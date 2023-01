Nový německý ministr obrany čelí brzké zkoušce kvůli Ukrajině

17. 1. 2023

Boris Pistorius je překvapivou volbou pro tuto roli. V Německu ani v zahraničí není příliš známý

Vláda oznámila, že novým německým ministrem obrany bude jmenován zkušený, ale nepříliš známý vpolitik, který tuto funkci obsadí v klíčové době, kdy je země pod akutním tlakem, aby zvýšila své závazky vůči Ukrajině, zejména tím, že jí pošle tanky.



Dvaašedesátiletý Boris Pistorius, který byl posledních deset let ministrem vnitra severní spolkové země Dolní Sasko, bude čelit svému prvnímu významnému úkolu v pátek, kdy se západní spojenci sejdou na americké vojenské základně Ramstein na jihozápadě Německa, aby jednali o poskytnutí dalších zbraní a vybavení Kyjevu.



Německo bylo dosud velmi opatrné při schvalování vyslání těžkých tanků Leopard na Ukrajinu kvůli obavám, že by toto rozhodnutí mohlo vést k eskalaci války. Ostatní země, které vlastní tanky německé konstrukce, potřebují povolení Berlína, aby mohly být odeslány na Ukrajinu.



Pistorius je členem sociálnědemokratické strany kancléře Olafa Scholze, ale jeho jmenování Scholzem bylo překvapením, mimo jiné proto, že v Německu ani na mezinárodní scéně není příliš známý. Má však pověst ostrého a nekompromisního tvůrce politiky.



Scholz byl nucen nahradit Christine Lambrechtovou, která se během svého krátkého působení ve funkci ministryně obrany v jeho koaliční vládě dopustila řady přehmatů, mimo jiné přiznala, že nerozumí složení německé armády, a nepodařilo se jí dosáhnout pokroku při získávání nového vybavení a zdrojů prostřednictvím reformního fondu ve výši 100 miliard eur.



Při pondělním oznámení své rezignace Lambrechtová uvedla, že se nemohla řádně soustředit na práci kvůli "několikaměsíčnímu mediálnímu zaměření na mou osobu".



Scholz byl pod tlakem zejména ze své vlastní strany, aby jmenoval ženu, a splnil tak svůj předvolební slib, že v jeho kabinetu bude parita mužů a žen. Svaz německých ozbrojených sil a Svaz záložníků vyzvaly Scholze, aby vybral kandidátku s "nejlepšími vůdčími schopnostmi".



Pro Scholze je důležité, že Pistorius se vyslovil pro pomoc Ukrajině při její obraně a již dříve se v průběhu konfliktu vyjádřil skepticky k účinnosti sankcí proti Rusku.



Pistorius navazuje na tři ministryně obrany, které sloužily Německu v uplynulém desetiletí. Předtím tuto funkci zastával pouze muž.



Robert Habeck, ministr hospodářství a náměstek kancléře, uvedl, že první a zásadní rozhodnutí nového ministra obrany se bude týkat otázky tanků pro Ukrajinu.



V projevu na okraj Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu před oznámením řekl: "Až bude tato osoba, ministr obrany, vyhlášena, bude to první otázka, o které bude muset konkrétně rozhodnout."



Uvedl, že "naléhavá otázka", jakým způsobem by měla být Ukrajina podporována, aby se mohla bránit, je důležitým krátkodobým rozhodnutím, které bude muset ministr řešit.



Během jednání v Davosu s kyjevským starostou Vitalijem Kličkem Habeck údajně přislíbil další německou podporu a pomoc Ukrajině, včetně předání dalších zbraní. Kličko na svém účtu na Telegramu napsal, že na schůzce byla přijata "pozitivní rozhodnutí" a že "brzy přijdou dobré zprávy".



Již dlouho se spekuluje, že Pistorius má širší politické ambice. V kampani se ucházel o post lídra sociálních demokratů a předpokládá se, že se o něm hovořilo jako o možném ministrovi vnitra v centrální vládě, když Scholz koncem roku 2022 sestavoval svou novou vládu.



Kolegové ho v úterý popsali jako člověka, který má mezi ostatními německými zemskými ministry vnitra pověst erudovaného odborníka na domácí bezpečnost. V jeho životopise je uveden čas strávený výkonem vojenské služby na počátku 80. let, ale jinak se má za to, že nemá žádné zkušenosti ani odborné znalosti z armády. Povinná vojenská služba byla v Německu zrušena v roce 2011. Od invaze na Ukrajinu se vedou debaty o tom, zda ji znovu zavést.





Od Pistoria se bude očekávat, že projeví účelnost při pořizování nového vybavení a vyřeší chronické problémy, jako je nedostatek munice a závady na stávajícím vybavení. Bude také muset dohlížet na stažení německých jednotek z Mali, k němuž má dojít v příštím roce a které může podle obav zanechat v regionu nebezpečné mocenské vakuum.







