláda, proto ji má na starosti guvernér federálního distriktu, kde se nachází brazilské hlavní město Brasília. Ibaneis Rocha je však Bolsonarovým spojencem, stejně jako jeho nový ministr pro státní bezpečnost Anderson Torres, který byl do minulého měsice Bolsonarovým ministrem spravedlnosti. Je to on, kdo rozhodoval o tom, kolik policistů zasáhne při obraně města během ohlášené velké proBolsonarovy demonstrace, která byla naplánována na tuto neděli. Kromě toho, že nechal policisty několik hodin zcela neaktivní, odcestoval Torres v sobotu na návštěvu Bolsonara na Floridě, kam se ten přestěhoval několik dní před koncem svého funkčního období. Zpočátku se Bolsonaro chystal do Mar-a-Lago, které vlastní Donald Trump, ale denní sazba 10 000 USD ho přiměla změnit názor a přestěhoval se do domu brazilského boxera (který získal privilegia od jeho vlády). .





Kvůli tomuto opomenutí bylo oficiálně požádáno o Torresovo zatčení a předseda Nejvyššího soudu Alexandre de Moraes rozhodl o pozastavení pravomocí guvernéra Ibaneise na 90 dní, během nichž bude mít jeho funkci na starosti federální vláda.





Americký precedens nenechává žádné pochybnosti: útočníci na Kapitol jsou vyšetřováni. Stovky z nich jsou už ve vězení, někteří s vysokými tresty až do deseti let. Moraes je známý tím, že je neústupný v oblasti vymáhání práva a roky byl Bolsonarovým hlavním terčem. Xandão (Velký Alexandre) je kapitánův Golem. Od chvíle, kdy zasahující agent, kterého si Lula vybral, začal koordinovat práci policie, bylo zatčeno kolem 300 bolsonaristů. V pondělí ráno dalších 1200.

Dvě století dělí sedm dní mezi Brazilci, kteří v neděli znesvětili demokracii, a těmi, kteří přišli minulou neděli na Lulovu inauguraci.. Nynější brazilští zločinci, kteří se pokusili o státní převrat vidí černé, domorodce a lidi LGBTQ+ jako nepřítele, kterého je třeba vyhladit. I když někteří z těchto násilníků jsou chudí, černí, gayové, ženy... Většina z nich je nebo si myslí, že jsou stereotypem zatraceného bílého muže. Tento mnohostranný tavicí kotlík má kromě naprosté neschopnosti vnímat jinakost společnou ještě jednu věc: nenávist. Navíc je to heterogenní skupina, ve které jsou i lidi, kteří hledají kontakt s mimozemšťany přes mobilní telefony. Je to skupina, pro kterou byly hlasovací strojky zmanipulované, a všichni bez výjimky věří v Mesiáše Bolsonara. V tomhle koši teroristů je všechno: hlavně zbabělci (ti, co financovali převrat a zůstali doma a na sociálních sítích) a pitomci.

Zdá se, že tento neúspěšný převrat naplánoval v Disneylandu Kačer Donald. Nebýt peněz těch, kteří to financují, nebylo by to nic jiného než vymyšlený plán převzetí moci. Ale pro pokus realizovat ho existovalo základní palivo. Rozhodující a nejhrozivější přitěžující faktor: nečinnost bezpečnostních sil. Vojenská policie, silniční policie, armáda ozbrojených sil se právě v tuto chvíli stávají institucemi bez kreditu. V Brazílii lidé už nevěří, že by měly zájem bránit ústavu a stát. To, čeho jsme svědky, je, že příslušná část justice a veřejného ministerstva se zostudila tím, že otevřeně manifestovala ve prospěch Bolsonara a proti Lulovi.

Otázkou, na kterou bude muset historie v krátké době odpovědět, je, proč se ozbrojené síly nepustily do pokusu o převrat. Rozhodnutí armády, zda se pustit do převratu nebo ne, může ležet mimo Brazílii. A přišlo v rychlých, veřejných zprávách od dvou hlavních západních vůdců. Americký prezident Joe Biden na Twitteru psal „Odsuzuji útok na demokracii a na pokojné předání moci v Brazílii. Brazilské demokratické instituce mají naši plnou podporu a vůle brazilského lidu nesmí být podkopávána. Těším se na pokračování spolupráce s Lulou“. Emmanuel Macron z Francie byl ještě kratší a přímější: „Musí být respektována vůle brazilského lidu a demokratických institucí! Prezident Lula může počítat s bezpodmínečnou podporou Francie“, napsal dvě hodiny před Bidenem. V diplomatickém prostředí má slovo „bezpodmínečné“ váhu, která přesahuje zdravý rozum a je schopna přimět armádu, aby si to dvakrát rozmyslela.

Neuspěla ani výzva stoupencům bývalého prezidenta Bolsonara, aby toto pondělí zablokovali ropné rafinérie a distributory pohonných hmot, a vyvolali tak krizi nedostatku. Před několika dny zveřejněné výzvy na sociálních sítích měly davy před rafineriemi v zemi zablokovat přístup cisteren k základnám rafinerií a distribučních společností. Myšlenka byla taková, že bez paliva se země zastaví a dojde k vojenskému převratu.

Kromě zničení veškerého nábytku, rozbití všech oken a dokonce i vytrhání koberců z ústředí výkonné, zákonodárné a soudní moci teroristé zničili i velmi významná umělecká díla. Prostě rozstříhali nebo rozbili historické obrazy nejvýznamnějších brazilských a latinskoamerických umělců. Hodiny Balthazara Martinota byly například zničeny — staré hodiny ze 17. století byly darem francouzského dvora Domu João VI. Martinot byl hodinář Ludvíka XIV. Od tohoto autora existují pouze dvoje hodiny. Druhé jsou vystaveny v paláci ve Versailles, ale jsou jen poloviční než kus, který byl zcela zničen útočníky z Plateau. Hodnota tohoto kusu je považována za nadstandardní. Intelektuální barbarství fanoušků extrémní pravice je univerzální rys. Oni nenávidí umění a kulturu, vzdělání. Jsou to potlačovaní primitivové, žízní po autokratických vůdcích, kteří jim usnadňují pochopení světa.





V prosinci digitální influenceři vyzvali příznivce Bolsonara (v žertu), aby se zaregistrovali na armádní stránce s názvem Reserva Pró-Ativa. Přihlášení slouží pouze k odběru týdenního bulletinu s novinkami z kasáren, ale bylo propagováno jako údajné civilní narukování proti zvolené vládě. Za čtrnáct dní, od 5. prosince do 20. prosince, zmobilizovala falešná výzva podle údajů armády 169 156 lidí. Dosah zprávy donutil armádu zveřejnit poznámku, která zakázala toto „chybné předvolání“ a vysvětlila, že stránka nemá jinou funkci než zasílání newsletteru.

Po invazi stoupenců Donalda Trumpa nespokojených s volební porážkou do Kongresu Spojených států 6. ledna 2021 tehdejší prezident Jair Bolsonaro prohlásil, že pokud by tištěný hlas nebyl zaveden v roce 2022, Brazílie by měla „horší problém“. než Spojené státy americké“. Tuto neděli hrozbu zvládla.