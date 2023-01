Ruská zpravodajská válka sílí aneb Nepřekvapivé zjištění

11. 1. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Pokud byste si mysleli, že jednorázovým vypovězením desítek agentů s diplomatickým krytím se SRN zbavila ruských podvratných aktivit – nebo, podle stejné logiky, že se obdobnými kroky zbavila ruského vlivu ČR – byli byste na velkém omylu. Zpravodajští důstojníci na ambasádě představují pouze nejvyšší výkonné patro zpravodajské sítě, zatímco špinavá práce v terénu závisí na tzv. ilegálech. To bývají lidé bez oficiálního krytí, kteří v případě odhalení nejsou označeni za „personu non grata“ a vyhoštěni ze země. Ilegály v podobných případech čeká normální zatčení a vězení. V nejlepším případě pak mohou doufat v budoucí výměnu za jiného agenta.

Jestliže Rusko přišlo v Německu dočasně o 40 zpravodajských důstojníků vypakovaných z velvyslanectví, znamená to, že dohromady mohli řídit síť dalších asi 200-400 osob v terénu. A tyto osoby přirozeně s odjezdem svých řídících důstojníků nikam nezmizely. Jen se na pár měsíců ocitly v situaci, kdy jim neměl kdo oficiálně předávat nové úkoly. Ruská strana musela chvíli hledat způsoby, jak ilegály znova kontaktovat a dostat pod kontrolu. Přesně to se teď snaží dokončit. V Německu, v České republice, na celém Západě.

Rusko se vrací k tomu, co by mělo umět

Zatímco na ukrajinské frontě po ruském vyklizení Chersonu víceméně panuje pat, vůbec to neznamená, že by Kreml byl s takovým stavem smířen. Podle Kyjiva už někdy v únoru nebo březnu nelze vyloučit další pokus o ruskou ofenzívu provedenou částí mobilizovaných záloh, nejpravděpodobněji z běloruského území.

Taková ofenzíva by proběhla v podmínkách, kdy je provoz ukrajinské společnosti dlouhodobě zatěžován opakovanými saturačními útoky s pomocí desítek střel s plochou dráhou letu a íránských „sebevražedných dronů“ Šáhid. A to by mohlo omezit schopnost ukrajinských úřadů i vrchního velení rychle reagovat na měnící se situaci obdobně, jako to dokázaly během pokusu o útok na Kyjiv na jaře roku 2022.