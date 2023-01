Britské tanky pomohou Kyjivu prolomit patovou situaci. Jeho partneři však nyní stojí na rozcestí

16. 1. 2023

Tanky umožní Ukrajině zahájit jarní ofenzivu – ale bude také potřebovat podpůrná vozidla a většina zemí NATO jich má minimum. Je čas investovat, upozorňuje Jack Watling. Tanky umožní Ukrajině zahájit jarní ofenzivu – ale bude také potřebovat podpůrná vozidla a většina zemí NATO jich má minimum. Je čas investovat,

Vyhlídka na to, že několik zemí poskytne Ukrajině tanky standardu NATO, nabízí cestu k obnovení hybnosti ve snaze Kyjiva získat zpět své území pod ruskou okupací. Příštích šest měsíců bude pro toto úsilí pravděpodobně rozhodujících. Umožnění Ukrajině provozovat tato vozidla však bude vyžadovat více než jen dodání tanků ukrajinským ozbrojeným silám.

Ruská armáda se již několik měsíců s malým efektem účastní trvalého útoku na město Bachmut. Pole kolem města jsou poseta mrtvolami ruských vojáků, zatímco rychlost palby z ruského dělostřelectva klesá, protože čelí nedostatku náhradních hlavní a některé munice. Vzhledem k tomu, že je nasazena velká část dostupných ruských sil, jaro nabízí Ukrajině příležitost k útoku.

Současná nepříznivá pozice Ruska však není nevyhnutelně dána. Po mobilizaci 280 000 občanů během podzimu a s potenciálem pro další kola mobilizace může ruská armáda časem začít vytvářet nové bojové jednotky. Navíc, ačkoli nefunkčnost ruské vlády v současnosti omezuje její průmyslovou produkci, stát má suroviny a strojní zařízení, aby časem stabilizoval své problémy s dodávkami. Riziko – nikoli předpověď – spočívá v tom, že pokud Ukrajina vyčlení své zálohy k jarní ofenzívě a utrpí těžké ztráty, mohla by se později v průběhu roku stát zranitelnou.

Maximalizace zisků dosažitelných na jaře a omezení ztrát na ukrajinských životech během ofenzívy je klíčem ke zmírnění tohoto rizika. Pro tento úkol by byla ideální obrněná vozidla navržená NATO, jako jsou Bradley a Marder, již přislíbená spolu s potenciálními budoucími dodávkami tanků Leopard 2. Tato vozidla nasazená v dostatečném počtu by chránila ukrajinské jednotky před dělostřelectvem při postupu a pomáhala vyřadit ruské obrněné jednotky a bunkry.

Poskytnutí obrněných vozidel standardu NATO na podporu manévrů by také pomohlo vyřešit omezení dodávek, na která ukrajinští partneři narážejí při poskytování dělostřelecké munice. Bez pancéřování budou ukrajinské ozbrojené síly pravděpodobně více závislé na dělostřelectvu, a proto při postupu vystřílí více munice. Pancéřování nabízí ukrajinským vojákům vyhlídky na dosažení větších zisků při vystřílení menšího počtu granátů.

Navzdory těmto spolehlivým operačním důvodům pro poskytnutí obrněných vozidel Ukrajině poskytnutí hlavních bitevních tanků navržených NATO přinese některé velké problémy. Leopard 2 o hmotnosti asi 69 tun a Challenger 2 o hmotnosti 72 tun jsou o více než 20 tun těžší než tanky sovětské konstrukce, které Ukrajina v současnosti provozuje. Existuje jen malá ukrajinská infrastruktura, po které mohou taková těžká vozidla cestovat, zatímco technická a vyprošťovací vozidla jsou optimalizována pro podporu sovětských modelů. Odhlédneme-li od výcviku potřebného k údržbě a boji s tanky navrženými NATO, musely by být také poskytovány spolu s ženijními kapacitami a vozidly na podporu mobility, pokud by měly být použitelné v jakémkoli měřítku.

Právě tento požadavek na aktivátory představuje pro členy NATO, kteří chtějí nabídnout Ukrajině svá vozidla, těžká rozhodnutí. Po studené válce se frontové tankové flotily výrazně zmenšily, zatímco škrty v přemosťovacích, průlomových a transportních a vyprošťovacích vozidlech byly ještě závažnější. Většina zemí provozuje naprosté minimum těchto vozidel, aby splnily své závazky vůči NATO, a dokonce i v těchto malých flotilách je problémem nedostupnost vozidel kvůli nízké údržbě - kvůli nedostatečným investicím během "války proti terorismu".

Výsledkem je, že mezinárodní partneři Ukrajiny se blíží k důležité křižovatce. Celé měsíce mají ve skladu vybavení. Ačkoli byly tyto dary vyjádřeny v dolarech, jen málo z nich způsobilo dárcům velké finanční náklady. Jak se však dary začínají přesouvat do kritických flotil a zásob, partneři Kyjiva čelí potřebě investovat do obnovy svých schopností a také do podpory Ukrajiny. V náročném finančním prostředí se pokusili toto rozhodnutí odložit. Ale pokud chtějí ukrajinské vítězství, pak už ho nemohou odkládat. Odložit investice znamená nabídnout Rusku příležitost prodloužit válku.

