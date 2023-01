Rusko provedlo v sobotu dva masivní raketové údery na Ukrajinu, při kterých zahynulo nejméně pět lidí

14. 1. 2023

Cílem útoku, při němž bylo zraněno 39 lidí, byla ukrajinská energetická infrastruktura, uvedly úřady

Rusko v sobotu provedlo dva masivní raketové údery na Ukrajinu, při nichž byl zničen obytný blok ve městě Dnipro v jižní části země, kde zemřelo nejméně pět lidí a 39 bylo zraněno. Záchranáři na místě stále odklízejí trosky.



Cílem útoku, jak uvedly ukrajinské úřady již dříve v sobotu, byla ukrajinská energetická infrastruktura, což je pokračování strategie, která má zemi nechat bez proudu a omezit její bojeschopnost.



Při druhém odpoledním útoku zasáhla jedna raketa devítipatrový dům v Dnipru a zničila celý úsek budovy. Podle zástupce vedoucího prezidentské administrativy Kyryla Tymošenka záchranáři dosud vyprostili z trosek 15 těl a pracují na vyprošťování dalších. Zveřejnil fotografii jeřábu a uvedl, že lidé, kteří jsou stále ve svých bytech, používají své telefony, aby upoutali pozornost záchranářů.



Tymošenko na Telegramu dodal, že blok dobře zná, protože se v něm narodil a žil v jeho blízkosti. "Odklízením trosek strávíme celou noc," řekl Tymošenko na místě.





Šéf dněperské regionální správy Valentyn Rezničenko uvedl, že zahynulo pět lidí a 39 osob bylo zraněno, včetně šesti dětí.





Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maliar však tato tvrzení popřela a uvedla, že těžké boje pokračují "ve dne v noci". Uvedla, že ukrajinské síly "odrážejí nepřetržité útoky ruské armády, která utrpěla těžké ztráty".







Na jednom videozáíznamu z blízkosti místa útoku, jsou utíkající lidi, zatímco na jiném bezprostřední následky útoku - dvůr pokrytý silnou vrstvou šedého prachu, oblak kouře a v pozadí je slyšet křik ženy.Při prvním útoku v sobotu ráno byl zničen také obytný dům v obci Kopyliv v Kyjevské oblasti, ale žádné oběti na životech nebyly hlášeny.Při útoku byla zasažena energetická zařízení. V Charkově byly po prvním útoku hlášeny výpadky elektřiny. Ukrajinský ministr energetiky Herman Halušenko uvedl, že v několika městech byly zavedeny nouzové odstávky, aby se stabilizovala rozvodná síť, a že "příštích několik dní bude obtížných".Ranní útok v Kyjevě obyvatele zaskočil. Poprvé od doby, kdy Rusko začalo podnikat pravidelné útoky na hlavní město, nezazněla siréna protivzdušné obrany, což naznačuje, že rakety se vyhnuly ukrajinským radarovým detekčním systémům.Mluvčí ukrajinských sil protivzdušné obrany Jurij Ignat řekl ukrajinskému televiznímu programu United News, že Rusko v tomto případě pravděpodobně použilo balistické rakety a Ukrajina nemá prostředky k jejich zničení nebo detekci.Při raketovém útoku na Oděský okres v Oděské oblasti utrpěla zásah jedna vesnice a úlomky sestřelené rakety podle úřadů zasáhly dopravní infrastrukturu zapojenou do dohody o dodávkách obilí.Podle ministerstva vnitra dopadly trosky rakety v posledních měsících již podruhé v Moldavsku.Poslední série útoků přišla v době, kdy britský premiér Rishi Sunak oznámil, že Spojené království poskytne Ukrajině přibližně 12 tanků Challenger a také dělostřelecké systémy.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij Sunakovi poděkoval s tím, že nás to "nejen posílí na bojišti, ale také vyšle správný signál našim dalším partnerům".Tanky budou nejmodernější, jaké má Ukrajina k dispozici. Až dosud spojenci Ukrajiny s poskytnutím tanků váhali, protože se obávali, že to Rusko bude považovat za eskalaci.V pátek při návštěvě Ukrajiny polský prezident Andrzej Duda slíbil, že Ukrajině poskytne 14 tanků Leopard německé výroby. Polsko však nejprve potřebuje souhlas Německa s reexportem.Na začátku ledna se Francie, Německo a USA zavázaly poskytnout obrněná bojová vozidla, což je rovněž první případ, ale výzvy k poskytnutí tanků zatím odkládají.Mezitím pokračuje bitva o ukrajinskou Doněckou oblast. Rusko prohlásilo, že dobylo město Soledar, což, pokud je to pravda, by mohlo Ukrajině ztížit udržení sousedního města Bachmut, dějiště jedněch z nejtěžších bojů v posledních měsících.Washingtonský Institut pro studium války zhodnotil, že Rusko pravděpodobně kontroluje téměř celé město, ale nemyslí si, že by vítězství v Soledaru vedlo k tomu, že by Rusko ovládlo Bachmut.