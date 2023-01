Očekávání expertů: Rusko, jak ho známe, "nemusí přežít příští dekádu"

16. 1. 2023

Jedním z nejpřekvapivějších zjištění [mezinárodního expertního průzkumu pro Atlantickou radu] bylo, kolik respondentů poukázalo na potenciální ruský kolaps během příštího desetiletí – což naznačuje, že válka Kremlu proti Ukrajině by mohla urychlit obrovské následné otřesy uvnitř velmoci s největším arzenálem jaderných zbraní na planetě. Jedním z nejpřekvapivějších zjištění [mezinárodního expertního průzkumu pro Atlantickou radu] bylo, kolik respondentů poukázalo na potenciální ruský kolaps během příštího desetiletí – což naznačuje, že válka Kremlu proti Ukrajině by mohla urychlit obrovské následné otřesy uvnitř velmoci s největším arzenálem jaderných zbraní na planetě.

Téměř polovina (46 %) respondentů očekává, že se Rusko do roku 2033 buď stane zhrouceným státem, nebo se rozpadne. Více než pětina (21 %) považuje Rusko za nejpravděpodobnější zemi, která se v příštích deseti letech stane zhrouceným státem, což je více než dvojnásobek procenta pro další nejčastější volbu, Afghánistán.

Ještě pozoruhodnější je, že 40 % respondentů očekává, že se Rusko do roku 2033 vnitřně rozpadne kvůli revoluci, občanské válce, politickému rozpadu nebo z nějakého jiného důvodu. Evropané jsou ohledně rozpadu Ruska obzvláště pesimističtí: Takovou událost předvídá 49 % z nich, ve srovnání s 36 % Američanů.

To staví další zjištění do temnějšího kontextu: 14 % respondentů se domnívá, že Rusko pravděpodobně během příštích deseti let použije jadernou zbraň. Mezi těmi, kdo očekávají, že země v nadcházejícím desetiletí zažije jak selhání státu, tak rozpad, střízlivých 22 % věří, že použití jaderných zbraní bude součástí této historie za deset let.

Někteří však vidí naději: Z těch, kteří se domnívají, že Rusko pravděpodobně v nadcházejícím desetiletí zažije státní selhání nebo rozpad, si 10 % myslí, že je nejpravděpodobnější, že se do konce tohoto období stane demokratickou zemí.

Celý text v angličtině: ZDE

