Populistická fronta se před druhým kolem prezidentské volby rozpadá

16. 1. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

Babišova negativní kampaň odhaluje rozpory uvnitř hnutí ANO, které předznamenávají budoucí konec této formace - v okamžiku, kdy o ni majitel ztratí zájem a odejde. Potenciální dodavatel Baštových hlasů v prvním kole, Tomio Okamura, zase dává zřetelně najevo, že Andrej nemá nic jisté - a přinejmenším si hodlá nechat za podporu pořádně zaplatit.

Hejtman Moravskoslezkého kraje za ANO Ivo Vondrák dal už před prvním kolem najevo, že Babiše volit nebude, podobně jako ostravský primátor Tomáš Macura. Nyní Vondrák uvádí, že zvažuje odchod z ANO, tak jako před ním mnoho jiných, kterým se začaly zajídat vlastnická struktura a vnitřní fungování této politické formace.



ANO je vůdcovská strana, kde vnitrostranická demokracie existuje jen naoko a hlavní slovo má vždy majitel - ať už se chová příčetně, nebo nepříčetně. Vondrák po nedělní Babišově tiskové konferenci zjevně dospěl k názoru, že jde o ten druhý případ.

Dokud byl Babiš mocensky úspěšný, všechny takové odchody výraznějších osobností v minulosti ustál. Teď se však situace změnila: Prohrál parlamentní volby, neuspěl v komunálních a těsně mu unikl triumf v prvním kole prezidentských. Také se se svou paroubkovskou politikou dostal do stejné pasti jako kdysi Paroubek: Počíná si tak bezohledně, že mu už téměř nezbývají žádní potenciální spojenci. Komunisty a sociální demokraty vyluxoval, sebral jim jejich autoritářské, paternalisticky smýšlející voliče - a ani Tomio Okamura nemůže být natolik hloupý, aby nechápal, že teď je na řadě právě on.

Proto se teď z hlediska možné mobilizace čtvrtmilionu Baštových voličů ve prospěch Babiše rýsují zhruba dva scénáře.

Buď předseda komerčně fašistické SPD získá slib důležitých funkcí pro svou stranu, který má být naplněn po prezidentských a příštích parlamentních volbách a jenž bude zcela nepřiměřený počtu získaných hlasů. Nebo dohoda padne a Okamura bude dál jako doteď tvrdit, že Petr Pavel není žádný vládní kandidát, za kterého ho označuje Babiš (což je ostatně také pravda). A tedy, říká se ve druhém plánu, nemáme žádný důvod stavět se do jednoho šiku za majitele ANOfertu.

Mimořádná míra mobilizace v prvním kole znamená, že už tu jinak není prakticky žádný potenciální rezervoár "nerozhodnutých" voličů, kteří by nevěděli, pro kterého kandidáta chtějí ve druhém kole hlasovat. Kromě bývalých Baštových příznivců nemá Babiš kde brát. Postrádá i schopnost účinně oslovit nevelké počty voličů Karla Diviše a Tomáše Zimy, kandidátů z prvního kola, kteří výslovně nepodpořili jeho soupeře.

Populistická fronta se tedy dva týdny před druhým kolem začíná rozpadat a není zdaleka jisté, zda se ji Babišovu štábu podaří včas konsolidovat.

A přece tento úkol musí být zvládnut, a to co nejrychleji - pokud má Andrej vážně pomýšlet na scénář, kdy usilovným kňučením nekonečně otráví značnou část potenciálních voličů Petra Pavla. - A musel by je znechutit natolik, aby příště zůstali doma.

